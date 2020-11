Zdajšnji testi za novi koronavirus so invazivni in na rezultate se čaka več ur, a iz Walesa prihajajo obeti, da bi se to kmalu lahko spremenilo.

Zdajšnji testi za novi koronavirus so invazivni in na rezultate se čaka več ur, a iz Walesa prihajajo obeti, da bi se to kmalu lahko spremenilo. Foto: Getty Images

Razvijalci družbe Imspex Diagnostics verjamejo, da bi v roku šestih mesecev lahko zagotovili potrebno število naprav za širšo javno uporabo, če bodo lahko zagotovili dovolj finančnih sredstev.

Brez tega bi nadaljnji razvoj, izpopolnjevanje in varnostni preizkusi, četudi je ta tehnologija zdaj njihova absolutna prioriteta, lahko trajali tudi do eno leto več, ker so majhno podjetje z omejenim proračunom, je za britansko medijsko hišo BBC pojasnil njihov prvi mož Santi Dominguez.

Povsod, kjer se mudi

Prepričani so, da je ta hitri test primeren tudi za uporabo zunaj zdravstvenih ustanov, med drugim na letališčih in nasploh v prometu, gostinstvu, organizaciji dogodkov, mejnem nadzoru in drugje.

Poleg neinvazivnega odvzema brez praskanja po nosu ali žrelu ali bodenja za odvzem krvi in izjemno kratkega časa do rezultata vidijo veliko prednost tega testa in njegove metode, da ga lahko izvaja praktično vsak, brez nekega posebnega usposabljanja ali izobraževanja.

Odgovor je v izdihnjenem zraku

Test temelji na kombinirani kromatografski in spektrometrski metodi analize daha, ki so jo razvili v sedežu družbe Imspex Diagnostics v valižanskem kraju Abercymon.

Že ob spomladanskem začetku pandemije v Evropi so ga preizkusili na sicer majhnem številu, to je okrog sto hospitaliziranih bolnikov v Edinburghu na Škotskem in v nemškem Dortmundu, in o vsem tem poročali v prispevku, ki so ga nedavno objavili v znanstveni reviji The Lancet.

Tehnologijo so prvotno uporabljali pri razvoju preizkusov za ločevanje bakterijskih in virusnih obolenj dihal, a so jo uspešno prilagodili tudi za hitro ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2, povzročitelja bolezni covid-19.

Zagotavljanje specifičnosti je bil velik izziv

Eden od glavnih izzivov pri razvoju tega preizkusa je bil zagotoviti ločevanje med bolniki z boleznijo covid-19 od tistih s katerokoli drugo vrsto okužbe dihal.

Preizkus, ki ugotavlja vsebino izdihanega zraka, je v štirih petinah primerov pravilno ugotovil prisotnost koronavirusa in ga tudi pravilno ločil od drugih bolezni dihalnih poti, kot sta astma in bakterijska pljučnica. Ugotovitve so potrdili s tradicionalnimi (in tudi počasnejšimi in bolj invazivnimi) preizkusi, kot je test PCR.

Pri škotskem delu preizkusa so celo ugotovili parameter, ki bi lahko pomagal pri napovedi, ali bo bolezen covid-19 ubrala lažji ali težji potek, in celo pri opredelitvi tveganja za smrtni izid.

Hitri odgovori za večjo varnost v zdravstvu

Prednost te tehnologije je tudi pri delu zdravstvenega osebja, ki bo tako predvsem pri drugih obravnavah že v isti minuti dobilo odgovor, ali je pacient okužen z virusom SARS-CoV-2, in tako ustrezno zaščitilo sebe in vse druge v zdravstveni ustanovi.

Ravno ta dokaj visoka specifičnost bo, ocenjujejo razvijalci, zelo dobrodošla pri ločevanju bolezni covid-19 od gripe, ki bo s prihodom zime pogostejša, še dodajajo.