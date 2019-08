Marsikdo bo od zdaj imel eno skrb in tudi strošek manj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Windows Defender je v treh disciplinah dva meseca trajajočega preizkusa, zaščiti, zmogljivosti in uporabnosti, dosegel vseh šest mogočih točk.

Windows Defender je v treh disciplinah dva meseca trajajočega preizkusa, zaščiti, zmogljivosti in uporabnosti, dosegel vseh šest mogočih točk. Foto: Matic Tomšič

Obdobje, ko smo ob začetku uporabe novega računalnika oziroma po sveži namestitvi operacijskega sistema nujno najprej poskrbeli za zaščito s protivirusnim programom, se morda končuje. Windows Defender, ki je sestavni del najbolj uporabljanega operacijskega sistema za osebne računalnike, Microsoftovega Windows 10, in ga ni treba posebej nameščati ali kupiti, je bil v neodvisni raziskavi namreč razglašen za enega od štirih najboljših protivirusnih programov ta hip.

Nemški neodvisni inštitut za informacijsko varnost AV Test je junija in julija preizkušal zanesljivost sodobnih protivirusnih programov ter Windows Defender skupaj s še tremi drugimi okronal za trenutno najboljšega, ki ga lahko domači uporabnik privošči svojemu računalniku.

V treh disciplinah dva meseca trajajočega preizkusa, zaščiti, zmogljivosti in uporabnosti, je Windows Defender dosegel vseh šest mogočih točk. Popolno oceno so dobili še protivirusni programi F-Secure Safe 17, Kaspersky Internet Security 19.0 in Norton Security 22.17.

Windows Defender ima sicer veliko prednost, saj je privzeto vključen v Microsoftov operacijski sistem Windows 10 in ga uporabniki zato že imajo, medtem ko bi morali za vsakega od trojice ob namestitvi odpreti denarnico in kupiti enoletno licenco.

Windows 10, ki vključuje protivirusni program Windows 10, je trenutno dominantni operacijski sistem za osebne računalnike. Po nekaterih meritvah ga uporablja skoraj 60 odstotkov vseh uporabnikov Windowsov in več kot 40 odstotkov vseh lastnikov osebnih računalnikov. Foto: Reuters

Na preizkusu se je zelo dobro odrezal tudi eden najbolj priljubljenih brezplačnih protivirusnih programov, Avast Free Antivirus, saj je popolno oceno zgrešil le za 0,5 točke, medtem ko je najslabšo oceno na testu prejel protivirusni program Webroot SecureAnywhere 9.0, in sicer samo 11,5 točke od 18 mogočih.

Celoten seznam preizkušenih protivirusnih programov:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Inštitut AV-Test je Microsoftovi protivirusni rešitvi v letošnjem najnovejšem preizkusu sicer prvič prisodil popolno oceno. Lani ji je bil Windows Defender že zelo blizu, v preteklosti - AV-Test preizkuse izvaja od leta 2010 - pa je bil nekajkrat ocenjen tudi porazno.



Med letoma 2012 in 2015 je bilo Microsoftovo protivirusno orodje v morda najpomembnejši kategoriji, zaščiti, ocenjeno tudi z ničlo, saj so rezultati močno odstopali od povprečja industrije.



Takole je AV-Test Microsoftovo protivirusno zaščito za takrat najbolj priljubljeni operacijski sistem Windows 7 ocenil junija 2013. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preberite tudi: