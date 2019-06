Alarm na strehi sveta: ko psi hodijo po vodi, je nekaj zelo narobe

Če bi se stalil ves led na Grenlandiji, bi se gladina svetovnih morij po napovedih znanstvenikov dvignila za do šest metrov (vir: NSIDC). Foto: Reuters

Danski meteorološki inštitut vsako leto na Grenlandijo pošlje enega od svojih znanstvenikov, da preveri vremenske postaje in druge instrumente, ki zbirajo podatke o ledu in arktičnem podnebju.

Letos je to nalogo dobil Steffen M. Olsen, ki je pred dnevi med ubiranjem poti do ene od oceanografskih boj in vremenske postaje iz prve roke izkusil trenutne za Grenlandijo ekstremne vremenske razmere.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD — Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 June 2019

Pasja vprega, v spremstvu katere se je na pot podal Olsen, je med potjo do meteoroloških instrumentov prečkala fjord na severozahodu Grenlandije. Gladina vode je v tem letnem času praviloma zmrznjena, letos pa je bil morski led zaradi zelo intenzivnega taljenja "poplavljen".

Takole je videti taljenje površinskega ledu na Grenlandiji. Fotografija je bila posneta pred skoraj enim letom na ledeniku Helheim. Foto: Reuters

Grenlandija je sredi velikega in izredno neobičajnega taljenja tamkajšnje ledene plošče

Po ugotovitvah ameriškega centra za spremljanje podatkov o snegu in ledu (NSIDC) je Grenlandija trenutno sredi neobičajne epizode taljenja ledu.

Zmehčalo se je namreč že kar 40 do 45 odstotkov ledene plošče, ki prekriva Grenlandijo, kar pomeni izredno odstopanje od povprečja.

Impressive start of Greenland melt season in the last dayshttps://t.co/Pz609PgtCz pic.twitter.com/BXvOKk90zX — Val. Masson-Delmotte (@valmasdel) 16 June 2019

Taljenje ledu na Grenlandiji v tem obdobju leta ni neobičajno, a je v zadnjih desetletjih v povprečju obsegalo le okrog deset odstotkov površine tamkajšnjega ledu, je razvidno iz podatkov NSIDC. Sezona taljenja grenlandskega ledu sicer traja od junija do avgusta, a vrhunec praviloma doseže šele v juliju.

Grenlandski led bi se lahko kmalu talil še hitreje

Tako bo najverjetneje tudi letos, kar še posebej skrbi podnebne znanstvenike, saj bi aktualna vremenska anomalija lahko povzročila še bolj intenzivno kasnejše taljenje ledu.

Deli grenlandske ledene plošče, ki so trenutno v tekočem stanju, bodo najverjetneje kmalu ponovno zmrznili, a bo imel ta led nižji albedo. To pomeni, da bo ali temnejši ali bolj prosojen in bo zato slabše odbijal sončno svetlobo oziroma je bo absorbiral več, kar bo najverjetneje dodatno pospešilo taljenje.

Albedo ledu na Grenlandiji vsako leto praviloma zvišajo zimske padavine, ki ledeno ploskev odenejo v belo barvo (bolj belo pomeni višji albedo). A ker je bila letos zima na Grenlandiji bolj suha kot običajno, so bili ustvarjeni idealni pogoji za zgodnejši začetek sezone taljenja ledu. Foto: Reuters

V enem dnevu sta se stalili dve milijardi ton ledu

Samo v četrtek je bilo taljenje ledu na Grenlandiji tako intenzivno, da sta se v 24 urah stalili kar dve milijardi ton ledu, je poročal ameriški medij CNN.

Podnebne znanstvenike je trenutno taljenje grenlandskega ledu sicer v marsičem spomnilo na ekstremno anomalijo, ki se je zgodila junija 2012. Takrat se je nekaj dni različno hitro talilo kar 97 odstotkov celotne površine grenlandske ledene plošče.

Dogodek je bil tako nenavaden in nepričakovan, da je NSIDC samo zaradi njega vzpostavil posebno spletno stran, Grenlandska ledena plošča danes, ki obseg grenlandskega ledu spremlja v realnem času.

O podobnem dogajanju bomo najverjetneje brali tudi v prihodnosti. Znanstveniki namreč opozarjajo, da se Arktika segreva dvakrat hitreje kot preostali deli planeta. Foto: Reuters

