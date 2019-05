Ali bosta Google in Trump uničila Huaweieve sanje?

Google je v nedeljo sporočil, da prekinja sodelovanje s kitajskim podjetjem Huawei. Pri Googlu sicer zagotavljajo, da bodo vse njihove storitve še naprej delovale na obstoječih napravah Huawei. Pod vprašajem pa so vsi prihodnji modeli kitajskega proizvajalca.

Glavni izvršni direktor Huaweievega oddelka za mobilne komunikacije Richard Yu nam je v Parizu ob svetovni predstavitvi najnovejših pametnih telefonov serije P30 povedal, da Huawei odprto cilja na najvišjo stopničko proizvajalcev mobilnih telefonov, kjer že dalj časa kraljuje Samsung.

Huaweiu prižgali rdečo luč za ameriški 5G

Za ta svoj optimizem je gotovo imel dobre utemeljitve. Huawei je zgolj v nekaj letih prerasel iz "le še ene komaj znane kitajske znamke" v drugega najmočnejšega proizvajalca pametnih telefonov in priznano (tudi po ocenjeni tržni vrednosti) blagovno znamko, krivulje pa so bile še naprej obrnjene krepko navzgor.

Potem je prišel sklep državne uprave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Huawei povsem izključil iz ponudbe in razmišljanj ameriških telekomunikacijskih operaterjev. Rdečo luč so jim prižgali tako pri infrastrukturi, predvsem za 5G, kot mobilne telefone in tablice, ki jih tako pri ameriških mobilnih operaterjih ni mogoče dobiti.

Prvi mož ZDA je namreč prepričan, da je Huaweieva infrastruktura vohunsko orodje za kitajske oblasti in kot takšna grožnja nacionalni varnosti.

Mobilne naprave skoraj polovica prihodkov korporacije

Huawei je bil seveda ob tem vidno nezadovoljen, pravzaprav ogorčen, a so se tolažili s tem, da jim uspehi na drugih trgih, predvsem pri mobilnih napravah, vsaj delno odtehtajo (predvsem infrastrukturne) izpade na trgu ZDA in državah, kot sta Avstralija in Nova Zelandija, ki sta (vsaj glede infrastrukture), prikimale Trumpovim obtožbam.

Huawei je lani s svojimi mobilnimi napravami namreč preštel okrog 45 milijard evrov prihodkov, kar je okrog 45 odstotkov prihodkov celotne korporacije v tem obdobju.

Ali bo serija (za nekaj časa) res P30 zadnja, na kateri bo Huawei lahko uporabil Googlove storitve in Googlovo različico operacijskega sistema Android? Na fotografiji: glavni izvršni direktor Huaweievega oddelka za potrošniško elektroniko Richard Yu. Foto: Srdjan Cvjetović

Kamenčku je sledil plaz

Najbrž takrat pri Huaweiu še niso slutili (ali vsaj niso dali vedeti), kaj jih še čaka.

Trumpova uprava je namreč kmalu zatem Huawei uvrstila na seznam podjetij, ki jim ameriška podjetja ne smejo prodajati ničesar brez posebnega dovoljenja ameriške vlade.

Nekdo je moral biti prvi

Prvo ameriško podjetje, ki je javno naznanilo dosledno spoštovanje novih ukrepov, je bil Google. Google, ki zagotavlja operacijski sistem Android, ki ga najdemo na vseh Huaweievih telefonih. Google, ki ponuja priljubljene storitve, kot so Zemljevidi, Trgovina Play, YouTube, Gmail.

Google, brez katerega so, vsaj s tem, kar mi vemo, Huaweievi telefoni le obtežilniki za papir. In ravno ta Google je sprva objavil, da s takojšnjim učinkom prekinja vse sodelovanje s Huaweiem.

Celo Google pomirja uporabnike Huaweievih naprav

Zaskrbljenost zdajšnjih uporabnikov Huaweievih naprav je seveda bila ogromna, a je, na srečo, trajala le nekaj ur. Google je namreč na Twitterju zatrdil, da za obstoječe Huaweieve mobilne telefone in tablice ne bo sprememb v obsegu storitev, funkcionalnosti in podpori, predvsem dostopnosti varnostnih nadgradenj.

Toda iz tega še ni jasno, ali bodo uporabniki Huaweievih naprav prejemali tudi nove različice operacijskega sistema Android. Za nastajajoče modele trenutne razmere ne puščajo nobenega dvoma: zanje vse Googlovo ostaja zunaj dosega.

Odločitev z grenkim priokusom

Verjetno tudi Google ni najbolj srečen, da obrača hrbet Huaweiu – po nekaterih ocenah bojkot Huaweia lahko namreč zmanjša letne prihodke ameriških tehnoloških podjetij za 10 milijard evrov.

Toda Google pač dosledno sledi ameriški zakonodaji, so zapisali. In ne bodo edini. Še nekatera velika ameriška imena, od katerih je Huawei sicer manj odvisen, so sporočila, da (vsaj začasno) ustavljajo dobave Huaweiu.

Na Kitajskem so Huaweievi telefoni brez Googlovih storitev, toda …

Uporabniki telefonov z operacijskim sistemom Android so močno navezani na Googlove storitve in brez njih jim mobilni telefon ni več toliko privlačen – razen, če so na Kitajskem. Tam so namreč Googlove storitve že tako ali tako prepovedane in zato imajo Huaweievi telefoni tam nadomestne storitve: zemljevide Baidu, program za hipno sporočanje WeChat in druge.

