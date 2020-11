30. decembra izhaja nova slovenska revija Jazbina, ki jo bodo soustvarjali pisci nekdaj izredno priljubljenega slovenskega tehnološko-poljudnega zabavnika Joker. Od izida zadnje številke Jokerja, ki so ga pokopale finančne težave založnika Alpress, so prav ta mesec minila že tri leta.

Nova revija v času, ko so vse novice na spletu?

Martin Klemenc, idejni vodja projekta revije Jazbina, je za Siol.net povedal, da bo šlo vsaj na začetku za precej nišno publikacijo po Jokerjevem receptu - pokrivala bo področji videoiger in sodobne tehnologije ter različne poljudnoznanstvene tematike.

Ciljna skupina nove revije so ljubitelji videoiger in poznavalci sodobnih tehnologij, stari od 35 do 46 let, ki so z revijo Joker odraščali oziroma jih je revija Joker usmerila v kariero v IT sektorju. Namenjena bo tudi nostalgikom, ki bi v času instantnih spletnih novic v roke radi vzeli papir s kakovostno zapisano besedo, je poudaril Klemenc.

Pri nastajanju revije, ki v omejeni izdaji prvič izide 30. decembra, sodeluje velik del nekdanje uredniške ekipe Jokerja, v prvi vrsti Sergej Hvala (znan po vzdevku Sneti), Jurij Kristan (poznan kot Aggressor) in Matic Jeraj (Kavbojc).

Nekdanji prvi mož in odgovorni urednik Jokerja David Tomšič se na povabilo k sodelovanju medtem ni odzval, je dejal Klemenc.

Precej številk revije Joker je danes v celoti arhiviranih na spletni strani joker.muzej.si/pdf/, opise videoiger in druge članke iz večine drugih številk pa je mogoče prebrati na spletni strani joker.muzej.si. Foto: Matic Tomšič

Revija Jazbina bi, če bo odziv dober, lahko izhajala v četrtletnem formatu, je za Siol.net še pojasnil Klemenc.



Izidi bi sledil pomembnejšim letnim dogodkom in obdobjem v svetu videoiger: marca poteka konferenca za razvijalce Game Developers Conference, junija je sejem E3, konec avgusta sejem Gamescom, jeseni pa praviloma izidejo številne videoigre, ki jih industrija in igralci smatrajo za "težkokategornike".



Prvo številko revije Jazbina bomo sicer zaman iskali v trafikah ali v supermarketih na policah s časopisi. Kupiti jo bo mogoče samo na spletu.

Zakaj Jazbina in ne novi Joker?

Z ekipo, ki je nekdaj ustvarjala Joker, zdaj pa bo delala na Jazbini, so dosegli konsenz, da je nekatere umrle stvari bolje pustiti takšne kot so, je za Siol.net še povedal Martin Klemenc.

Revija Joker je izhajala kot mesečnik, izšlo pa je kar 291 številk, zadnja novembra 2017 v digitalni obliki. Foto: Matic Tomšič

Vprašanje je sicer tudi, ali bi se nova revija kdaj sploh lahko imenovala Joker, saj je pravni status te blagovne znamke še vedno pod vprašajem. Jokerjev založnik Alpress je namreč v stečaju že od septembra 2017.

Dolg stečajni postopek, med katerim se je Alpressova intelektualna lastnina, kamor spada tudi Joker, dvakrat znašla na dražbi (interesentov za Joker je bilo po naših podatkih kar nekaj), se je prejšnji mesec dodatno zapletel, saj je bil stečajni upravitelj Gorazd Zemljarič razrešen, za novega stečajnega upravitelja pa imenovan Igor Bončina.

Tako je bila videti Jokerjeva spletna stran. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Edina Alpressova zapuščina, ki je od propada revije Joker dejansko zamenjala lastnika, je bila spletna stran joker.si.



Domena se je sprostila 3. julija 2018 in bila takoj ponovno registrirana. Pridobil jo je strokovnjak za marketing Marko Kotnik. Na domeni joker.si je nato začel gostovati spletni blog Joker iz rokava z nasveti s področja marketinga in načrtovanja porok. Joker.si trenutno ne deluje, je pa domena vmes zamenjala lastnika - to je zdaj podjetje Webmajstor iz Banja Luke.

