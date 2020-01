Ali spletna prodaja ubija "prave" trgovine?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška družba Bose, ki jo poznamo predvsem po slušalkah in zvočnikih, zapira 119 trgovin po vsem svetu. Razlog: dramatičen prehod na e-nakupovanje na posameznih trgih, kjer vedno več svojih izdelkov prodajo v svoji in drugih e-trgovinah.

Z zapiranjem vseh trgovin v Evropi, Severni Ameriki, Avstraliji in na Japonskem bo več sto ljudi ostalo brez služb, navaja tehnološki portal The Verge. Lastniki sicer ne navajajo točnega števila odpovedi, napovedujejo pa odpravnine in pomoč pri iskanju novih zaposlitev.

V Sloveniji niso imeli svoje trgovine, v Aziji pa jih ohranjajo

Bose bo vendarle ohranil svoje trgovine v Indiji, jugovzhodni Aziji, Južni Koreji, Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem – v državi z največ prebivalci na svetu imajo približno 130 svojih trgovin. Ravno tako se po vsem svetu ne spreminja omrežje njihovih pooblaščenih in partnerskih prodajalcev.

Svoje trgovine v Sloveniji Bose ni imel (prodaja pri nas poteka prek pooblaščenega zastopnika in njegove prodajne mreže), najbližje pa so nam bile ena na Dunaja, ena v Milanu ter ena v velikem nakupovalnem središču (outlet) na pol poti med Milanom in Genovo.

Od slušalk do pametnih zvočnikov

Svojo prvo trgovino je Bose odprl leta 1993. Začeli so s svojimi vrhunskimi naglavnimi slušalkami, v 26 letih se je njihova prodajna ponudba okrepila, v zadnjih letih pa so dodali še pametne zvočnike in sončna očala, ki vključujejo gumbaste slušalke (earbuds).

Njihove izdelke in podobne predstavitve kot v lastnih trgovinah je sicer mogoče najti v marsikateri veleblagovnici v ZDA, a tam jim družbo dela tudi njihova številna konkurenca.