Dobre strokovnjake in voditelje je treba skrbno plemenititi

Huaweiev program za razvoj tehnoloških talentov Seeds for the future

Svoj prispevek k iskanju najboljših talentov in njihovemu dodatnemu izpopolnjevanju do nosilcev digitalne preobrazbe in splošnega razvoja pa visokotehnološko podjetje Huawei v Sloveniji že drugo leto zapored zagotavlja prek programa Seeds for the future (Semena za prihodnost).

Razvoj talentov in inovacij ter sodelovanje gospodarstva z univerzami sta temelj nadaljnjega tehnološkega preboja, je eden od pomembnejših sklepov letošnjega Huaweievega programa, kjer so slovenski mladi talenti dobili priložnost za svojo rast, a tudi predstavitev v širšem mednarodnem merilu.

Pandemija covid-19 je pokazala, kako težko je dobiti sposoben in podjeten kader zlasti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kjer se pomanjkanje čuti že vrsto let. Talente je treba zaznati čim prej, jim nato zagotoviti dovolj spodbudno in razvojno okolje, v katerem bodo njihove odlike najbolj prišle do izraza.

Po napovedih Evropske komisije bo Evropska unija na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij potrebovala 20 milijonov strokovnjakov, hkrati pa danes kar 42 odstotkov Evropejcev (37 odstotkov zaposlenih) nima niti temeljnih digitalnih znanj in veščin.

V Sloveniji drugič

Program ne vsebuje zgolj klasičnih predavanj, temveč vključuje tudi interaktivno delo, obisk spletnega razstavnega prostora in delo v mednarodni skupini. Vsi, ki uspešno končajo program, pridobijo certifikat, nagrado za udeležbo ter priložnost, da se vključijo v globalni klub Seeds for the Future (alumni), ki jim ponuja nadaljnje vsebine in možnost globalnega mreženja. Seeds for the future je globalni program družbe Huawei za mlade tehnološke talente, ki je od leta 2008 vključeval več kot 8.700 udeležencev iz več kot 130 držav in regij. Študenti in študentke se v programu usposabljajo na področjih tehnologije 5G, umetne inteligence, kibernetske varnosti, v okviru programa pa spoznavajo tudi teorije vodenja in kitajsko kulturo.

Letošnjega programa, ki se je končal decembra, so se udeležili štiri študentke in šest študentov ljubljanske in mariborske univerze. Epidemične razmere so sicer zahtevale prilagoditve, zato je letos osemdnevni program potekal prek spleta.

"Izboljšati digitalne veščine mladih"

"Seeds for the future je Huaweiev program za razvoj tehnoloških talentov, prihodnjih digitalnih, IKT-strokovnjakov in voditeljev," je ob koncu letošnjega programa poudaril direktor slovenske podružnice Huawei Walter Zhang, ki je obenem dejal, da se morata inovativnost in talent razvijati z roko v roki.

Vodja slovenske podružnice Huawei je ponovil, da je Huawei zavezan k dolgoročnemu razvoju tako talentov kot inovacij: "To je del našega DNK, mi pa si s tem želimo močno izboljšati digitalne veščine mladih, da bi postali del sodobnega digitalnega okolja."

Direktor slovenske podružnice Huawei Walter Zhang je prepričan, da se morata inovativnost in talent razvijati z roko v roki: "Huawei je zavezan k dolgoročnemu razvoju tako talentov kot inovacij:" Foto: Huawei

Pomembno za družbo in gospodarstvo

Vsebine programa Seeds for the future niso bile namenjene le desetim neposrednim udeležencem vsega programa.

"Izkušnja je bila zelo pozitivna, saj je reprezentacija spolov zelo močna, zato se tudi dekleta počutimo zelo sprejeta in dobrodošla. V veselje mi je bilo sodelovati v projektu, še posebej, ker je v začetku izvedba precej skrivnostna, vendar nato ugotoviš, da zraven ponujenih predavanj izvajamo še skupinski projekt, v katerega lahko vložim res veliko znanja, ki ga v sklopu programa ponudijo izvajalci. Vseskozi je velik poudarek tudi na kulturnih vrednotah, zato je super priložnost, da spoznamo tuje kulture in tuje ljudi, se mednarodno povežemo." - Janja Z., udeleženka Seeds for The Future 2021

Na okrogli mizi "Talenti prihodnosti", ki je bila ob slavnostni podelitvi diplom deseterici, je v širšem krogu strokovnjakov in zainteresirane javnosti potekala razprava o temah, pomembnih za družbo in gospodarstvo, kot so razvoj talentov, zagotavljanje ekosistema za spodbujanje talentov in njihova vloga v novi digitalni prihodnosti.

V današnjem močno povezanem svetu, kjer tehnologija ne priznava meja in hkrati odpravlja meje in ovire med državami, je znanje kot nadnacionalna vrednota še bolj dragoceno, zato tudi program Seeds for the future ni utesnjen v okvirje državnih meja. Foto: Huawei

V današnjem močno povezanem svetu, kjer tehnologija ne priznava meja in hkrati odpravlja meje in ovire med državami, je znanje kot nadnacionalna vrednota še bolj dragoceno, zato tudi program Seeds for the future ni utesnjen v okvirje državnih meja.

