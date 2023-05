Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri slovenski uporabniki družbenega omrežja Facebook so v zadnjih dneh od svojih prijateljev prejeli sporočilo, ki jih je pozivalo k odprtju spletne povezave, na kateri naj bi bil videoposnetek njih samih. V resnici gre za eno najstarejših, a tudi najnevarnejših goljufij na Facebooku.

Sporočilo z vsebino "Si to ti v filmu?" in priloženo spletno povezavo je najnovejša oblika prevare, ki se po Facebooku širi že dobro desetletje, njen namen pa je izkoriščanje radovednosti ali pa naivnosti nekaterih uporabnikov Facebooka za krajo njihovih uporabniških imen in gesel.

Kdor bo odprl priloženo povezavo, bo najprej namreč preusmerjen do obrazca za ponovno prijavo v Facebook, ki naj bi bila potrebna za dostop do videoposnetka, v katerem naj bi domnevno nastopal. V resnici gre za lažno prijavno okno, kar je razvidno iz spletnega naslova, ki ni facebook.com, temveč nekaj čisto tretjega.

Ena od prejšnjih oblik opisane prevare, ki se je med slovenskimi uporabniki Facebooka širila lani. Foto: Matic Tomšič

Kdor se bo na tak način poskusil prijaviti v Facebook, bo svoje uporabniško ime in geslo v neznano, natančneje goljufom, poslal v najčistejši obliki, torej kot navadno besedilo brez vsakega šifriranja. Za nameček bo po lažni prijavi preusmerjen na tretjo spletno stran, kjer ne bo nobenega videoposnetka, temveč največkrat oglasi za aplikacije in izdelke vprašljive kakovosti.

S takšno "prijavo" se bo žrtev prevare seveda tudi izpostavila nevarnosti, da izgubi nadzor nad svojim uporabniškim računom Facebook, kar se pogosto tudi zgodi. Goljufi račune uporabnikov, ki so jim na pladnjih dostavili svoja gesla, nato zlorabijo za nadaljnje pošiljanje sporočil s povezavami. Nemalokrat jih pošljejo vsem osebam, ki jih ima njihova žrtev na seznamu prijateljev.

Kako se zaščititi?

Kdor je že podlegel takšni goljufiji in izgubil nadzor nad svojim uporabniškim računom na Facebooku, tako rekoč nima druge možnosti od zamenjave gesla, s čimer bo staro geslo, ki ga je nevede poslal goljufom, postalo neuporabno.

Lažno prijavno okno v Facebook največkrat prepoznamo po tem, da njegov videz nekoliko odstopa od tistega, ki smo ga vajen, in pa seveda po naslovu URL (naslovu spletne strani), ki ni pravi. Foto: Shutterstock

Zelo učinkovito orodje za preprečevanje vdora v uporabniške račune na Facebooku, če nasedemo takšni ali kateri podobni prevari, je uporaba varnostnega preverjanja v dveh stopnjah (2FA). To pravzaprav pomeni, da moramo prijavo v Facebook na novi napravi, kar goljufov računalnik zagotovo je, po vnosu gesla potrditi še prek svojega pametnega telefona. Brez tega je samo poznavanje uporabniškega imena in gesla za goljufe neuporabno.

Vselej se je sicer tudi smiselno držati načela, da se povezav na spletna mesta, ki so že na prvi pogled videti nenavadno ali pa smo jih prejeli od "prijateljev" na Facebooku, s katerimi sicer nismo nikoli v stiku, ne odpira.

