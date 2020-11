Bolj varno do več vsebin: zakaj je VPN prava rešitev

Virtualni svet, ki ga živimo na spletu, je poln razburljivih dogodivščin, neverjetnih vsebin, informacij in doživetij. Se je pa po njem treba gibati pazljivo, predvsem z zavedanjem, da nas med brskanjem zelo hitro lahko razgalijo, preberejo naše podatke in odkrijejo našo identiteto. Ustrezno se lahko zaščitimo z uporabo VPN.

Foto: Getty Images

Kaj je VPN?

VPN je nekakšno navidezno zasebno omrežje (Virtual Private Network), v katerem se lahko bolj varno povežemo s spletom in si omogočimo tudi dostop do vsebin, ki so sicer za našo državo omejene. Če smo VPN večinoma sicer poznali predvsem v poslovnem svetu, ko smo lahko prek njega varno dostopali do službenega omrežja, in je zato danes tudi nujno orodje za delo od doma, bi se prek njega morali pravzaprav povezati tudi v zasebnem virtualnem sprehajanju.

Prek VPN lahko brez skrbi dostopamo do različnih vsebin, prekrijemo svojo identiteto in lokacijo, poleg tega pa zavarujemo tudi našo brezžično spletno povezavo. Namestimo ga lahko na vse naprave in si tako zagotovimo večjo varnost na spletu.

VPN je najbolj zanesljivo orodje, ki nas ščiti na spletu in nas obvaruje pred krajo podatkov, sledenjem in ne nazadnje hekerskim vdorom.

Tako kot v dežju odprete dežnik, da bi se zaščitili, tako je z uporabno VPN na spletu. To je vaš ščiti pred nevidnim.

Varno do vseh vaših najljubših vsebin kjerkoli na svetu. Foto: Getty Images

Zagotovite si varno brskanje z več doživetij s Slovenia VPN.

Kako deluje VPN?

Med brskanjem po spletu, iskanju vsebin, povezovanjem s strežniki po vsem svetu nas VPN ščiti tako, da se iz naše naprave najprej poveže z oddaljenim računalnikom, ki naše podatke prekrije in nas šele s tem ščitom poveže s spletno vsebino. Na ta način si bomo zagotovili, da se naši podatki ne bodo beležili in da nihče ne bo nadziral našega brskanja po spletnih vsebinah.

Od doma ali kjerkoli v tujini: uporaba VPN je enostavna, saj aplikacijo prenesete na računalnik in se povežete. Uporabite ga lahko na vseh napravah in se prek njega povežete tako doma ali v kjerkoli na svetu.

Začnite z neomejenim dostopom do vsebin. Foto: Getty Images

Brez skrbi do več vsebin

Ne zgolj zaradi varnosti, VPN vam omogoča prost dostop do vsebin, ki so sicer morda v vaši državi blokirane oziroma prepovedane. Na primer določene TV-vsebine, ki so omejene zgolj na določene države, videoposnetki na YouTubu ali Twitterju, pa tudi spletišča, ki jih je blokirala vlada, kot so igre na srečo in stavnice.

To pomeni tudi, da bomo lahko med potovanji dostopali do tistih vsebin, ki v določeni državi niso podprte (Netflix, Gmail …) in da bomo imeli ves čas dostop do slovenskih TV-programov. Domotožja na poti tako gotovo ne bomo občutili.

Glavne prednosti uporabe VPN Prikrije vašo identiteto (IP-naslov).

Omogoča dostop do več vsebin: ameriški Netflix, Amazon Prime, Disney+.

Zaščiti vas tudi na javnih omrežjih WiFi.

Omogoča spremljanje slovenskih TV-programov po svetu.

Ponuja odlično zaščito pred hekerskim vdorom.

Več zasebnosti: brezskrbno lahko gledate karkoli, ne da bi vas kdo nadzoroval.

Športni prenosi: neomejeno gledanje najljubših športnih dogodkov brez prekinitev in pop up oglasov.

VPN je še več: ceneje do počitnic

VPN pa omogoča, da na spletu kupujete ceneje. Tako na primer lahko bolj ugodno rezervirate hotelsko sobo ali letalsko vozovnico. Cene teh storitev se pogosto razlikujejo glede na državo, v kateri kupujete. Z VPN (s predhodnim brisanjem piškotov na računalniku) pa boste lahko zakrili svojo lokacijo in tako lažje dobili vpogled v cene in jih tudi primerjali med seboj (nakup z ali brez VPN).

Zagotovite si varno brskanje z več doživetij s Slovenia VPN.