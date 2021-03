Bogataši v nizkem štartu: lov na nepremičninski sveti gral je odprt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Green Gables se nahaja v mestu Woodside na zahodu Silicijeve doline, tehnološke prestolnice sveta. Od sedeža Facebooka je oddaljeno 12 kilometrov, od sedeža Googla 16 kilometrov, od Applove znamenite "vesoljske ladje" pa 25 kilometrov.

Posestvo, ki meri kar 0,3 kvadratnega kilometra in je eno največjih na območju Silicijeve doline, je že leta 1907 z nakupi parcel začel načrtovati sprva drvar, nato pa bankir in velepodjetnik Mortimer Fleishhacker.

Prvo poslopje, ki je bilo postavljeno na posesti, se tudi še vedno imenuje Fleishhackerjeva hiša. Letos bo ikonična zgradba, ki je mesto dobila tudi v registru zgodovinsko pomembne kulturne dediščine ZDA, praznovala okroglo 110. obletnico izgradnje.

Green Gables oziroma Fleischackerjeva hiša leta 1933. Posest je vidno vlogo igrala tudi v mednarodni politiki: leta 1965 so tu priredili slovesnost ob dvajseti obletnici ustanovitve Organizacije združenih narodov. Foto: Wikimedia Commons

Green Gables se je skozi desetletja povečal in bivalni kompleks na posesti danes obsega kar sedem hiš, družbo pa jim delajo trije bazeni, rekreativne površine in za malo mesto podpornih poslopij.

Celotna posest Green Gables je na prodaj od konca februarja za znesek, ob katerem se oči orosijo tudi multimilijonarjem: 135 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 113 milijonov evrov.

Prodajo posestva Green Gables upravlja pravnuk Mortimerja Fleishhackerja, ki živi v Italiji. Kot razlog za prodajo je navedel željo za izogib morebitnemu težavnemu dedovanju prestižnega domovanja, saj bi bilo deležnikov precej. Foto: Nepremičninska agencija Christie’s International Real Estate

Gre za z naskokom najdražjo nepremičnino v Silicijevi dolini in, sodeč po podatkih znanega ameriškega spletnega portala z nepremičninami Zillow, trenutno tudi najdražjo v Kaliforniji, kjer so cene luksuznih bivališč tradicionalno tako ali tako najvišje v ZDA.

Če bo posestvo Green Gables našlo kupca, bo podrt nepremičninski rekord Silicijeve doline. Zdajšnji rekorder je v lasti Masajošija Sona, ustanovitelja in direktorja japonske holdinške družbe SoftBank ter najbogatejšega Japonca, ki je prav tako v mestu Woodside leta 2012 kupil posest za 117 milijonov dolarjev (okrog 100 milijonov evrov). Na drugem mestu je s 84 milijoni evrov trenutno dom Yurija Milnerja, ustanovitelja enega največjih ruskih tehnoloških podjetij Mail.ru in uspešnega vlagatelja.

Mesto Woodside, kjer se nahaja Green Gables, slovi kot eno najdražjih (na kvadratni meter zemljišča) mest v ZDA in za pribežališče tehnoloških superbogatašev.



V kraju Woodside je bil doma tudi pokojni Steve Jobs, ustanovitelj podjetja Apple. Foto: Reuters Ob že omenjenem Masajošiju Sonu, najbogatejšem Japoncu, imajo tam domove tudi Larry Ellison, ustanovitelj družbe Oracle in sedmi najbogatejši Zemljan, Kazuo Hirai, direktor podjetja Sony, Charles Schwab, vlagatelj in ustanovitelj finančne multinacionalke Charles Schwab Corporation, Joe Lonsdale, ustanovitelj tehnološke družbe Palantir, Nick Woodman, ustanovitelj najbolj znanega proizvajalca akcijskih kamer na svetu GoPro.

