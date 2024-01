Direktor ali duh: kdo je človek, ki je ukradel milijardo evrov?

Več kot milijardo evrov izgub je vlagateljem, večinoma tistim, ki si že tako ali tako trgajo od ust in so naložbo videli kot loterijsko srečko z zagotovljenim dobitkom, povzročil naložbeni sklad HyperVerse, ki je bil v resnici piramidna shema. Gre za magnitudo izgub, primerljivo z nekaterimi največjimi tovrstnimi goljufijami zadnjega desetletja, kot je OneCoin . Posebnost HyperVersa je bil izredno prepričljiv, a skoraj zagotovo povsem izmišljeni direktor podjetja. Še zdaj nihče ne ve, kdo je moški, ki se je izdajal zanj.

Naložbeni hedge sklad HyperVerse je bil vlagateljem po vsem svetu, še posebej intenzivno so ga promovirali v Avstraliji, kjer naj bi tudi imel sedež, kot naslednja velika stvar predstavljen leta 2021. Ogromno dobička naj bi ustvarili z vlaganjem v kriptovalute, povezane z virtualnimi svetovi (metaverse).

To je potencialnim vlagateljem obljubljal Steven Reece Lewis, direktor podjetja HyperVerse. Šlo naj bi za zelo uspešnega poslovneža, ki je kot visoko izobražen ekonomist najprej delal za ameriško investicijsko banko Goldman Sachs in nato ustvaril lastno podjetje, ki se je ukvarjalo z oblikovanjem spletnih strani, ter ga prodal tehnološkemu velikanu Adobe, kasneje pa ustanovil še eno tehnološko zagonsko podjetje.

Obljubam karizmatičnega Lewisa, ki so jih po družbenih omrežjih pomagali širiti številni plačani vplivneži, so nasedli tisoči vlagateljev – v resnici žrtev – in v kriptožetone, ki jih je kot naložbe ponujal HyperVerse, vložili skupno več kot milijardo evrov oziroma okrog 1,3 milijarde ameriških dolarjev.

Videoposnetek, v katerem je domnevni direktor predstavljal HyperVerse:

HyperVerse je šel pri legitimizaciji svojega posla še korak dlje od podobnih poslovnih priložnosti, saj so sklad prek oglasnih videoposnetkov promovirale tudi nekatere znane osebe, na primer igralec Chuck Norris, soustanovitelj podjetja Apple Steve Wozniak in nekdanji pevec skupine N'Sync Lance Bass. Kako natanko jih je HyperVerse pritegnil k sodelovanju, uradno ni mogoče izvedeti, krožijo pa teorije, da naj bi jih osebe v ozadju najele prek platforme Cameo. Britanski Mirror je v sumničavem prispevku že leta 2022 ugibal, da HyperVerse morda ni to, za kar se izdaja, da so bili našteti najverjetneje zavedeni in da niso natanko vedeli, kaj sploh promovirajo.

Vlagatelje, ki so v mnogih primerih v HyperVerse prelili svoje življenjske prihranke, je od tega že pred dvema letoma skušal odvrniti marsikdo.

Ob Mirrorju, ki je opozarjal, da nikjer ne najde nobenega podatka o direktorju Stevenu Reecu Lewisu, do portala BehindMLM, ki je opozarjal, da je HyperVerse zgolj prebarvana različica piramidnih shem HyperFund in HyperTech, v kateri v glavnih vlogah nastopajo celo isti akterji, do celo povsem neznanega uporabnika spletnega foruma Reddit, ki je opozarjal, da je HyperVerse skoraj zagotovo Ponzijeva shema, ki za žrtve izbira predvsem tehnološko manj pismene uporabnike družbenih omrežij.

Steve Wozniak, soustanovitelj Appla, in druge znane osebe niso nikoli potrdile, da osebno poznajo direktorja podjetja, ki so ga promovirale. Foto: Reuters

Potrjeno: na tisoče ljudi je zavedel direktor, ki ne obstaja

Zadevi so do dna končno prišli pri časniku The Guardian, ki je bil očitno prvi medij z dovolj veliko težo, da se je lahko dokopal do odgovorov na vprašanja, ki so zadnji dve leti ostajala neodgovorjena.

Kot je razkrila preiskava The Guardiana, nobena od institucij, ki jih je v svojem življenjepisu navajal domnevni direktor sklada HyperVerse, ne ve, kdo je Steven Reece Lewis.

V svojih bazah podatkov ga nimata ne univerza v Leedsu in ne univerza Cambridge, kjer naj bi Lewis požel svoje akademske uspehe. V investicijski banki Goldman Sachs nimajo nobenega podatka o tem, da bi zanje kdajkoli delala oseba s tem imenom. Prav tako so v podjetju Adobe zatrdili, da ne vedo nič o tem, da bi kdajkoli prevzeli podjetje, pri katerem bi v kakršnikoli vlogi deloval človek z imenom Steven Reece Lewis.

Steven Reece Lewis v še enem promocijskem videu za HyperVerse. V zgornjem desnem kotu je medtem viden vodni žig piramidne sheme HyperFund, ki jo je upravljal eden od vodilnih promotorjev goljufije HyperVerse. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Tako rekoč edine omembe Lewisa so v promocijskih materialih za HyperVerse in na profilu @stevenr_lewis na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, kjer zadnja objava sega v junij 2022 in skoraj sovpada z obdobjem, ko se je Ponzijeva shema začela rušiti in ko je HyperVerse posledično ustavil izplačila vlagateljem, saj ni bilo več dotoka svežega denarja.

Bo kdo ukrepal? Za zdaj se zdi, da ne.

Kdo je človek, ki se je kot Steven Reece Lewis pojavljal v promocijskih videoposnetkih in drugih materialih, ni znano, The Guardian njegove resnične identitete ni mogel potrditi.

Odgovor na to vprašanje imata morda avstralska vplivneža Sam Lee in Ryan Xu, ki sta bila glavna promotorja sklada HyperVerse. Xu je bil med drugim kot vodja vpleten v že omenjeni piramidni shemi HyperFund in HyperTech. Lee in Xu sicer ne želita odgovarjati na vprašanja medijev.

Po razkritju, da je bil direktor HyperVersa neobstoječa oseba, se je plaz kritik vsul tudi na Asic, avstralsko komisijo za vrednostne papirje in naložbe. Daleč največ žrtev je HyperVerse namreč naplahtal v Avstraliji. Asicu mnogi, tudi avstralsko ministrstvo za finance, očitajo, da niso prepoznali očitne goljufije in nanjo opozorili potrošnikov.

Za zdaj sicer še ni znano, ali bodo avstralske oblasti kakorkoli ukrepale. Asic po poročanju Guardiana še ne načrtuje ukrepov zoper Leeja in Xuja, ki sta sicer tudi lastnika propadlega kripto-podjetja Blockchain Global, ki upnikom dolguje več kot 50 milijonov evrov.