Bralna značka vstopila v sedmo desetletje

"Bralna značka je v slovenski bralni kulturi pustila velik pečat," je dejal častni pokrovitelj 60-letnice Bralne značke, predsednik države Borut Pahor. Osrednja slovesnost je bila priložnost za podelitev častnih članstev in priznanj najbolj zaslužnim mentorjem ter sodelavcem in podpornikom pobude.

"Bralna značka je starejša celo od mene," je ugotovil Borut Pahor. "Vsi, ki so skozi desetletja soustvarjali in razvijali Bralno značko, so mladim skozi osnovno šolanje podarili nekaj, kar je nenadomestljivo – ti so okrepili zavedanje o lastnem jeziku in narodni zavesti ter pridobili temelj, na katerem lahko kot odrasli gradijo svojo ustvarjalnost in kritično misel."

Podelitev priznanj in častnih članstev najbolj predanim mentorjem in podpornikom Bralne značke Foto: Bojan Puhek

"S knjigo bomo krepili svojo odpornost proti virusom in drugim grožnjam"

Slovesnost ob okrogli obletnici začetka delovanja prihaja po dveletnem obdobju, ko je epidemija močno omejila družbene stike in dogodke, je spomnil predsednik Društva Bralna značka Marko Kravos. Osrednjo slovesnost so tako izvedli leto dni po obletnici.

Predsednik Društva Bralna značka Marko Kravos Foto: Bojan Puhek

Ravno v tem "času kužnega obsednega stanja" so se po njegovih besedah poezija, domišljija, zgodba in zavest človeštva pokazale kot "suho zlato, ki sije v svojem nerjavečem listu, da premaguje tesnobo in degeneracijo posameznika in družbe". Poudaril je še, da bomo na Slovenskem "v svoji besedi obstali še nadaljnjih tisoč let, s knjigo pa bomo krepili svojo odpornost proti virusom in drugim grožnjam tudi v prihodnje".

"Ne izgublja zagona, čeprav ubira sodobne poti"

Bralna značka deluje kot eden od nacionalnih projektov Zveze prijateljev mladine Slovenije, katere predsednica Darja Groznik verjame, da "Bralna značka ne izgublja zagona, čeprav ubira sodobne poti, ki jih terja čas".

Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik Foto: Bojan Puhek

Tako kot že 19 let bodo najzvestejše bralce zadnjega razreda osnovne šole obdarili z novo knjigo v zbirki Zlata bralka, zlati bralec. Letos je to knjiga Kjer veter spi Damijana Šinigoja.

Letošnja okrepitev zbirke Zlata bralka, zlati bralec je knjiga Kjer veter spi Damijana Šinigoja. Foto: Bojan Puhek

"Zanimiv je tudi analogni, ne le digitalni svet"

Izdajo knjig v tej zbirki vse od njenih začetkov podpira Telekom Slovenije in tako bo tudi v prihodnje, je poudarila direktorica korporativnih komunikacij Telekoma Slovenije Katarina Prešeren.

Direktorica korporativnih komunikacij Telekoma Slovenije Katarina Prešeren Foto: Bojan Puhek

"Bralna značka spada med naša najdaljša partnerstva. Je eden od tistih projektov, ki se jih starejši spominjamo z nostalgijo, pri mlajših generacijah pa upamo, da jim na takšen način vzbudimo zanimanje in jim pokažemo, da je zanimiv tudi analogni, ne le digitalni svet," je še dejala.

Začelo se je na Prevaljah

Poleg priznanj in častnih članstev najbolj zaslužnim soustvarjalcem gibanja Bralna značka so na osrednji slovesnosti, ki je krona proslave visoke obletnice začetka delovanja Bralne značke, podelili tudi zlati znak – prejel ga je Jože Zupan za 50 let delovanja v nacionalnem odboru Bralne značke.

Obujanje spominov iz dolge preteklosti Bralne značke Foto: Bojan Puhek

Na prireditvi so dolgoletni ustvarjalci tudi obudili spomine na nekatere izmed zanimivih in nenavadnih trenutkov iz bogate zgodovine tega gibanja, ki osnovnošolce spodbuja k branju v prostem času. Praznovanje obletnice se je sicer začelo že lani, in sicer tam, kjer se je Bralna značka leta 1961 "rodila" – na Prevaljah. Ustvarila sta jo takratni ravnatelj tamkajšnje osnovne šole in pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenskega jezika Stanko Kotnik.