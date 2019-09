Izola visi: prizori, zaradi katerih je mnogim zavrela kri

V nekaterih največjih slovenskih fotografskih skupinah na Facebooku, kot sta Lepote Slovenije in Enchanted by Slovenia, skoraj ne mine dan, da se člani ne bi pritoževali in prerekali zaradi fotografij slovenske krajine, ki jih objavljajo drugi uporabniki in na katerih je motiv, na primer panorama Izole ali pa cerkev v Prekmurju, postrani. Kako se pri fotografiranju s pametnim telefonom, s katerim nastane velika večina posnetkov, ki na Facebooku nemalokrat povzročijo vročo kri, najlažje izognemo tako imenovanemu visenju, ki sicer velja za enega od največjih grehov v fotografiji?