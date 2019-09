Facebook bi nam bral misli (zato kupuje tiste, ki o tem vedo več)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Newyorško podjetje CTRL-Labs med drugim razvija zapestnico, za katero trdijo, da prepozna in razvozla možganske signale za premik roke. To med drugim omogoča upravljanje računalnika prek misli, brez potrebe za dodatnim dejanjem uporabnika.. Foto: CTRL-Labs

Facebook je kupil zagonsko podjetje CTRL-Labs, ki razvija naprave, zmožne sprejemanja električnih signalov iz možganov in posredovanja v računalnik – preprosteje povedano, zmožne branja misli.

Pred petimi leti kupili Oculus

Prvi mož Facebookovega oddelka za navidezno resničnost Andrew Bosworth, novega lastnika podjetja CTRL-Labs, pravi, da naprava lahko celo prestreže namen premika. Bosworth je med drugim še povedal, da bodo s tem nakupom pospešili svoj razvoj na tem področju in predvsem pridobili dodatno moč, da bi trgu čim prej ponudili naprave, ki izkoriščajo to tehnologijo.

Njegova enota je pred petimi leti z nakupom, vrednim dve milijardi ameriških dolarjev (1,82 milijarde evrov) pridobila tudi družbo Oculus, ki je zaslovela po svojih naglavnih očalih za navidezno resničnost

Podjetje dveh doktorjev nevroznanosti

Ne kupec ne prodajalec nista razkrila finančnih podrobnosti, a mediji ocenjujejo, da je transakcija vredna med pol milijarde in celo milijardo ameriških dolarjev (455 do 910 milijonov evrov).

Podjetje CTRL-Labs sta leta 2015 ustanovila Thomas Reardon in Patrick Kaifosh, ki sta svoja doktorata s področja nevroznanosti opravila na prestižni univerzi Columbia University v New Yorku. Njuno podjetje je februarja pridobilo 28 milijonov ameriških dolarjev (25,5 milijona evrov) vredno naložbeno injekcijo Alphabetovih (krovno podjetje Googla) in Amazonovih naložbenih skladov.

Thomas Reardon je soustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja CTRL-Labs Foto: CTRL-Labs

Še mnogo let

Facebook raziskuje možnosti "možganskega računalništva" od leta 2016. Čeprav so se pred časom pohvalili, da so, tudi v sodelovanje z nekaterimi univerzami, dosegli "obetajoče rezultate".

Obenem vendarle priznavajo, da bo pot do komercializacije navidezne (VR, Virtual Reality) in nadgrajene/obogatene/razširjene resničnosti (AR, Augmented Reality) v njihovem poslovanju dolga še mnogo let.