Do potankosti izpopolnjena pametna telefona Galaxy Z serije

Oglasno sporočilo

Svet se spreminja hitreje kot kadarkoli prej in od nas zahteva nenehno prilagajanje. Vsak dan prinaša nove trende, tehnološke inovacije in pametne naprave. Pomembno je, da znamo med njimi prepoznati tiste, ki za nas prinašajo največ prednosti in zmorejo kar najbolje podpreti naš življenjski slog.

Podjetje Samsung vlaga ogromno truda in časa v izpopolnjevanje vsake posamezne komponente izdelkov, da bi kar najbolje zadovoljilo potrebe in želje uporabnikov. Dokaz te predanosti sta zagotovo tudi najnovejša pametna telefona serije Z - Galaxy Z Flip4 in Galaxy Z Fold4. Napravi odlikujejo priročna in prilagodljiva oblika, številne funkcije za izboljšanje produktivnosti in izboljšane kamere, s katerimi je mogoče posneti izjemne fotografije. Do potankosti izpopolnjena telefona sta primerna za še tako zahteve uporabnike.

Priročni napravi, ki omogočata poglobljeno izkušnjo

Skozi razvojne faze je podjetje Samsung zasnovo telefonov Galaxy Z Flip4 in Galaxy Z Fold4 izpopolnilo do potankosti. Ravni robovi in tanjši tečaji prispevajo k lično ukrojeni, ravni in kompaktni obliki, ki omogoča udoben oprijem. Optimizirano razmerje zaslona naprave Galaxy Z Fold4 z upoštevanjem najpomembnejših vidikov vsakodnevne uporabe pa prispeva k idealnemu razmerju med uporabnostjo, žepno priročnostjo in poglobljeno izkušnjo glavnega zaslona.

Preprosta, a elegantna oblika

Zadnji stekleni zaslon obeh zložljivih telefonov je bil zasnovan tako, da izraža barve z večjo intenzivnostjo, hkrati pa zaradi obdelave v slogu meglice zagotavlja naraven občutek. Sijajna kovinska obdelava okvirjev je usklajena z matiranim meglenim steklom in prispeva k preprosti obliki naprave.

Novi val čudovitih barv

Da bi uporabnikom omogočili še več estetske svobode, se je podjetje odločilo telefona ponuditi v številnih elegantnih in energičnih barvnih odtenkih. Odtenek vijoličaste, ki je značilen za Galaxy Z Flip4, uteleša barvito dediščino serije Galaxy, medtem ko je svetel, a eleganten odtenek rožnato zlate bolj nevtralna izbira. V tej novi paleti odtenkov sta predstavljena tudi svež moder odtenek in preprost, vabljiv odtenek grafitno sive.

Pri Galaxy Z Fold4 lahko uporabniki izbirajo med elegantnim, z naravo navdihnjenim odtenkom sivozelene, toplim, nevtralnim odtenkom bež in ikoničnim odtenkom fantomsko črne, ki uteleša izvirni duh serije Galaxy.

Razkrivanje novih možnosti in edinstvena praktičnost

Oblikovanje obeh telefonov sloni na izboljšavah, ki spodbujajo edinstveno izkušnjo zložljivih naprav naslednje generacije. Galaxy Z Flip4 v načinu Flex podpira številne možnosti, ki uporabnikom omogočajo hitrejšo in preprostejšo navigacijo po napravi. Povečevanje, pomanjševanje in obračanje strani bodo preprostejši kot do zdaj. Zunanji pomožni zaslon naprave vsekakor zagotavlja še bogatejšo uporabniško izkušnjo. Podpira več aplikacij, vključno s Koledarjem, SmartThings Scene in Neposrednim klicem. Z enim samim potegom po zaslonu se bodo prikazale številne hitre funkcije, vključno z upravljanjem zvoka in svetlosti, Wi-Fi, Bluetooth in letalskim načinom. S pomožnega zaslona je mogoče tudi odgovoriti na sporočila, pri čemer so poleg prednastavljenih sporočil na voljo tudi funkcija nareka in emotikoni.

Izboljšana je tudi možnost fotografiranja. V nasprotju s prejšnjimi modeli, pri katerih se je funkcija hitrega fotografiranja izklopila, ko je bila naprava odprta, lahko uporabniki še naprej uporabljajo fotoaparat, tudi ko je naprava zložena pod določenim kotom. To omogoča snemanje selfijev pod različnimi koti in z različnih perspektiv. Uporabniki lahko uživajo tudi v nadgrajenih predogledih na glavnem zaslonu, ki odražajo dejansko razmerje fotografije.

Večopravilni čudež

Funkcija opravilne vrstice telefona Galaxy Z Fold4 izboljšuje produktivnost in učinkovitost, ki ju ponuja velik zaslon. Z enim samim dotikom gumba Vse aplikacije na skrajni levi strani opravilne vrstice lahko uporabnik takoj dostopa do vseh svojih aplikacij.

Galaxy Z Fold4 je bil zasnovan tako, da izkorišča vsak centimeter izredno širokega zaslona in zagotavlja resnično učinkovito večopravilnost. Uporabniki lahko z metodo povleci in spusti hitro aktivirajo večopravilno okno ali pa shranijo najljubši par aplikacij neposredno v opravilno vrstico. Mogoče je tudi ustvariti razdeljene zaslone ali uporabiti večpredstavnostno okno v pop-up slogu za večplastno večopravilnost, ki ustreza potrebam vsakega uporabnika.

Za natančnejšo izkušnjo fotografiranja je na voljo 20-kratna povečava v načinu Capture View z glavno kamero, ki aktivira večji zemljevid povečave na levi strani zaslona in prikazuje panoramski predogled slike. Poleg tega lahko uporabnik, ko aktivira funkcijo predogleda na zunanjem zaslonu, preprosto klikne na gumb za selfije v zgornjem levem kotu in uživa v popolnem nadzoru nad kamero z zunanjega zaslona.

Posebna ponudba Uporabnikom, ki so kupili Galaxy Z Fold4 ali Z Flip4, je na voljo šestmesečna brezplačna preizkusna različica OneDrive s 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku. Novim lastnikom telefonov četrte generacije zložljivih telefonov pa je ob registraciji na voljo tudi promocija s štirimesečnim brezplačnim preizkusom naročnine na YouTube Premium. Več informacij o ponudbah najdete na spletni strani podjetja.





Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.