Digitalna transformacija mora biti trajnostna in varna

Po včerajšnjem partnerskem dnevu je danes na vrsti poslovni dan, ko se vrstijo tudi osrednji govorci in večina povabljenih predavateljev iz tujine. Vseh predavateljev je sicer več kot sto, v skoraj 130 predavanjih pa so ali še bodo zapolnili konferenčni urnik več kot dva tisoč udeležencev do srede zvečer.

Mimo dragih energentov in hrane ter inflacije ne gre

Današnji NT Poslovni dan je namenjen predvsem odločevalcem, to je direktorjem, lastnikom podjetij in drugim vodstvenim kadrom. Niso pa mogla niti mimo trenutnih zahtevnih gospodarskih razmer, ki jih dodatno otežujejo vedno dražji energenti, galopirajoče cene hrane in inflacija.

Na enem od plenarnih predavanj je tako Jože P. Damijan pojasnil, zakaj je inflacija ponorela šele zdaj, ne že prej, čeprav se je v zadnjih šestih letih količina denarja, ki ga je sprostila Evropska centralna banka, povečala za 5,5-krat. "Vpliva tudi povpraševanje, ker je pomanjkanje delovne sile, se posledično večajo tudi plače, kar ravno tako prispeva k inflaciji," je med drugim povedal Damijan. "Moramo se zavedati, da pot do manjšanja inflacije vodi prek recesije in večanja brezposelnosti."

Damijan: Ta zima bo predvsem nepredvidljiva

Tudi drugi govorci so se strinjali, da je obdobje poceni denarja, torej ugodnih posojil, ki je trajalo 12 let, končano. "Za nižanje ponudbene inflacije, ki jo je sicer težko ustvariti, je vedno potrebna velika žrtev."

Kakšna bo torej letošnja zima v Evropi, ki je močno odvisna od ruskega plina, tega pa ne bo? "Mogoči so številni scenariji, tudi delna ustavitev proizvodnje v nekaterih tovarnah ali začasna selitev proizvodnje nekam v tujino, a je dejavnikov, ki vplivajo, preveč, zato so napovedi nehvaležne. Z gotovostjo vemo le, da tega ne vemo."

Digitalna preobrazba mora biti trajnostna

Ob svojih nespornih prednostih digitalna transformacija oziroma preobrazba prinaša tudi pomembne izzive. Morda najbolj neposreden je ta, da večje število naprav in zmogljivejše informacijske komponente močno in hitro povečujejo porabo električne energije in povpraševanje po njej, kar še dodatno pospešuje rast njenih cen.

A to je samo vrh ledene gore glede trajnosti pri digitalni preobrazbi, zato strategi digitalizacije vedno bolj uveljavljajo "zelena" pravila z zelo konkretnimi zavezami. Slišimo vedno več zavez, da bodo v bližnji prihodnosti ogljični in druge odtise svojega poslovanja bistveno zmanjšali ali celo spravili na nič, čeprav so na prvi in drugi površni pogled te zaveze z današnjega zornega kota morda videti utopične.

Čeprav ključna, je računalniška varnost še vedno podcenjena

Vedno večja povezljivost in vedno več naprav povzroča tudi nove ranljivosti – treba je namreč zagotoviti ustrezno računalniško varnost ter zaupnost vseh digitalnih postopkov in pripadajočih podatkov na vsakem koraku in tudi v celoti.

Kako zelo pomembna, a še vedno podcenjena je celovita računalniška varnost, se vidi v naraščajočem številu računalniških prevar tako pri posameznih uporabnikih kot tudi v največjih podjetjih in povsod vmes. Te so skoraj brez izjeme posledica neprevidnosti, nepoučenosti, odsotnosti ustreznih varnostnih ukrepov in mehanizmov ali najpogosteje kombinacije vsega omenjenega. Ravno zato se Telekom Slovenije kot eden od velikih sponzorjev NT konference letos predstavlja predvsem s svojim centrom kibernetske varnosti, ki podjetjem ponuja celovite varnostne rešitve, za katere bi v mnogo primerih potrebovali veliko več kadra, znanja in sredstev, če bi želeli enako raven kibernetske varnosti.