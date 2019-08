EMUI 10 – uporabniški vmesnik, s pogledom v prihodnost

Oglasno sporočilo

EMUI 10 omogoča povezavo med napravami, pa tudi med napravami in aplikacijami, ki so razvite enkrat, delujejo pa na več napravah in v različnih načinih rabe. Botroval bo razvoju specifičnih aplikacij, inovativnih pametnih napravav v vozilih in izvajanju poslovnih nalog v več napravah hkrati. Enkratni razvoj aplikacije, ki potem deluje na več napravah, pa bo povečal učinkovitost, zmanjšal stroške, uporabnikom pa omogočil pametnejšo izkušnjo. Zaradi odprtosti EMUI-ja pa Huawei pričakuje, da se bodo partnerji ter razvijalci združili in ustvarili nove inovativne izkušnje. Ob zaključku predstavitvenega dogodka je Dr. Wang napovedal, da bo beta različica EMUI 10 za preizkušanje na napravah serije P30 na voljo 8. septembra, uporabnikom pa bo dosegljiv na novi generaciji naprav družine Mate.

Najmanj 150 milijonov uporabnikov

EMUI ima 500 milijonov dnevnih uporabnikov, kar pomeni, da je nameščen vsaj na toliko naprav, iz 216 držav, podpira pa 77 jezikov. Zaradi rednih nadgradenj so odlični tudi statistični podatki. Stopnja nadgradnje na EMUI 8 in kasneje na EMUI 9 je dosegla 79 oziroma 84 odstotkov, pričakujejo pa, da se bo za EMUI 10 odločilo najmanj 150 milijonov uporabnikov.

Od leta 2012, ko je bil predstavljen EMUI 1.0, je Huawei vlagal v raziskave in razvoj, da bi nenehno izboljševal delovanje sistema. Tehnologija GPU Turbo izboljša učinek grafične obdelave za 60 odstotkov, medtem ko tehnologija združevanja omrežji Link Turbo omogoča višje hitrosti prenosa podatkov. Z združevanjem brezžičnega omrežja Wi-Fi z mobilnim omrežjem 4G je lahko prenos podatkov tudi do 70 odstotkov hitrejši, kot če bi uporabili le mobilno omrežje. Datotečni sistem EROFS izboljša hitrost branja podatkov sistema Android za 20 odstotkov, Ark Compalier pa nemoteno delovanje aplikacij drugih ponudnikov za do 60 odstotkov.

EMUI prinaša tri novosti. Dizajn usmerjen na uporabniško izkušnjo (UX), vrhunsko uporabniško izkušnjo v vseh načinih delovanja in nov standard nemotenega delovanja. Dodan pa mu je tudi temni način za večje udobje. Raziskave so namreč pokazale, da ljudje različno dojemamo svetlost in nasičenost barv, odvisno od temnega ali svetlega ozadja. Temni način prilagodi barvni kontrast med besedilom in ozadjem, pa tudi barvo besedil in ikone sistema, rezultat pa je vizualna skladnost, udobje in čitljivost.

EMUI sprejema revolucionarno porazdeljeno tehnologijo za podporo video klica v HD razločljivosti med več napravami. Ko telefon zazvoni, se lahko uporabnik odloči, da bo dohodni klic sprejel na pametnem zvočniku. Če pa gre za video klic, se lahko oglasi preko televizorja, naprave z zaslonom v vozilu ali pa preusmeri video tok v realnem času z drona, da lahko tudi prijatelji uživajo v pogledu. Na delovnem mestu si pametni telefon in računalnik lahko delita zaslone, med napravama pa podatke prenašate s preprostim »povleci in spusti« (drag-and-drop) principom.

Za brezhibno izkušnjo, ki jo omogoča porazdeljena tehnologija, pa je potrebno najprej virtualizirati strojne zmogljivosti vsake naprave. Česa je naprava potem sposobna, ni več odvisno le od njenih strojnih zmogljivosti, kot so vgrajen zaslon, mikrofon ali zvočnik, temveč od skupnih virov. Vsaka naprava si lahko izposodi potrebne vire od druge, prav tako pa daje svoje v skupno rabo. Za uporabnika ali za aplikacijo je zato mogoče več fizičnih naprav združiti v eno virtualno.

Huawei veliko pozornosti posveča tudi varnosti. Poleg izboljšane uporabniške izkušnje, kjer je v ospredju porazdeljena tehnologija, gradi tudi porazdeljen varnostni sistem. Z uporabo lastne strojne in programske opreme utrjuje poglobljen sistem zaščite, pri katerem uporablja arhitekturo sistemskih čipov in jedro operacijskega sistema kot temelj varnosti in zaupanja. Samo naprave, ki jih je overil uporabnik, se lahko povežejo med seboj, komunikacija med njimi pa je šifrirana od izvora do ponora (end to end). S tem pa je zagotovljena popolna varnost prenosa podatkov med napravami.

En razvoj, uporaba povsod

Število različnih naprav, med katerimi pa niso samo pametni telefoni in televizorji strmo narašča zaradi popularizacije ekosistema naprav in aplikacij. Uporabniki hkrati zahtevajo enako izkušnjo storitve, neodvisno od naprave, ki jo imajo tisti hip pred seboj ali svojo lokacijo. To postavlja pred razvijalce velik izziv, saj morajo aplikacije prilagajati napravam, jezikom in medsebojni izmenjavi podatkov.

Nedvoumno bo prihodnost tlakovana z različnimi načini rabe ter velikim številom različnih pametnih naprav. Temu pa se morajo prilagoditi tudi razvijalci aplikacij. EMUI 10 jim ponuja porazdeljen programski okvir uporabniškega vmesnika in sposobnost virtualizacije strojne opreme. Zato lahko ustvarijo aplikacijo za več naprav, ne da bi jo morali prilagajati vsaki posebej.

EMUI bo olajšal razvoj ekosistema

Število uporabnikov pametnih telefonov Huawei je v zadnjih nekaj letih strmo naraslo. Samo v zadnjih mesecih je podjetje prodalo 100 milijonov naprav, EMUI pa bo v prihodnje uporabnikom zagotovil več aplikacij in izboljšal sinergije v izkušnjah med napravami. Pri tem je na prvem mestu iskanje koristi za vse deležnike, zato bo Huawei še naprej odpiral zmogljivosti orodji in platform, kot sta Ark Compailer in Huawei DevEco Studio. Še naprej bo tudi sodeloval z razvijalci in industrijskimi partnerji, da bi skupaj ustvarjali inovativne izkušnje v vseh pogojih uporabe naprav.

EMUI 10 Beta in serija P30

Pametni telefoni serije P30 bodo 8. septembra nadgrajeni na beta različico EMUI 10, za namene preizkušanja. Za naprave serije P20 pa bo posodobitev na voljo nekoliko kasneje. Dr. Wang Chenglu je tudi povedal, da bo končna različica EMUI 10 prvič predstavljena na naslednji generaciji naprav Huawei Mate.

O podjetju Huawei

Huaweijevi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot 10 milijonov telefonov serije P30, lani so po celem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 %.

Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljeno v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Švedski, Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Bussines Group središče za potrošnike je ena izmed treh poslovnih enot Huaweija in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 let strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta.

Za več informacij prosim obiščite: consumer.huawei.com/si

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.