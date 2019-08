Svet kriptovalut na udaru prave epidemije, žrtev tudi slovenski kriptovelikan

Vitalik Buterin, oče znane kriptovalute ether in eden najvplivnejših posameznikov v svetu kriptovalut, si je zaradi epidemije prevar, ki splet oblegajo že nekaj časa, na družbenem omrežju Twitter svoje uporabniško ime pred časom spremenil v Vitalik Non-giver of Ether, kar v prevodu pomeni "Vitalik, ki ne daje ethra".

If you send me 0.1 ETH, I will send you nothing, because I am too lazy. — Vitalik Non-giver of Ether (@VitalikButerin) February 1, 2018

Buterinova sprememba imena je bila posledica lažnih profilov na Twitterju, ki so se izdajali za 25-letnika in obljubljali, da bodo vsakemu, ki bo na navedeni naslov za sprejemanje kriptovalut poslal določeno količino ethra, vrnili desetkratnik njegovega nakazila.

Primer izdajanja za znano borzo s kriptovalutami Coinbase. Kdor na spodaj navedeni naslov pošlje od 0,1 do 10 bitcoinov, jih bo nazaj dobil od enega pa kar do 100, obljublja spletna stran, v ozadju katere so prevaranti, ki upravljajo pravo mrežo podobnih spletnih strani, na katerih je logotip borze Coinbase zamenjan z logotipom še enega znanega trgovca s kriptovalutami, borze Binance, in logotipom proizvajalca električnih avtomobilov Tesla Motors. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za prevaro, ki se je v zadnjem letu in pol predvsem na družbenem omrežju Twitter namnožila čez vse meje. Goljufi ustvarjajo na tisoče lažnih uporabniških profilov in zgoraj opisano obljubo ponavljajo v imenu svetovno znanih borz s kriptovalutami, kot sta Binance in Coinbase, podjetij, kot sta Tesla in Microsoft, ter posameznikov, kot so ustanovitelji borz s kriptovalutami in podjetniki, na primer Elon Musk.

Lani so prevaranti zlorabili tudi ime borze s kriptovalutami Bitstamp, ki sta jo ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damian Merlak:

STAY SAFE: Protecting yourself from #scammers isn’t a one-time affair. It’s more like a long term relationship. Learn about the 3 most common #crypto #scam tactics on our blog: https://t.co/CssFbBNiPv Twitter is ripe with scammers, so be extra careful! #Bitstamp pic.twitter.com/AFFCQYfJhV — Bitstamp (@Bitstamp) April 20, 2018

Kot je razvidno z zgornje objave na Twitterju, je ključna beseda pri takšnih prevarah giveaway (podarjanje).

Goljufi potencialne žrtve poskusijo prepričati, da določeno podjetje ali posameznik podarja več sto ali več tisoč enot kriptovalute bitcoin ali ethereum vsem, ki se bodo podvizali in svojo udeležbo potrdili z nakazilom od 0,1 pa tudi do 5 bitcoinov ali ethrov. Kdor bo "ujel" vlak, bo nazaj dobil tudi desetkrat toliko, vsem preostalim pa bo vrnjen njihov prvotni vložek.

V resnici nazaj nihče ne dobi ničesar. Ves denar poberejo goljufi, ki pa svoje žrtve s hordo lažnih profilov na Twitterju vendarle poskusijo prepričati, da so drugi dobili obljubljene kriptovalute in da je zadeva legitimna.

Primer objav lažnih profilov na Twitterju, ki v podporo prevari pišejo, da so nazaj res dobili več bitcoinov, kot so jih vložili, in da gre nedvomno za pravo stvar. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Binance, po volumnu trgovanja največja borza s kriptovalutami na svetu, ima že od februarja lani na vrhu svojega profila na Twitterju pripeto opozorilo, da naj uporabniki nikar ne nasedajo tovrstnim obljubam in da bodo izgubili ves denar, ki ga bodo vložili. Poudarjajo tudi, da oni (in druga podobna podjetja) uporabnikov nikoli ne bodo prosili, naj svoje kriptovalute pošiljajo kamorkoli:

Alert!



Scammers are impersonating official Binance accounts and tweeting to ask for deposits to specific addresses in return for gifts.



You will lose your tokens if you do this!



Binance will never ask you to send coins directly to any address for any reason. — Binance (@binance) February 12, 2018

