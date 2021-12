Eden najlažjih pametnih telefonov, ki jih lahko kupite danes

Xiaomi 11 Lite 5G NE: elegantni pametni telefon z inovativnimi funkcijami za ustvarjalnost Xiaomi 11 Lite 5G NE razkriva elegantno, a presenetljivo estetiko, ki združuje vse bistvene funkcije v ultra tankem in lahkem ohišju, ki meri le 6,81 mm in tehta 158 g*. Zahvaljujoč 6,55-palčnemu zaslonu AMOLED DotDisplay, 10-bitni podpori TrueColor in Dolby Vision® Xiaomi 11 Lite 5G NE omogoča resnično osupljivo kakovost slike z živahnimi barvami, neverjetno svetlostjo, kontrastom in čudovitimi podrobnostmi. Xiaomi 11 Lite 5G NE z mobilno platformo Qualcomm® SnapdragonTM 778G 5G NE uporablja moč 5G** za dvig vaše vsakodnevne storilnosti. Z izjemno hitro povezavo na dosegu roke lahko brez zamudnega pretočnega predvajanja pretakate videoposnetke visoke ločljivosti ali igrate zahtevne igre ter uživate v kristalno čistih videoklicih. Naprava je opremljena tudi z baterijo 4.250 mAh in hitrim polnjenjem 33 W, ki se v hipu vklopi.

Vrhunska tehnologija fotografiranja v vašem žepu

Najboljši pametni telefoni s kamero posnamejo fotografije in videoposnetke, ki se lahko kosajo s tradicionalnimi kamerami. Hkrati ponujajo kombinacijo vrhunske tehnologije fotografiranja z izjemno ostrimi zasloni. Pravzaprav lahko nekateri telefoni posnamejo boljše fotografije kot "pravi" fotoaparat.

Xiaomi 11 Lite 5G NE nadaljuje dediščino fotoaparatov družine Xiaomi 11 in omogoča najboljše fotografiranje v svojem razredu z glavno kamero 64 MP, ultra širokokotno kamero 8 MP in kamero 5 MP telemakro.

Prednost fotografiranja z mobilnimi telefoni pred fotoaparati je v njihovi tehnologiji, ki omogoča preprosto in udobno fotografiranje praktično kadarkoli, saj imamo svoje mobilne naprave vedno s seboj. Mobilni telefoni imajo izredno zmogljive slikovne senzorje in uporabne funkcije, ki zahtevajo le milisekunde za obdelavo fotografij, ki jih posnamete, in izboljšanje ostrine, beline in drugega.

Ne glede na to, ali iščete vrhunski telefon s kamero, ki vam bo pomagal zajeti fantastično vsebino za družbena omrežja, ali preprosto iščete napravo, ki bo zajemala neprecenljive družinske posnetke, vas bo Xiaomi 11 Lite 5G NE zagotovo pri tem navdušil.

Osupljivi posnetki, narejeni s Xiaomi 11:

Izvlečete telefon in pritisnete gumb

Tako preprosto je, kadar želite posneti fotografijo z mobilnim telefonom. Če pa nameravate te spomine ohraniti za vedno, potem boste želeli, da bodo posnetki iz vašega telefona videti najbolje. Popestrite svojo igro s fotografijami v telefonu z nekaj preprostimi triki.

Pred fotografiranjem očistite leče

Le tako si boste zagotovili kristalno čiste fotografije. Vaš mobilni telefon preživi veliko časa v vaših rokah, v torbici ali žepu. Zato so leče prekrite s prstnimi odtisi in umazanijo. To pa pusti madeže ali prašne lise na vaših fotografijah. Za čiščenje leč vedno uporabite mehko krpo, ki jih ne more poškodovati. Če je telefon prašen, prah najprej odpihnite z njega, da morebitni prašni delci ne opraskajo objektiva.

Nastavite fokus, da zagotovite ostro fotografijo

Tudi če je vaš objektiv popolnoma čist, včasih vaš motiv preprosto ni videti oster. To je zato, ker se samodejno ostrenje fotoaparata ne izostri vedno tja, kamor želite. Če želite zagotoviti, da je vaš motiv vedno izostren, boste morali točko ostrenja nastaviti ročno. To naredite tako, da se dotaknete zaslona tam, kamor želite nastaviti fokus. Prikaže se polje, ki označuje točko ostrenja. Ko pritisnete sprožilec, bo območje, na katerega nastavite fokus, videti jasno in ostro. Rezultat pa so čudovite ostre fotografije.

