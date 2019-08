Ekstremna vremenska napoved, ki se je uresničila 31 let prekmalu

Francoska televizija TF1 je leta 2014 v sodelovanju s Svetovno meteorološko organizacijo predvajala serijo izmišljenih vremenskih napovedi, ki so gledalce opozarjale, da se planet Zemlja segreva in da bodo poletne temperature leta 2050 ponekod po Franciji lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija.

Vremenarka TF1 Évelyne Dhéliat takrat najverjetneje ni razmišljala o tem, da bo sodržavljane na zelo podobne številke opozorila že čez manj kot pet let. Že letos poleti je namreč predstavila vremensko karto, ki je lokalno napovedovala še višje temperature kot izmišljena za leto 2050:

Primerjava obeh napovedi je sredi tega tedna postala spletna uspešnica. Širiti se je začela predvsem z evropske sekcije Reddita, največjega spletnega foruma, kjer je v enem dnevu postala ena največkrat všečkanih objav vseh časov:

Naslov objave na Redditu sicer zmotno navaja podatek, da je na spodnji fotografiji vremenska napoved za prejšnji teden, torej za obdobje med 22. in 28. julijem.

Napoved je v resnici nastala že en mesec prej, in sicer tik pred vročinskim valom, ki je Francijo prizadel konec meseca junija:

Čeprav primerjava vremenskih kart morda ni ravno najbolj zanesljiv pokazatelj trenda globalnega segrevanja, saj primerja zelo daljnosežno napoved in letošnji vremenski ekstrem, je postala nov simbol opozarjanja na sicer hitro uresničujoča se opozorila znanstvenikov glede podnebnih sprememb.

Julij je bil, tako opozarja Svetovna meteorološka organizacija, namreč morda celo najtoplejši mesec v zgodovini oziroma odkar človeštvo zbira vremenske podatke. Rekordni julij je sledil prav tako rekordnemu juniju.

V Parizu so letos izmerili najvišjo temperaturo, odkar beležijo vremenske podatke, in sicer 42,6 stopinj Celzija. Vremenski rekordi so padali tudi v Nemčiji, v Belgiji in na Nizozemskem. Foto: Reuters

Zelo močan dokaz, da se podnebje segreva, je po mnenju okoljevarstvenikov trenutno tudi kritično taljenje ledu na Grenlandiji, ki je samo v četrtek izgubila rekordnih in zgodovinskih 12,5 milijarde ton ledu:

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj