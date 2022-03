Dobite doživljenjski dostop do Microsoft Officea 2021 in operacijski sistem Windows zastonj

Imate težave z iskanjem in kupovanjem Microsoftovih izdelkov prek spleta? Bi radi vedeli, kako kupiti Windows in Office po najnižji ceni? Zaradi covida-19 vedno bolj potrebujemo računalnike.

Na spletu lahko najdete veliko lažnih strani za prenos programov, zato študentje in zaposleni iščejo ugodne in varne možnosti za nakup originalnega in varnega Microsofta in Officea, ampak je pogosto težko najti spletne strani in trgovine, kjer je nakup varen in ugoden. Zdaj vam ni treba več skrbeti. Keysoff.com je zanesljiva spletna trgovina, ki ponuja originalne licence za programsko opremo po znižanih cenah.

Na Keysoffovi spomladanski razprodaji lahko kupite originalno Microsoftovo programsko opremo. Kupite en izdelek in enega dobite zastonj. Če kupite Officeove programe, lahko dobite Windows zastonj. Različico si izberete glede na svoje potrebe in vam ni treba dodatno plačati. Kot veste, je polna cena za Office 2021 Pro 439,99 $, na Keysoffu pa ga dobite že za 46,75 €, ob tem pa dobite Windows 10 ali Windows 11 zastonj. Količina je omejena, zato pohitite z nakupom. Ostali Microsoftovi izdelki so znižani do 60 %.

Kupite Office in dobite operacijski sistem Windows zastonj

50-odstotni popust na operacijske sisteme Windows (koda: BP50)

60-odstotni popust na Microsoft Office (koda: SOLE60)

90-odstotni popust na računalniška orodja

Odlična pomoč strankam, tudi prek video klica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo vam na voljo. Pri KeysOff.com smo ponosni na odlično pomoč strankam. Vprašanja lahko pošljete na service@keysoff.com ali pa nam jih zastavite prek video klica na KeysOff.com in naši prijazni svetovalci vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh.