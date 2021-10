Brez cepljenja ne bodo mogli v službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku oktobra je ameriški letalski prevoznik United Airlines vse svoje sodelavce, ki do 27. septembra niso dostavili potrdila o prejetem vsaj prvem odmerku cepiva proti covid-19, poslal na neplačani dopust.

Ukrep se nanaša tudi na tiste, ki so že prej pridobili izjemo na podlagi verskih razlogov, pod lupo bodo tudi tisti, ki so prej pridobili veljavno izjemo iz zdravstvenih razlogov, kjer bodo o upravičenosti ponovno presojali v roku dveh tednov. Tistim, z veljavnim zdravstvenim razlogom, bo tovrstna odsotnost deloma plačana.

Za pilote ostro, za vzdrževalce letal malo manj

Na takšnem neplačanem dopustu bodo necepljeni sodelavci lahko ostali največ pet tednov, če pa niti takrat ne bodo imeli veljavnega potrdila o cepljenju, jim grozi odpoved.

Ukrep je nekoliko milejši za tiste, ki nimajo neposrednih stikov s strankami. Tako se bodo piloti ter kabinsko in letališko osebje z izjemo na podlagi verskega prepričanja lahko vrnili na svoja delovna mesta šele, ko bo "pandemija smiselno premagana", medtem ko tehnično osebje z isto izjemo lahko pričakuje vrnitev v službo, ko bo delodajalec "razvil in uveljavil ustrezne protokole testiranja in zagotavljanja varnosti".

Ukrep družbe United Airlines je nekoliko milejši za tiste, ki nimajo neposrednih stikov s strankami. Foto: Reuters

Ne povedo, koliko je necepljenih

Družba United Airlines, prva med ameriškimi letalskimi prevozniki, ki je uvedla obvezno cepljenje za svoje zaposlene, ni razkrila, kakšen delež njihovih zaposlenih ni cepljen. Znano pa je, da polovica vseh, ki 6. avgusta, ko je družba razkrila poostrene ukrepe, ki so te dni stopili v veljavo, še niso bili cepljeni, zdaj izpolnjuje postavljene pogoje glede cepljenja.

"Ob upoštevanju neugodnih statistik ne moremo več dopustiti necepljenim sodelavcem prihoda in bivanja v delovnem okolju, dokler ne bomo bolje razumeli, kakšna je lahko njihova interakcija s potniki in cepljenimi sodelavci," so pojasnili svojo odločitev.

Dodatna plača za cepljene

Nizkocenovni letalski prevoznik Southwest Airlines pa je ubral pristop korenčka in palice: medtem ko je necepljenim ukinil plačevanje posebne desetdnevne bolniške odsotnosti, če bi zboleli s covid-19 ali bi bili izpostavljeni tveganem stiku, bo vsem, ki bodo do 15. novembra predložili dokazila o polni cepljenosti, odobril 16 dodatnih ur plače ali za 13 poletov, če niso plačani po urah.

Necepljeni sodelavci bodo lahko še vedno koristili redno bolniško odsotnost skladno s svojo pogodbo o zaposlitvi.

Zaposleni v družbi Southwest Airlines, ki se bodo do 15. novembra izkazali s potrdilom o polni precepljenosti proti bolezni covid-19, bodo prejeli dodatno plačilo. Foto: Reuters

Dražja premija zdravstvenega zavarovanja za necepljene

Podobne ukrepe izvajajo tudi druge ameriške letalske družbe, med katerimi so tudi Alaska Airlines, Delta Airlines, Horizon in American Airlines, večinoma sicer le za novo zaposlene.

Delta je avgusta napovedala, da bo vsem svojim sodelavcem, ki ne bodo cepljeni proti covid-19, povečala mesečno premijo zdravstvenega zavarovanja za kar 200 dolarjev (okrog 170 evrov). Ob tem so opozorili, da imajo z vsakim zaposlenim, ki pristane v bolnišnici zaradi koronavirusa, povprečno 50 tisoč dolarjev (42 tisoč evrov) stroškov.

Delta Airlines je bo svojim necepljenim sodelavcem občutno povečala mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje. Foto: Reuters Zagrožena podražitev premije je že v prvih tednih prepričala 20 odstotkov do takrat necepljenih sodelavcev, so sporočili iz družbe Delta.

Letalski prevozniki niso edini veliki ameriški delodajalci, ki od svojih zaposlenih zahtevajo dokazilo o cepljenju. Za podobne ukrepe so se med drugimi odločili Google, Microsoft, Facebook, Tyson Foods in Walgreens