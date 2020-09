Bizaren "ulov" carinikov, oškodovano podjetje: Dajte nazaj

Cariniki ZDA so na letališču JFK v New Yorku namreč zasegli slušalke OnePlus Buds kitajskega podjetja OnePlus, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot proizvajalec zelo kakovostnih in cenovno ugodnih pametnih telefonov.

THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

V zgornji objavi na Twitterju, kjer so se pohvalili s plenom, so pri ameriškem carinskem uradu zapisali, da "to ni znamka Apple".

Da imajo prav, a ne na način, kot mislijo, je v komentarju nato potrdila uradna ameriška podružnica družbe OnePlus. V šaljivem tonu so zapisali: "Hej, dajte nam jih nazaj!"

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Slušalke OnePlus Buds se od bolj prepoznavnih Applovih AirPods sicer razlikujejo po srebrnem finišu na ušesnem delu, hkrati pa so s ceno 89 evrov tudi skoraj pol cenejše od osnovnega modela Applovih slušalk.

Levo OnePlus Buds, desno Apple AirPods. Podobnost je očitna in OnePlus je nekaj navdiha zagotovo našel pri Applu, a razlike so vendarle opazne. Foto: OnePlus / Apple