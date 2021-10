Pozor: če imate eno od teh naprav, ukrepajte zelo hitro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posodobitev operacijskih sistemov morajo namestili vsi uporabniki iPhonov od letnika 2015 dalje in uporabniki podobno starih tablic iPad.

Ameriški tehnološki velikan Apple uporabnike svojih pametnih telefonov iPhone in tablic iPad manj kot mesec dni po zadnji odkriti varnostni luknji znova poziva, naj svoje operacijske sisteme posodobijo na najnovejšo različico. Spet so namreč odkrili hudo ranljivost, ki napadalcem omogoča prevzem nadzora nad pametnim telefonom in tablico.

Apple je v ponedeljkovem sporočilu za javnost varnostno luknjo, ki jo je odkril anonimni računalniški strokovnjak, poimenoval CVE-2021-30883, sicer pa o njej ni izdal bistveno več podrobnosti. Gre za Applov ustaljeni protokol, da dodatnih informacij o ranljivosti ne razkrije, dokler varnostna luknja ni zakrpana in opravljena analiza napake.

Znano je, da gre za pomanjkljivost znotraj razširitve jedra IOMobileFrameBuffer, ki razvijalcem programske opreme za Apple omogoča nadzor nad tem, kako pomnilnik naprave upravlja zaslon. Foto: Reuters

Da gre za resen dogodek, je jasno iz Applovega svarila: v podjetju se zavedajo, da potencialni napadalci morda že vedo za novoodkrito varnostno luknjo in da so jo morda tudi že zlorabili za vdiranje v pametne telefone iPhone in tablice iPad.

V najslabšem primeru bi lahko ranljivost izkoristili za popoln prevzem nadzora nad napravo, kar bi jim omogočilo krajo vaših osebnih podatkov ali prikrito nameščanje zlonamernih aplikacij.

Katere naprave so prizadete?

Da naj operacijski sistem takoj posodobijo na najnovejšo različico, Apple poziva uporabnike:

- pametnih telefonov iPhone 6s in novejših, kar pomeni vse iPhone od letnika 2015 dalje z nameščenim operacijskim sistemom iOS 15.0.2,

- tabličnih računalnikov iPad Pro (vseh modelov), iPad Air 2 in novejših, iPadov pete generacije in novejših, iPadov mini 4 in novejših z nameščenim operacijskim sistemom iPadOS 15.0.2,

- multimedijskega predvajalnika iPod Touch zadnje, sedme generacije z nameščenim operacijskim sistemom iOS 15.0.2.

Kako na iPhonu in iPadu posodobimo operacijski sistem?