Googlova prekinitev sodelovanja pomeni, da (prihodnje) Huaweieve mobilne naprave ne bodo imele priljubljenih Googlovih storitev, kot so Googlovi Zemljevidi. Foto: Reuters

Toda ali bi se kdo zunaj Kitajske sprijaznil s temi nadomestki? Najbrž ne v velikem obsegu, Huawei pa se zelo dobro zaveda, da približno polovico svoje prodaje in prihodkov ustvari zunaj svoje domovine.

Vsak korak več je lahko preveč

Uporabniki seveda vedno lahko poskusijo Googlove aplikacije, morda prek Huaweieve spletne trgovine, namestiti samostojno in pozneje (nekatere se že zdaj pojavljajo tako v Huaweievi spletni trgovini programov kot tudi v trgovini Play Store), a analitiki opozarjajo, da bo to za številne prevelik izlet iz njihove cone udobja ali celo cone znanja.

Ne nazadnje to še ne more jamčiti polne funkcionalnosti, ki smo je zdaj vajeni v ekosistemu Googlove izvedbe operacijskega sistema Android.

Kako daleč je Huawei s svojim operacijskim sistemom?

Še večji izziv je sam operacijski sistem. Android sicer ima odprtokodno različico, a je ta z vidika uporabnikov, navajenih na vse, kar prinaša Googlov Android, pomanjkljiva.

Skoraj polovico vseh svojih prihodkov Huawei ustvari s svojimi mobilnimi napravami. Približno polovico vseh svojih mobilnih naprav pa proda zunaj svoje domovine. Foto: Reuters

Morda bo Huawei to rešil s svojim operacijskim sistemom, ki ga, kot sramežljivo a brez natančnejših podkrepitev povedo Huaweievi uradniki, razvijajo že tri leta.

Ta pristop ni nov ali nepričakovan. Samsung je v prizadevanjih za "osamosvojitev" razvil lasten operacijski sistem Tizen – za zdaj ga še ne potiskajo na svoje mobilne telefone (že vedo, zakaj), a, če bo treba, ga imajo, medtem pa ga s pridom izpopolnjujejo na svojih pametnih urah in še nekaterih napravah, kot so pametni televizorji.

Pri pametnih urah se je Huawei že osamosvojil

Za svoj operacijski sistem so se pri Huaweiu že odločili pri pametnih urah – medtem ko uporablja Huawei Watch 2 Googlov operacijski sistem Android Wear, temelji novejša pametna ura na sistemu Huawei Watch GT.

Čeprav je Huaweiev operacijski sistem za pametne ure res veliko energijsko varčnejši od Googlovega, se pri njem vidi ravno tista nevšečnost, ki utegne doleteti Android brez Googla: pomanjkanje priljubljenih storitev ter možnosti prilagajanja in uporabe programov tretjih avtorjev.

Najbrž ne gre več samo za Huawei

Ta boj je že zdavnaj prerasel okvirje spopada Huaweia in ZDA, zato je zelo verjetno, da Kitajska vendarle ne bo čakala križem rok (čeprav bo to morda še bolj spodbudilo obtožbe ameriškega predsednika o povezanosti Huaweia s tehnološkimi oblastmi).

Kitajska pravzaprav precej zagode Združenim državam, ne le z izpadom prihodkov za ameriška podjetja, ki ne bodo mogli prodajati Huaweiu. Veliko ameriških izdelkov, tudi Applovi telefoni iPhone, se sestavljajo na Kitajskem, in morebitni kitajski povračilni ukrepi bi na ameriški trg vnesli precej neravnovesja.

Za svojo pametno uro Huawei Watch GT so že razvili lasten operacijski sistem, kar je prineslo prednosti in pomanjkljivosti. Foto: Srdjan Cvjetović

Kitajci bi tudi lahko zagrenili Američanom

Kitajska je obljubljena dežela za sestavljanje ameriških izdelkov predvsem zaradi poceni delovne sile – kaj pa, če bi Kitajci omejili hitrost dobav?

Američani bi se lahko odločili za prenos v še cenejše države, ki najbrž ne bi imele ustrezne opremljenosti. A tudi, če bi jo imeli, zahteva taka selitev precej stroškov in časa, ki si jih nihče ne želi privoščiti.

Alternativa je selitev proizvodnje v druge države z višjimi stroški dela, kar bi zagotovo podražilo cene ameriških izdelkov.

Analitiki svarijo, da razvoj dogodkov med ZDA in Huaweiem vodi do zamud pri zagonu komercialnih mobilnih omrežij pete generacije po vsem svetu. Foto: Srdjan Cvjetović

Na koncu vse vedno plačamo mi, končni kupci

Vsekakor pa razvoj dogodkov pravzaprav nikomur dolgoročno ne prinaša ničesar dobrega. Analitiki že opozarjajo, da so napovedani komercialni zagoni mobilnih omrežij pete generacije resno ogroženi, a to ni edino, kar bomo uporabniki po vsem svetu začutili.

Trpele bodo naše denarnice, ker bodo izdelki po vsej verjetnosti dražji, lahko pa pričakujemo, da bo tudi izbira okrnjena. Bolj, ko se zaostruje in oddaljuje od neke smotrne dogovorne rešitve, bolj bomo, kot vedno, na slabem mi, končni kupci. Nič novega.