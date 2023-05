Dvignite kakovost vlogov na višjo raven in postanite nova vlogerska zvezda

Oglasno sporočilo

Foto: Nikon

Biti v koraku s časom in tehnološkim razcvetom ni najpreprosteje. Tega se zavedamo vsi, še najbolj pa digitalni ustvarjalci, ki jim je jasno, da brez vsestranskega in zanesljivega orodja ni odličnega izdelka. Pametni telefoni so nedvomno priročni in z napredkom mobilnih kamer tudi vse bolj fotografsko vsestranski, toda obenem imajo omejitve. Vsak resni ustvarjalec zato v nekem trenutku pride v stik z njimi in se znajde pred dilemo, kakšno napravo potrebuje, da bo napredoval.

Fotografiranje in snemanje sta pomemben del življenja mlajših generacij. Platforme za objavo kratkih videoposnetkov, kot so Instagram Reels, YouTube Shorts in TikTok, ponujajo inovativne možnosti promoviranja vsebin in doseganja neslutenih rasti. Toda hkrati prinašajo nove skrbi in dileme. Sledilci zahtevajo kakovostne in udarne videe, kratke, da jim ne ukradejo preveč časa. Kot da že to samo po sebi ne bi bilo dovolj, mora vloger objavljati pogosto, da izstopa in ohranja zvestobo oboževalcev.

Popolno orodje za fotografe in vlogerje

Iskanje popolne fotografije ali popolnega videoposnetka zahteva veliko časa in ne nazadnje kar nekaj fotografske opreme, zato sta kompaktnost in teža fotoaparata pomembni lastnosti. A ne na račun zmogljivosti in še manj na račun kakovosti fotografij in posnetkov. Nikon je prav zaradi tega predstavil cenovno ugoden brezzrcalni fotoaparat Nikon Z 30, ki je po zmogljivostih in kakovosti v marsičem primerljiv tudi s fotoaparati polnega formata. Kot tak je kot naročen za mlade fotografe, vlogarje in zvezde na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in Tik Tok. Pravzaprav za vse, ki želite več od tega, kar ponujajo pametni telefoni.

Foto: Nikon

Kljub majhnosti in nizki teži, ohišje z baterijo in pomnilniško kartico tehta le 405 gramov, se Nikon Z 30 ponaša z 20,9-milijonskim fotografskim tipalom velikosti 23,7 x 15,7 milimetra (format DX oziroma APS-C CMOS), ki močno presega velikosti tipal najboljših pametnih telefonov. Prednosti so večplastne, a velja si zapomniti, da večje tipalo zajame več svetlobe, zato se bolje obnese praktično v vseh svetlobnih razmerah.

Lahkih nog naokrog. Njun moto je: Zemljevid je inspiracija, svet pa destinacija. Doma imata namesto televizije zemljevid sveta, ki je iztočnica za pogovore in načrtovanje naslednjih potovanj. Rok je odličen fotograf, ki skrbi za prekrasne fotografije z njunih potovanj in izletov, Katarina pa piše prispevke za blog in skrbi za dogajanje na družbenih omrežjih. Tokrat sta se kot fotografa preizkusila oba. Na potep sta vzela kompakten in do potovanja prijazen fotoaparat Nikon Z 30, svojo izkušnjo pa predstavila v blogu.



Pred kratkim sta se odpravila na daljše devetmesečno potovanje po Južni Ameriki, tam kupila terenca (v katerem sta tudi spala) in z njim prepotovala celino od severa do juga. Trenutno sta spet v Sloveniji in potujeta na "običajen" način, tako da izkoristita vse konce tedna, praznike ter vse proste dni za potovanja in izlete v gore.



Poleg tega Nikon Z 30,kot vsak dober fotoaparat omogoča več možnosti pri nadzoru osvetlitve, razpona ISO in ravnovesja beline. Zahtevnejši boste z obema rokama zgrabili zapisovanje v formatu RAW, ki ponuja neslutene možnosti kasnejše obdelave posnetkov.

