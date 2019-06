Applova glasbena storitev iTunes se poslavlja

Ameriški tehnološki velikan Apple bo ukinil svetovno znano storitev za nakup in predvajanje glasbe iTunes ter jo nadomestil s tremi ločenimi aplikacijami. Odločitev utemeljujejo s potrebo po posamezniku bolj prikrojenih storitvah, ki jih z eno samo aplikacijo ni mogoče nuditi. Ob tem so napovedali tudi več posodobitev na področju zasebnosti.

"Prihodnost iTunesa ni v eni aplikaciji, temveč v treh," je na letnem srečanju Applovih razvijalcev v Silicijevi dolini dejal višji podpredsednik za razvoj programske opreme Craig Federighi.

Namesto ene kar tri aplikacije

Leta 2001 predstavljeno storitev bodo tako nadomestili z aplikacijami Apple Music, Apple Podcasts in Apple TV. Prva bo namenjena kupovanju in poslušanju glasbe, druga spremljanju podcastov, tretja pa gledanju televizijskih vsebin. "Če hočem glasbo, imam za to aplikacijo. Če hočem televizijo, imam drugo aplikacijo. Tako ljudje razmišljajo danes," je dejala analitičarka s področja kreativnih strategij Carolina Milanesi.

Novost predstavlja novo potezo ameriškega tehnološkega velikana, s katero želi stopiti korak pred tekmece na konkurenčno vse bolj zahtevnem trgu pametnih pripomočkov. Federighi je danes znova poudaril, da bodo še naprej veliko pozornosti namenjali odlični medsebojni povezljivosti naprav.

"Delamo velik korak naprej na področju varstva zasebnosti"

Ob tem bodo uvedli več sprememb na področju zasebnosti, in sicer s trinajsto različico svojega operacijskega sistema. Med glavnimi novostmi sta boljši nadzor nad tem, kako in kdaj aplikacije dostopajo do lokacije uporabnika, ter storitev za prijavo v aplikacije in račune na spletnih straneh brez uporabe elektronskega naslova.

"Delamo velik korak naprej na področju varstva zasebnosti," je v ponedeljkovem intervjuju za ameriško televizijo CBS dejal prvi mož Appla Tim Cook. Ob tem je zavrnil očitke, da varstvo zasebnosti krepijo le zaradi konkurenčnega boja.