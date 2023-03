Cenovno ugodni obnovljeni računalniki vrhunske kakovosti

Večina se po nov računalnik ali drugo računalniško opremo navadno, po opravljenih spletnih raziskavah, odpravi kar v najbližjo trgovino. Tam lahko sicer najdete bogato ponudbo opreme, od najcenejših do najdražjih, a če si želite cenovno najugodnejšo ponudbo vrhunske kakovosti, preverite ponudbo BBT.si, kjer so specializirani za prodajo obnovljenih računalnikov, izključno POSLOVNIH linij. Te najbolj kakovostne računalnike lahko dobite za vsaj 50 odstotkov ceneje.

Najvišja mogoča kakovost po dostopni ceni

Vsi večji proizvajalci računalnikov kot so: HP, Dell, Lenovo svojo opremo proizvajajo v dveh kakovostnih linijah: osnovni, široko potrošni in boljši, POSLOVNI liniji. Na ta način zagotavljajo cenovno dostopnost širšemu krogu kupcev.

Zaradi najvišje kakovosti komponent in preciznosti izdelave so POSLOVNI računalniki vsaj od 2 do 3-krat dražji v primerjavi s široko potrošnimi. Zaradi visoke cene so širšemu krogu kupcev relativno nedosegljivi in jih zato skorajda ni moč najti v trgovinah ali spletnih prodajalnah.

Računalniki POSLOVNE linije so sestavljeni iz bolj kakovostnih materialov in elementov, zato delujejo hitro, stabilno in tiho. Njihova pričakovana življenjska doba je kar 3-krat daljša od računalnikov široko potrošne linije.

Ker so v osnovi namenjeni predvsem vsakodnevni poslovni uporabi, so vzdržljivi in delujejo stabilno tudi ob dolgotrajnih obremenitvah. Idealni so glede kakovosti, od nakupa nas odvrača le visoka cena.

Julij Slapšak (osebni arhiv) Foto: BBT.si

''Če namesto novega računalnika izberete OBNOVLJENEGA iz poslovne linije pri BBT.si prihranite denar, saj boste za ugodno ceno dobili računalnik najvišje kakovosti z dolgo življenjsko dobo in zanesljivim delovanjem,'' pravi Julij Slapšak, ki že več kot 18 let vodi blagovno znamko BBT.si, ki predstavlja najboljšo prakso na področju obnovljenih računalnikov v Sloveniji.

OBNOVLJENI računalniki POSLOVNE linije so idealna rešitev za dom, šolo in posel! Optimalna rešitev za potrošnika je nakup obnovljenega računalnika iz POSLOVNE linije, ki prinaša visoko kakovost, dolgo življenjsko dobo in ugodno ceno. BBT.si je kot največje specializirano podjetje najbolj izkušen in najbolj zanesljiv ponudnik tovrstne opreme v Sloveniji - z obnovo in prodajo se ukvarja več kot 18 let! Vsak računalnik ali prenosnik iz njihove ponudbe je popolnoma dovolj zmogljiv za vsa opravila tako doma, v šoli ali v poslovnem okolju. Tudi za PRO uporabnike!

Kje se skriva prihranek?

Če primerjamo ceno obnovljenega računalnika iz POSLOVNE linije pri BBT.si in ceno računalnika iz trgovine ugotovimo, da ni velike razlike v ceni. VENDAR! - zavedati se je treba, da ima POSLOVNI računalnik 3- krat daljšo življenjsko dobo in da ga boste uporabljali vsaj še enkrat dlje kot trgovinskega. Povedano drugače, če kupite enega poslovnega, v času uporabe, morate kupiti dva trgovinska računalnika. To je velik prihranek! Zaradi tihega, stabilnega delovanja in 10-krat manj okvar, pa lahko pozabite na težave v delovanju, odpovedi matičnih plošč in podobno. Obiski servisa bodo le še oddaljen spomin!

Preverite sami, kje lahko dobite najbolj ugodne in kakovostne računalnike za dom, šolo in službo:

Obnovljeni POSLOVNI računalniki BBT.si so zagotovilo za najvišjo možno kakovost opreme, dolgo življenjsko dobo, ugodno ceno in varujejo okolje! Foto: BBT.si

Kako poteka obnova računalnikov?

Pri BBT.si vse računalnike pred prodajo temeljito pregledajo, očistijo in po strogem protokolu testirajo. Da se računalniki pripravijo za prodajo po BBT standardih, je za vsak kos potrebnih vsaj 6 ur dela in znanje vsaj 7 ljudi. Celoten proces obnove so razvili sami, saj se zanašajo le na lastno natančnost in profesionalnost pri vsakem koraku, ki je potreben, da je računalnik ob prodaji 100-odstotno tehnično brezhiben in deluje enako dobro kot nov.

Takšen nakup pa ni zgolj smotrn s finančnega in kakovostnega vidika. Je tudi trajnosten, saj omogoča manjšo porabo surovin za izdelavo komponent računalniške opreme.

Že več kot 18 let ekipa BBT.si skrbi za odlično uporabniško izkušnjo. Foto: BBT.si

Garancija in hitro odziven servis

BBT-jev cilj je ustvariti čim boljšo uporabniško izkušnjo na področju računalništva, zato imajo vsi računalniki vsaj 12 mesecev garancije, ki jo lahko po želji podaljšate na 2 leti. Lasten servis omogoča, da je odziv v primeru težav takojšen in brez čakalnih vrst. 95% vseh napak se reši v 48 urah! Tudi to je velika prednost nakupa pri BBT.si.

Ugoden nakup za vas in hkrati prijazen do okolja

Vsak si za svoj denar želi največ, kajne? Ko boste naslednjič imeli težave z vašim računalnikom, se spomnite, da je nakup obnovljenega računalnika iz POSLOVNE linije pri BBT.si pameten in optimalen nakup. Vsestranska namembnost, hitro in tiho delovanje ter dolga življenjska doba so zagotovljeni. Ugodna cena pa prav tako. Če pomislimo na prednosti za okolje, ker ni potrebno črpati surovin za nove računalnike, pa je popolnoma jasno, da je nakup obnovljenega računalnika iz POSLOVNE linije – PAMETEN NAKUP!