26 tisoč evrov na Slovenca: če vas pokličejo, takoj prekinite

Če prejmete enega od opisanih klicev, bo najbolje, da pogovor nemudoma prekinete, poziva SI-CERT. V sporočilu za javnost so še zapisali, da so lahko goljufi zelo vztrajni in z več različnih številk kličejo več dni zapored, še posebej tiste osebe, ki so se jim predhodno že oglasile. Če se za njihove klice ne zmenite dlje časa, bodo prenehali. Foto: Shutterstock

Slovenska policija je letos obravnavala že precej primerov goljufij, v katere so Slovence z obljubo, da jim bodo nakazali pozabljen denar, zvabili telefonski goljufi. Skupen znesek ukradenih sredstev, letos pridobljenih na tovrstne načine, je astronomski in v povprečju znaša skoraj 26 tisoč evrov na žrtev. Kako prepoznamo, da nam želi klicatelj v resnici izprazniti tekoči račun?

Prevara gre tako, opisuje nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT: Slovenec prejme klic (lahko tudi prek aplikacije Viber ali sporočilo prek aplikacije WhatsApp) nekoga, ki se predstavlja za zaposlenega v podjetju Blockchain. Ta ima zanj dobro novico: v podjetju so našli njegove pozabljene bitcoine, ki jih zdaj lahko prenesejo v njegovo kriptodenarnico oziroma jih zamenjajo v evre in mu jih nakažejo na tekoči račun.

Primer poskusa prevare Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Klicatelj – v resnici goljuf – svojo žrtev nato poskusi prepričati v namestitev programske opreme, s katero bo lahko dostopal do njenega računalnika ali telefona, saj v podjetju Blockchain vse uredijo namesto strank, zatrjuje. Na koncu žrtev prosi še za dostop do spletne banke ali za podatke kreditne kartice, da bo lahko izvedel nakazilo, v nekaterih primerih tudi za dostop do kriptodenarnice.

Iz številnih vprašanj, ki so jih slovenski uporabniki, tarče tovrstnih prevar, v zadnjih mesecih objavili na družbenih omrežjih, je med drugim razvidno, da:



- goljufi kličejo tako s slovenskih kot tujih telefonskih številk, pogosto govorijo slovensko, nekateri z naglasom,

- v določenih primerih od svojih žrtev zahtevajo tudi izkazovanje identitete s fotografijami osebnega dokumenta, kar povečuje tveganje za krajo identitete,

- svoje žrtve silijo v namestitev programa za oddaljeni dostop AnyDesk, ki je domnevno "njihov partner",

- občasno po vzpostavitvi stika z žrtvijo pozivajo k nadaljevanju komunikacije v pogovorni aplikaciji WhatsApp.

Kaj se v resnici zgodi? Goljufi dobijo prosto pot, da žrtvin tekoči račun ali kriptodenarnico oberejo do golega. Kot opozarja policija, se lahko zgodi tudi, da žrtev na svoj račun res prejme denar, a v tem primeru gre za obliko Ponzijeve sheme, saj je to denar, ki je bil že ukraden nekomu drugemu, goljufi pa so ga nakazali zgolj za začasno vzdrževanje žrtvine prepričanosti v resničnost nakazila.

Primer sporočila, ki ga pošiljajo goljufi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če žrtev ta denar dvigne v gotovini, ga prenakaže na drug račun in s tem zakrije njegov izvor ter onemogoči vrnitev sredstev oškodovancu, lahko nevede postane storilec kaznivega dejanja pranja denarja, opozarja policija.

Goljufi so bili do septembra letos pri svojih prizadevanjih izredno uspešni. Po podatkih policije je ta letos obravnavala 240 primerov tovrstnih prevar, skupno pa je bilo slovenskim žrtvam odtujenih okrog 6,2 milijona evrov, kar v povprečju znaša skoraj 26 tisoč evrov na posamezno žrtev.

Leto 2023 se je že začelo s poskusom s kriptovalutami navdihnjene prevare, ki so jo neznanemu goljufu morda celo nevede pomagale širiti nekatere udeleženke slovenskih resničnostnih šovov. Foto: Matic Tomšič