Digitalna infrastruktura nas povezuje, a še vedno ostaja raznolikost kultur strokovnjakov z vsega sveta, ki jo moramo čim bolje razumeti. V programu Seeds for the future tako sodelujejo tudi drugi deležniki v širšem okolju, vsem pa jim je skupno prepoznavanje dodane vrednosti za vse sodelujoče.

Konkurenca za dober in usposobljen kader je zelo huda

"Prepričan sem, da bodo semena, ki ste jih vsi skupaj posadili med programom, v naslednjih letih obrodila sadove," je podelitev diplom pospremil kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing, ki je hkrati poudaril pomen medkulturnega sodelovanja.

Predstavitev ene od idej slovenskih udeleženk v sklopu globalnega projekta tech4Good, s katerim so prepričali žirijo in so se uvrstili v finale, ta bo 13. januarja 2022. Foto: Huawei

Profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za telekomunikacije dr. Andrej Kos je na okrogli mizi med drugim znova spomnil, da je pri mladih stik s prakso nujen, prav tako delo s projekti ter sodelovanje s podjetji in organizacijami. "Treba je narediti nekaj, da se izboljša število študentk in študentov na tehniških programih, programih STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), še posebno na tistih, ki se usmerjajo v informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)," je predlagal in še posvaril, da zaradi pomanjkanja kadra ne izkoriščamo vseh gospodarskih priložnosti. "Konkurenca za kader s področja IKT je zelo huda in dolgoročno ne pomeni več vzdržnega sistema," je še opozoril Kos.

Celovit razvoj digitalnih kompetenc in podjetništva

"Okolje za razvoj talentov je široko, poleg šol in fakultet je treba vključevati tudi zunanje deležnike," je na okrogli mizi spomnil sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Borut Čampelj, ki pripisuje velik pomen celovitemu razvoju digitalnih kompetenc.

Prepričan je, da mladi potrebujejo nova znanja, predvsem računalništva in informatike, in da bi moral šolski sistem poleg teh kompetenc poskrbeti tudi za razvoj podjetnosti, ki je med mladimi primanjkuje.

"Mladi si želimo ambiciozno okolje"

"Mladi si želimo ambiciozno okolje, ki nas spodbuja k razvoju in napredku, nam omogoča aktivno sodelovanje in upošteva naše ideje," je povedala študentka Maruša Podbevšek, udeleženka programa.

To priložnost bo lahko izkoristila že kmalu, saj se je slovenska ekipa uvrstila v sklepno tekmovanje Huaweievega globalnega natečaja Tech4Good. Mladi slovenski talenti se bodo tako pomerili s svojimi vrstniki na naprednih digitalnih področjih, kot so 5G, umetna inteligenca in kibernetska varnost, 13. januarja prihodnje leto.

"Program se mi je zdel izjemno zanimiv, zelo dobro se mi zdi, da lahko do ogromno poučnih vsebin dostopamo tudi po končanem programu, saj nam lahko koristijo pri študiju ali pri splošnem učenju. Všeč mi je bilo, da nismo jemali stroge teorije, ampak smo imeli predavatelje, ki so bili navdihujoči (Sonny Peart), želeli so, da aktivno sodelujemo, in lahko smo jih vprašali vse, kar nas je zanimalo. Dobro je, da smo imeli tekmovanje iz študije primera in znanje prenesli v praktično okolje. Odlično je, da smo lahko sklepni dogodek imeli v živo, da smo se spoznali. Časovno je bilo dobro enakomerno razporejeno, da smo imeli predavanja v dopoldanskih urah." - Maruša P., udeleženka Seeds for The Future 2021

Omogočiti več prakse med študijem

Prizorišče več dogodkov letošnjega programa Seeds for the future je bilo Digitalno inovacijsko središče Slovenije (DIH Slovenija), katerega direktorica je Katja Mohar Bastar.

"Vsakega študenta ob koncu študija, usmerjenega v IKT, čaka več služb. Študentje že med študijem opravljajo delovne obveznosti, kar pomeni odlično priložnost za pridobivanje digitalnih kompetenc. Kljub temu bi morale univerze študentom omogočiti še več prakse, saj gre za vseživljenjsko učenje, pri katerem je ključna interdisciplinarnost," je med drugim povedala na okrogli mizi.

Iz Slovenije se bosta v finalu tekmovanja Tech4Good pomerila kar dva projekta letošnjih slovenskih udeleženk. Foto: Huawei

Neprecenljiva globalna povezanost

Nacionalna koordinatorka in vodja programa Seeds for the Future v Sloveniji Gordana Kisilak kot eno izmed dodanih vrednosti programa poudarja vključitev v globalno skupnost alumnov Seeds for the future. Študenti, ki so sodelovali v programu, imajo namreč dostop do ekskluzivnih vsebin tudi v obliki predavanj, okroglih miz, dogodkov prek leta.

"Hkrati pa je neprecenljiva predvsem globalna mreža, katere del postanejo študenti in študentke iz Slovenije. Veseli me, da postaja tudi skupnost alumnov v Sloveniji povezana in aktivna. Letos smo se skupaj z dvema članoma iz Slovenije na primer udeležili evropskega Vrha talentov, ki je bil decembra v Helsinkih," je povedala.