Ali vam pametne naprave olajšajo življenje?

Za letošnje leto bi vsekakor lahko rekli, da je bilo drugačno. Čeprav je nekaj mesecev še ostalo, se je zgodilo že veliko in v zgodovino se bo zagotovo zapisalo kot eno bolj nenavadnih. Neobičajna situacija pa nas je prisilila tudi v drugačen način razmišljanja, dela in učenja. Ko se je svet obrnil na glavo, smo se v veliki meri zanesli na sodobno tehnologijo, ki nam je bila pri tem v veliko pomoč.

Zdaj, ko je poletje mimo in dopustovanja za nami, pa je čas za nove delovne in učne izzive, zato smo se odločili narediti raziskavo o tem, kako se nameravate z njimi spopasti. Ali so se vaše navade v zadnjih nekaj mesecih spremenile in kako vam je pri tem pomagala tehnologija? Odgovorite na nekaj vprašanj in preverite, ali ste pripravljeni za #NoviZačetek.

Anketo podpira Huawei Technologies Slovenija z namenom ugotavljanje novih navad in rutin ter pogostosti uporabe pametnih naprav.

