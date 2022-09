Ali se oglaševanje na Facebooku v letu 2022 še vedno splača?

Od najave podjetja Apple, da z operacijskim sistemom iOS14 ter njegovimi novejšimi različicami v imenu večje zasebnosti omeji število podatkov, ki jih le-te pošiljajo aplikacijam in oglaševalskim podjetjem, je minilo že nekaj časa. Temu sledi tudi Google, ki vlaga veliko napora v rešitve, ki uporabnikom Chroma ter vseh preostalih Googlovih orodij omogočajo bistveno več nadzora nad njihovimi podatki. Največ skrbi so te spremembe povzročile družbi Meta, ki ima v lasti tudi Facebook. S tem so doletele spletno oglaševanje tektonske spremembe, ki se jim bodo morala praktično vsa podjetja še v večji meri prilagoditi in zadostiti na eni strani zakonskim spremembam (GDPR), po drugi strani pa vsaj ohraniti, če že ne izboljšati učinkovitost oglaševanja. Tokrat bomo s specialisti za digitalni marketing iz podjetja Growthcom osvetlili ključne priložnosti in pasti na področju oglaševanja na Facebooku.

Oglaševanje na Facebooku doseže samo v Sloveniji okrog 900 tisoč potencialnih kupcev

Z oglaševanjem na Facebooku lahko globalno dosežemo 1,96 milijarde aktivnih dnevnih uporabnikov1, od tega v Sloveniji po podatkih iz leta 2019 okoli 775 tisoč2. Oglaševanje na tem omrežju torej omogoča doseg skoraj dveh tretjin spletnih uporabnikov, kar predstavlja potencial, ki se mu težko odreče skoraj vsako v kupca usmerjeno podjetje.

Preostale ključne prednosti oglaševanja na Facebooku so naslednje:

– še vedno natančno ciljanje občinstva po interesih, demografskih značilnostih in drugih naprednih možnostih, kot so podobno občinstvo (ang. look alike audience),

– cenovna ugodnost, saj je v primerjavi z drugimi najbolj priljubljenimi družbenimi omrežji z izjemo Twitterja (občutno manjši doseg) še vedno oglaševanje na Facebooku najugodnejše,

– številni oglasni formati: oglas z eno sliko, vrtiljak, oglas z obrazcem za pridobivanje potencialnih strank itd.,

– cilji prilagojeni vašim potrebam: nagovarjamo lahko občinstvo v različnih fazah prodajnega lijaka, od cilja dosega pa vse do cilja konverzije.

Facebook dosega izmed vseh družbenih omrežij najboljše razmerje med dosegom in ugodno ceno na klik.

Sedem napak, ki nas lahko stanejo veliko denarja

Tako kot vsaka druga platforma ima tudi Facebook svoje zakonitosti, na katere je treba biti pozoren, če želimo svoj razpoložljiv oglaševalski budget porabiti kar najbolj učinkovito.

Sedem napak, ki se jim je treba izogniti:

1. Izbrana ciljna skupina je preozka: še posebej v Sloveniji je to pogost izziv, saj podjetja, ki delujejo v nišah, nimajo po ozkih interesih dovolj publike, kar vpliva na ceno na klik in samo uspešnost kampanje zaradi okrnjene faze učenja Facebookovih algoritmov.

2. Ne uporabljamo videoposnetka: vse platforme se krepko zavedajo, da sodobni spletni uporabnik najraje konzumira videovsebine, zato praviloma nagradijo oglaševalce, ki uporabljajo videoposnetke, z večjim dosegom ter nižjo ceno na klik.

3. Nimamo nastavljenega API za konverzije (ang. conversion API): z njegovo pomočjo bomo imeli natančnejše podatke o konverzijah in drugih pomembnih dogodkih tudi od uporabnikov, ki so zavrnili t. i. third-party piškotke na svojih mobilnih napravah.

4. V oglaševanje pozabimo vključiti t. i. zero-party (npr. rezultati ankete) in first-party data (podatki, pridobljeni iz dejavnosti uporabnikov na spletu, kot so e-poštni seznami, registracije uporabnikov, nakupi v spletni trgovini itd.)

5. Premalo testiramo: več oglasnih različic omogoča algoritmom, da poiščejo zmagovito kombinacijo oglasov, ki se pogosteje prikazuje in zmanjša ceno na konverzijo, če vzamemo primer optimizacije za konverzije.

6. Premalo smo dejavni na področju (organskih) objav s koristnimi vsebinami, nasveti, dogajanji v zakulisju in podobno ter vsaj najbolj uspešne objave promoviramo z minimalnimi budgeti.

7. Pozabimo angažirati člane ekipe, da všečkajo, komentirajo in delijo naše vsebine.

Izognite se najpogostejšim napakam, ki jih delajo oglaševalci na Facebooku, ter izboljšajte svoje rezultate!

Kako torej zmagati z oglaševanjem na Facebooku?

Strokovnjaki iz podjetja Growthcom nam na podlagi svojih 10-letnih izkušenj povedo, da je učinkovitost oglaševanja na družbenem omrežju Facebook mogoče še povečati, če ta kanal ustrezno umestimo v svojo marketinško strategijo. To pomeni, da se ne zanašamo zgolj na oglaševanje na Facebooku kot edini vir, iz katerega pridobivamo obisk in kupce, temveč ga kombiniramo tudi z oglaševanjem na Googlu ter drugimi kanali.

1 Datareportal.com

2 Valicon