Fotografirano s telefonom serije Xiaomi 11

Kadar je mogoče, uporabite naravno svetlobo

Svetloba je eden najpomembnejših dejavnikov na vsaki fotografiji. Če lahko izkoristite razpoložljivo naravno svetlobo, se vam ni treba zateči k vgrajeni bliskavici telefona. Motiv naj bo dobro osvetljen od spredaj, pri tem pa pazite tudi na morebitne sence.

Kadar ni dovolj naravne svetlobe ali slikate v mraku, si pomagajte z umetno svetlobo. A pri tem pazite na to, da motiv stoji blizu luči ter je dobro viden; predvsem kadar fotografirate obraze, naj bodo le-ti čim bolje osvetljeni.

Med fotografiranjem popolnoma umirite mobilni telefon

Mobilni telefoni so izredno občutljivi na gibanje. Že rahlo tresenje lahko naredi fotografijo pametnega telefona videti, kot da je bila posneta na zibajočem se čolnu. Zato je pomembno, da čim bolj zmanjšate tresenje fotoaparata. Marsikomu se nakup stativa zdi pretiran ali nepotreben, a danes lahko izbirate med poceni in majhnimi modeli, ki so narejeni posebej za pametne telefone. Ali pa si pomagajte s kakšnim trdim predmetom, denimo mizo, stolom, knjigo, da ohranite posnetek stabilen. To je zlasti pomembno pri šibki svetlobi, ko morajo biti časi osvetlitve daljši.

Fotografirano s telefonom serije Xiaomi 11

Uporabite pravilo tretjin

To je star fotografski trik. Po pravilu tretjin je slika razdeljena na devet enakih delov, ki tvorijo mrežo 3x3. Najzanimivejše dele svoje fotografije postavite tja, kjer se stikajo namišljene mrežne črte. Ta način fotografiranja je preprost, saj si mreže ni treba predstavljati, ampak vam jo bo prikazala skoraj vsaka aplikacija za fotoaparat.





Hkrati je izjemno tanek in lahek Xiaomi nadaljuje revolucijo pri fotografiranju in videografiji pametnih telefonov s ponudbo množice inovativnih filmskih funkcij "Cinemagic" v Xiaomi 11T in Xiaomi 11T Pro. Časi drage filmske opreme so minili, saj je vodilna filmska tehnologija v industriji zdaj v rokah nadobudnih ustvarjalcev.Hkrati je izjemno tanek in lahek Xiaomi 11 Lite 5G NE odlična izbira za uporabnike, ki iščejo vrhunski elegantni pametni telefon z inovativnimi funkcijami, ki bodo še bolj navdihnile njihovo ustvarjalnost.

Tudi priljubljena slovenska pevka, vplivnica in TV-voditeljica Gaja Prestor se navdušuje nad funkcionalnostmi Xiaomi 11T.

Najboljše fotografije so pogosto najbolj preproste

Pri fotografiranju eksperimentirajte z različnimi perspektivami, tako boste dobili povsem drug posnetek, zato vedno poiščite alternative, kako bi bil motiv lahko videti še bolj zanimiv. Poskusite počepniti ali celo ležati na tleh. Ali pa se približajte svojemu motivu, da zajamete njegove zapletene podrobnosti. Tako lahko naredite čudovite abstraktne fotografije.

Poskusite nekaj različnih idej, kako lahko fotografirate iz bolj edinstvenega kota, kar bo naredilo razliko pri vaših posnetkih. Naj bodo vaše slike preproste. Ker so preproste slike najbolj presenetljive!

Izkoristite svet takojšnje fotografije in posnemite čim več posnetkov, ki jih kasneje preglejte in izbrišite vse, razen najboljših. Izbranim fotografijam lahko dodate filtre, prilagodite barve, jih poravnate in še več.

In ko so vaše fotografije videti fantastične, si vzemite tudi čas, da jih kopirate nekam na varno.

