Enajsti SoMo Borac powered by Httpool v povsem novem formatu

Oglasno sporočilo

Organizacijska ekipa SoMo Borca powered by Httpool po lanskoletni spektakularni jubilejni podelitvi najpomembnejše digitalne nagrade v regiji pripravlja številne novosti, ki bodo to nagrado dvignile na povsem novo raven. Največji novosti sta, da je soorganizator letošnje edicije Hrvaško združenje digitalnih založnikov (HUDI) in da bo SoMo Borac powered by Httpool prvič potekal v obliki celodnevne konference.

Foto: SoMo Borac

Letošnji SoMoBorac powered by Httpool bo potekal 17. novembra v Zagrebu, konferenca pa bo razdeljena na dva dela. Ugledni domači in tuji strokovnjaki bodo delili svoje znanje z namenom pozicioniranja in razvoja stroke v regiji. Po izmenjavi znanj in izkušenj bo sledila tradicionalna in vsem znana najboljša zabava v mestu, ki tudi letos ne bo razočarala.

"Lani smo dosegli rekordno število prijav, zanimanja in obiskanosti naše podelitve ter zabave, kar nam je dalo zagon, da si letos postavimo še višje cilje, tako glede vsebine kot izkušnje in izobraževanja. Ne dvomim, da bomo z našimi partnerji in soorganizatorji naredili velik korak k napredku digitalne stroke v regiji," je dejala Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac Foto: SoMo Borac

HUDI je vodilno strokovno združenje za povezovanje spletnih medijev in vseh drugih industrij, ki se ukvarjajo z digitalnim oglaševanjem. Njihovi cilji so oblikovanje pravil in standardov na trgu digitalnega oglaševanja, prenos znanja in trendov iz razvitih digitalnih trgov na lokalne ter dvig splošne ravni znanja in strokovnosti na trgu z deljenjem znanja in virov s skupnostjo. Skupna vizija o razvoju regionalne digitalne skupnosti na svetovno raven je pripeljala do sodelovanja SoMoBorca powered by Httpool in združenja HUDI.

Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvaškega združenja digitalnih založnikov, je poudaril pomen sodelovanja: "HUDI je SoMo Borca prepoznal kot projekt, ki resnično združuje skupnost največjih digitalnih strokovnjakov s tega področja, zato se izjemno veselimo sodelovanja. Kot vodilno strokovno združenje bomo prispevali k SoMo Borcu z obsežno digitalno vsebino, znanjem in strokovnostjo. Hkrati je to za nas izziv, saj smo prvič sklenili tako pomembno sodelovanje in ob tem želimo upravičiti izkazano zaupanje. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in znanjem prispevali k razvoju stroke."

Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvaškega združenja digitalnih založnikov Foto: SoMo Borac

Letošnja podelitev nagrad bo vključevala tudi nove kategorije. Kategorija "Najboljši digitalni OOH" bo zajemala formate, ki prejšnja leta niso mogli sodelovati v tekmovanju za to pomembno priznanje stroke, povsem nova kategorija pa je TikTok, ki je že dobro poznano orodje številnih podjetij za ustvarjanje dodatne prepoznavnosti in posredovanje ključnih sporočil.

V Httpool by Aleph, ki je letos glavni sponzor, izpostavljajo zadovoljstvo glede skupnega cilja – razvoja digitalne ekonomije in promocije digitalnega marketinga v regiji s ciljem maksimiranja vrnitve oglaševalskih naložb. "SoMo Borac je eden izmed največjih in najbolj relevantnih dogodkov digitalnega marketinga v regiji ter osrednje mesto za izmenjavo znanja, najnovejših trendov in primerov dobre prakse, iz katerih se lahko vsi učimo. Httpool pa je aktivni udeleženec digitalnega ekosistema in kot zastopnik vodilnih digitalnih medijskih platform, kot so Twitter, Meta, Spotify, Snapchat in Digital Turbine, želimo nadaljevati z ozaveščanjem o pomembnosti visokih standardov 'performance' marketinga v regiji, kar je na SoMo Borcu še posebej vidno v kategoriji nagrade 'Special mention by Httpool'," zaključuje Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica hrvaške podružnice Httpool by Aleph, in dodaja, da se podpora SoMo Borcu naravno ujema z misijo podjetja – izobraževanje globalnega trga na področju digitalnega marketinga na družbenih omrežjih.

Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica hrvaške podružnice Httpool by Aleph Foto: SoMo Borac

Vse novice o podelitvi najpomembnejše digitalne nagrade v regiji lahko spremljate prek SoMo Borac newsletterja, na spletni strani in na Facebooku, Instagramu ter Linkedinu SoMo Borac. Do 9. junija velja posebna ponudba cen vstopnic za konferenco, podelitev nagrad in zabavo.

Naročnik oglasnega sporočila je SoMo Borac.