Foto: Nikon

Poleg fotografskih zmogljivosti Nikon Z 30 ponuja vrhunske zmogljivosti snemanja videoposnetkov. V polni visoki razločljivosti (1080 p) se lahko odločite tja do 120 sličic na sekundo in v razločljivosti 4K celo 30 sličic na sekundo. Nekateri tekmeci takšno hitrost omogočajo le z izrezom in zmanjšanjem vidnega kota. Ne tudi Nikon Z 30, ki je pri tej lastnosti, pa tudi marsikateri drugi, brezkompromisen. Na voljo sta še hitrosti zapisa 24 ali 25 sličic na sekundo, kar bo prav tako znal izkoristiti vsak vloger, ki si prizadeva za popolne posnetke visoke razločljivosti. S kombinacijo stabilizacije slike in izredno zanesljivega samodejnega ostrenja boste zlahka brez truda posneli izredni video in ga brez sramu objavili na YouTubu. Ključno prednost mu daje možnost 125 minut neprekinjenega snemanja, med katerim je aparat mogoče nemoteno napajati in posneti fotografijo. Zaradi priročne lučke "rec" na sprednjem delu ohišja pa nikoli ne boste v dvomih, ali se vaš film snema.

Foto: Nikon

Z občutljivima vgrajenima stereomikrofonoma lahko posnamete odličen zvok ali pa priključite zunanji mikrofon. V meniju za zvok so na voljo možnosti snemanja lastnega glasu ali zvokov okolice, kot sta glasba in vrvež mestnih ulic. Na voljo je tudi funkcija za zmanjšanje šuma vetra.

Video: Kaj nastane, ko zaupate fotoaparat Nikon Z 30 najstnikom, ki pravzaprav sploh še niso držali v rokah pravega fotoaparata, kaj šele snemali z njim? Fotoaparat Nikon Z 30 je preizkusil tudi priznani slovenski fotograf Borut Peterlin. V Kočevskem rogu je izpeljal tudi zanimiv eksperiment "naključnega" srečanja najstnikov z Z 30. Na koncu videa nam tudi zaupa svoje mnenje o tem fotoaparatu.

Odlična ergonomija uporabe

Nikon Z 30 spada med brezzrcalne fotoaparate, ki nimajo elektronskega iskala. Namesto tega na prizor gledate in ga kadrujete na velikem 7,5-centimetrskem (tripalčnem) zaslonu, občutljivem na dotik. Pritrjen je na tečaj, ki ponuja veliko svobodo prilagajanja položajev ter iskanje najprimernejše postavitve med fotografiranjem in snemanjem. Zaslon je dovolj svetel za udobno delo na prostem, ponuja 170-stopinjski kot in 100-odstotno pokritost prizora.

Na ergonomijo uporabe prav tako vplivajo številni in ravno prav razporejeni gumbi, ki omogočajo hitro in preprosto prilagajanje glavnih fotografskih nastavitev med delom brez uporabe zaslona. A če ste bolj vajeni tega, je prav tako poskrbljeno za preprosto prilagajanje nastavitev na njem. Globoko držalo, ki je zares izjemen inženirski dosežek pri tako majhnem fotoaparatu, omogoča stabilno fotografiranje tudi z iztegnjeno roko. Poleg tega Nikonovo elektronsko dušenje tresljajev poskrbi za privlačne in stabilne posnetke.

Izredno bogat nabor objektivov

Zagotovo sta pomembna tipalo in procesor fotoaparata, saj zagotavljata vse napredne možnosti, toda v svetu fotografije in videografije je znano, da so vsaj toliko, če ne celo bolj, pomembni odlični objektivi. Dejstvo, da jih zlahka menjate, omogoča, da fotografska oprema sledi napredku fotografa (ali snemalca) oziroma da ima lahko ta pri sebi objektive, s katerimi se vedno optimalno prilagodi razmeram in fotografski tehniki.

Nikon Z 30 je opremljen z bajonetom Z, temu pa so prilagojeni objektivi NIKKOR Z. Ponudba je izredno pestra, saj v njej najdete objektive različnih kakovostnih in cenovnih razredov. Katere boste izbrali, je seveda odvisno od potreb. Nekaterim bo dovolj univerzalni objektiv s spremenljivo goriščnico, ki omogoča veliko vsestranskost, medtem ko se boste zahtevnejši verjetno odločali za svetlobno močnejše objektive s fiksnimi goriščnicami. Še pomembnejše pa je, da lahko vedno dokupite nov objektiv in tako nadgradite fotografsko opremo, ko se pojavi potreba.

