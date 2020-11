Bo že danes napočil trenutek, ki ga svet čaka skoraj tri leta?

Bitcoin je v zadnjem mesecu eksplodiral. Od 24. oktobra do danes se je cena najbolj prepoznavne kriptovalute povečala za več kot 47 odstotkov oziroma dobrih 5.000 evrov. V času pisanja je mogoče en bitcoin na večini svetovnih borz s kriptovalutami prodati za približno 15.850 evrov.

Gibanje cene bitcoina v zadnjem mesecu. Foto: Matic Tomšič

V ameriških dolarjih trenutna cena bitcoina presega 19 tisočakov, kar se ni zgodilo že od 17. decembra 2017, ko je bitcoin dosegel rekordno ceno - nekaj več kot 19.980 dolarjev. Nato se je začel strm padec celotnega trga kriptovalut in eno leto po rekordu je bila vrednost bitcoina približno petkrat nižja.

Bitcoin je po več vmesnih vzponih in padcih novo dno dosegel marca letos oziroma približno takrat, ko smo v Sloveniji prvič razglasili epidemijo. A nato se je bitcoin začel pobirati in več ali manj stabilno rasel do konca oktobra, ko se je začel veliki vzpon.

Foto: coin360.io

Bitcoin je za sabo navzgor pričakovano potegnil tudi druge kriptovalute. Precej jih je vlagateljem na obraze narisalo podobno prešerne nasmeške kot bitcoin. Ripple je v zadnjem mesecu poskočil kar za 170 odstotkov (njegov bliskoviti vzpon se je sicer začel šele pred nekaj dnevi), litecoin za 52 odstotkov, ether za 48 odstotkov, dash za 61 odstotkov.

Zakaj se rast dogaja ravno zdaj?

Razlogov je več, toda najpoglavitnejši je po mnenju večine analitikov najverjetneje močna institucionalna podpora bitcoinu in nasploh kriptovalutam.

Investicijski skladi, podjetja in finančne organizacije v bitcoin v zadnjem obdobju vlagajo bolj kot kdajkoli prej, vse več pa jih bitcoin vidi tudi kot resno alternativo naložbenemu zlatu ali pa celo rezervno globalno valuto, saj je bitcoin v nasprotju z dolarjem imun na inflacijo.

Po zlomu trga kriptovalut zgodaj v letu 2018 so bitcoin mnogi primerjali s tulipani, s čimer so namigovali na finančni balon, ki ga je na Nizozemskem v 17. stoletju povzročilo množično nakupovanje in rast cen čebulic tulipanov. Tako imenovana tulipanska manija je vrhunec dosegla leta 1637, ko se je trg tulipanov zrušil, število prodanih čebulic pa je padlo tako rekoč na ničlo. Trg kriptovalut je bistveno drugačen, saj cene "tulipanom" - v tem primeru bitcoinu in drugim kriptovalutam - strmo rastejo še enkrat. Foto: Reuters

Plačilni velikan PayPal, na primer, je nedavno ne le vstopil na trg kriptovalut, saj njegova istoimenska plačilna platforma zdaj omogoča tudi trgovanje s kriptovalutami, temveč je postal tudi eden od tako imenovanih bitcoin kitov, entitet, ki so lastniki velike količine bitcoinov.

PayPal naj bi v štirih tednih po odprtju lastne kriptoborze namreč odprl denarnico in začel z masovnimi nakupi bitcoinov. Pokupil naj bi kar 70 odstotkov vseh novih bitcoinov, ki prihajajo v obtok.

PayPal in njemu podobni "kiti" so na trgu v letu 2020 ustvarili primanjkljaj in s tem večje povpraševanje po bitcoinih, saj vsakič, ko borze s kriptovalutami prejmejo novo zalogo bitcoinov, pokupijo praktično vse, pa je poročal spletni portal CoinTelegraph.

Do kam lahko gre bitcoin?

Vse več analitikov meni, da se bitcoin tokrat ne bo ustavil pri 20.000 dolarjih, temveč bo "potegnil" krepko dlje.

Znani kriptoanalitik Raoul Pal je konec oktobra napovedal, da ovir za doseganje novih cenovnih rekordov, če znova pade "dvajsettisočica", ne bo več.

There are literally only two resistances left on the #bitcoin chart - 14,000 and then the old all-time high at 20,000. I fully expect new all-time highs by early next year at the latest.#irresponsiblylong pic.twitter.com/Xhp8qgHrAC — Raoul Pal (@RaoulGMI) October 27, 2020

Raoul Pal je na Twitterju še zapisal, da bo bitcoin prelomne cene po njegovem mnenju zagotovo dosegal v prvih mesecih prihodnjega leta. Pal je pred kratkim tudi napovedal, da bo bitcoin v naslednjih petih letih dosegel ceno en milijon dolarjev.

Letvico napovedi je konkretno dvignil znani ameriški finančni strokovnjak in novinar Max Keiser. Na začetku tega meseca je na Twitterju zapisal, da bo cena bitcoina sčasoma dosegla 400 tisoč dolarjev (338 tisoč evrov), do inavguracije zmagovalca predsedniških volitev v ZDA Joeja Bidna, ki bo 20. januarja prihodnje leto, pa bo narasla čez 28 tisoč dolarjev (23.700 evrov).

A Biden win* will lock China’s global supremacy, crash the $USD, send #BTC to $400,000 - as $100,000,000,000 in global managed funds start allocating into BTC to escape. Expect BTC well above $28k by Inauguration Day.



————————————-

*Contested — Max Keiser (@maxkeiser) November 6, 2020

Ameriškemu finančnemu velikanu Citibank je pred dnevi medtem na splet po nesreči ušlo zaupno analitično poročilo, v katerem ocenjuje, da bi bitcoin do decembra 2021 lahko dosegel tudi do 318.000 ameriških dolarjev (268.000 evrov).

