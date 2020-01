Se borite z visokim krvnim tlakom? Pijte brusnični sok!

Razlog več za vključitev brusničnega soka v redno prehrano, zlasti za tiste, ki trpijo zaradi povišanega krvnega tlaka: raziskava na univerzi v finski prestolnici je pokazala, da je uživanje soka laboratorijskim podganam s povišanim krvnim tlakom pomagalo pri zniževanju teh vrednosti.

Znani blagodejni učinki brusnic in črnega ribeza

Smiselno je pričakovati, da bi brusnični sok lahko podobno učinkoval tudi pri ljudeh s povišanim krvnim tlakom. Prehrana in življenjski slog sta namreč med ključnimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj hipertenzije.

Foto: Getty Images

Blagodejni učinki brusnic in drugih gozdnih sadežev so znani že dalj časa. Brusnice in črni ribez vsebujejo polifenole, ki zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Rezultati že po osmih tednih

Raziskovalka Anne Kivimäki je v svoji doktorski disertaciji hladno stisnjeni in razredčeni sok (nordijske) brusnice, ameriške brusnice in črnega ribeza ločeno dajala različnim skupinam laboratorijskih podgan, ki so bile genetsko modificirane z namenom, da bi imele visok krvni tlak.

Blagodejni učinki brusnic in drugih gozdnih sadežev so znani že dalj časa. Brusnice in črni ribez vsebujejo polifenole, ki zmanjšujejo tveganje pred boleznimi srca in ožilja. Foto: Getty Images

Po osmih ali desetih tednih, ko so te podgane prejemale omenjene sokove namesto vode, so ugotovili, da je bilo izboljšanje funkcij prizadetega ožilja neposredno sorazmerno količini polifenolov v teh sokovih.

Nordijske brusnice najbolj učinkovite

Občutno boljši učinek so opazili predvsem pri soku (nordijskih) brusnic, saj ima ta očitno še dodaten mehanizem delovanja na povišan krvni tlak.

Brusnični sok ne more nadomestiti zdravil proti povišanemu krvnemu tlaku, a je nedvomno zaželen del uravnovešene prehrane. Foto: Getty Images

Finska znanstvenica opozarja, da brusnični sok ni nadomestilo za zdravila proti visokemu tlaku, a je to gotovo odličen razlog več za vključevanje brusnic v redno prehrano. Ravno tako je treba omeniti, da sokovi niso preprečili povišanega krvnega tlaka, ki ga je mogoče pripisati staranju.

Naslednji korak je primerjalna klinična študija na posameznikih z normalnimi vrednostmi in tistimi z malo povišanimi vrednostmi, ki še ne prejemajo zdravil za svoj povišan krvni tlak.