Foto: Nikon

S pomočjo prilagodilnika (adapterja) je mogoče uporabiti objektive NIKKOR F, kar le še poveča ponudbo oziroma varuje prejšnje naložbe, če že imate omenjene objektive. To je pogosto pri uporabnikih, ki že dlje časa uporabljajo fotoaparate Nikon.

Takole je vloger Miha Umek, ki se z videom ukvarja tudi profesionalno že več kot 15 let, komentiral svoj glavni novi vlogerski pripomoček.

revije e-Fotografija in istoimenskega spletnega portala, je z vseh vidikov preizkusil Nikona Z 30. O prvem vtisu in celotni izkušnji druženja z njim se je razpisal v tem prispevku, več o tem, kdo so fotografi, ki bodo izbirali Nikon Z 30, pa boste izvedeli v prispevku Nikon Z 30 - prava oprema za vlogerje.



Hitro in preprosto prenašanje posnetkov

Ena od pomembnih prednosti pametnih telefonov je možnost takojšnega pošiljanja ali objave fotografij in posnetkov na družbenih omrežjih. Nikon je poskrbel, da tudi v tem primeru ne boste prikrajšani. Nikon Z 30 se namreč ponaša z možnostjo povezave Wi-Fi in Bluetooth. Poleg prenosa prek priključka USB tipa C, ki hkrati služi za polnjenje baterije ter omogoča neprekinjeno napajanje aparata med delovanjem in tako podaljša avtonomijo. Sama baterija zagotavlja do 330 fotografij ali do 75 minut snemanja.

Foto: Nikon

Nikon Z 30 posnetke hrani na pomnilniški kartici SD, od koder se fotografije, če tako seveda želite, takoj prenesejo na pametni telefon z nameščeno aplikacijo. Deljenje in objava sta praktično oddaljeni en sam "klik" oziroma dotik zaslona. Na ta način je izničena edina prednost, ki so jo imeli pametni telefoni pred digitalnimi fotoaparati.

Foto: Nikon

Skratka, če iščete lahek in hkrati vsestranski fotoaparat, ki zagotavlja osupljivo kakovost fotografij in videoposnetkov, ne da bi zanj morali globoko seči v denarnico, je Nikon Z 30 brez dvoma prava izbira. S funkcijami, ki so zagotovljene posebej za fotografske začetnike in po privlačni ceni, je izjemno uporaben v rokah začetnika ali nekoliko bolj izkušenega digitalnega ustvarjalca. S hitrim samodejnim ostrenjem, jasnimi podrobnostmi in sodobnimi brezžičnimi zmožnostmi boste v njem našli praktično vse, kar potrebujete. Še pomembnejše pa je, da bo po zaslugi menjave objektivov sledil napredku in se enako odlično odrezal tudi kasneje, ko boste usvojili nova znanja in fotografske veščine.

Ključne prednosti fotoaparata Nikon Z 30 Kompaktno ohišje in nadpovprečna ergonomija uporabe. Fotoaparat se namreč zelo dobro prilega rokam, vse funkcije so preprosto in hitro dosegljive. Preprostost uporabe. Tudi brez fotografskega znanja lahko s tem fotoaparatom ustvarite odlične posnetke. Ena od naprednih funkcij, ki vam bo pri tem pomagala, je kompenzacija osvetlitve pri zajemu videoposnetkov. Vgrajen v prilagodljiv zaslon je kot nalašč za selfije in vloganje. Kreativni načini vas bodo kot ustvarjalca postavili še stopničko višje med vašo "konkurenco". Zelo pomembno za videosnemalce - Z 30 zmore zajeti do 125 minut neprekinjenega videoposnetka, signalna lučka "rec" je vgrajena spredaj, snemanje tudi v ločljivosti 4K. Preprosta povezljivost s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom za takojšnje deljenje vsebine na vaših najljubših omrežjih. Možnost napajanja med snemanjem, lahko tudi s pomočjo prenosne baterije (powerbankom), Z 30 lahko uporabite tudi kot zelo zmogljivo spletno kamero. Odlična nadgradljivost fotoaparata Nikon Z 30 z različnimi objektivi, bliskavicami, mikrofoni ter drugo za foto- in videoustvarjalce specializirano opremo. Brezzrcalni fotoaparat Nikon Z 30 si lahko omislite v trenutni akcijski ponudbi z različnimi kompleti z objektivi. Več o akciji si lahko preberete tukaj.



Foto: Nikon



