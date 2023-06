Klimatske naprave: česa mnogi ne počnejo, pa bi morali

Redno vzdrževanje, ki zajema pregled, servis in čiščenje, je pomembno za optimalno delovanje in daljšo življenjsko dobo klimatske naprave, izboljšano učinkovitost hlajenja, ogrevanja in dogrevanja, kar pomeni tudi nižji znesek na položnici za elektriko, pa tudi zdravje uporabnikov klimatske naprave, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije.

Napaka, ki jo delajo mnogi: klimo bi servisirali, ko je že prepozno

Uporabnikom oziroma lastnikom klimatskih naprav za domačo uporabo pri ZPS svetujejo, naj servis opravijo enkrat letno. Najbolje ga je opraviti pred začetkom poletja oziroma pred začetkom obdobja, ko bodo klimatsko napravo uporabljali pogosteje.

Če se učinkovitost delovanja klimatske naprave zmanjšuje, torej hladi slabše, poraba elektrike pa povečuje, je mogoče, da ji zmanjkuje hladilnega plina. Serviser bo preveril, ali plin morda pušča, in ga po potrebi dodal v sistem, enega od postopkov vzdrževanja klimatske naprave opisujejo pri ZPS. Foto: Shutterstock

Večina ljudi se za pregled oziroma servis klimatske naprave odloči prepozno oziroma ko se pojavijo težave, ki signalizirajo okvaro, na primer pihanje toplega namesto hladnega zraka, ali pa ko klimatska naprava spušča zvoke, ki jih ne bi smela, dodajajo pri ZPS.

Večino vzdrževalnih postopkov, ki se opravijo med pregledom in servisom klimatske naprave, je najbolje prepustiti (pooblaščenemu) serviserju. Lastniki klimatskih naprav za gospodinjstva lahko sami medtem očistijo filtre – zadostuje, da jih sperejo pod tekočo vodo in počakajo, da se posušijo, nato pa jih namestijo nazaj v napravo.

Primer postopka čiščenja filtra klimatske naprave:

Pri ZPS dodajajo, da se v Sloveniji cene rednega servisa klimatske naprave za eno zunanjo in eno notranjo enoto začnejo pri 60 evrih z vključenim DDV. Uporabnikom večjih klimatskih naprav, ki neprekinjeno delujejo daljše obdobje (v proizvodnih obratih ali v trgovskih središčih, na primer), pri ZPS svetujejo, naj servis in vzdrževanje opravijo štirikrat letno.

Če klimatske naprave ne vzdržujete redno, lahko škodite svojemu zdravju



Določeni sestavni deli klimatske naprave, skozi katere potuje zrak, kot sta toplotni izmenjevalnik ali zbirna posoda za vodo, so ves čas vlažni in posledično idealen habitat za bakterije, plesni, glivice, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije.



Prisotnost določenih mikroorganizmov v klimatski napravi oziroma v izpihanem zraku v najboljšem primeru pomeni neprijeten vonj, v najslabšem pa se lahko pri uporabnikih klimatske naprave pojavijo alergijske reakcije ali celo razvijejo različne bolezni, so še posvarili pri ZPS.



Vzdrževalec, ki bo opravil servis klimatske naprave, bo, da bi to preprečil, med drugim očistil in dezinficiral komponente, kjer se zadržuje vlaga in ki so zato odlično okolje za množenje potencialno škodljivih mikroorganizmov.

Nasveti Zveze potrošnikov Slovenije za pravilno in učinkovito uporabo klimatske naprave:

- Nastavljena temperatura hlajenja naj bo za največ od 6 do 8 stopinj Celzija nižja kot zunaj. Pri zunanji temperaturi 30 stopinj Celzija to pomeni od 22 do 24 stopinj Celzija na zaslončku upravljalnika klimatske naprave, na primer.

- Klimatska naprava porabi manj električne energije, če dlje časa deluje pri višji temperaturi, kot če krajši čas deluje s polno močjo pri nižji temperaturi.

- V času ohlajanja prostora s klimatsko napravo zaprite okna in vrata ter, če imate možnost, preprečite pasivno ohlajanje prostora z zastiranjem zaves in uporabo žaluzij ali zunanjih rolet.

- Ob nameščanju klimatske naprave poskrbite, da bo razdalja med notranjo in zunanjo enoto čim manjša.

ZPS: Zunanje enote klimatske naprave na nameščajte na lokacijo, kjer bo neposredno izpostavljena sončni svetlobi, saj lahko to porabo električne energije poveča tudi za deset odstotkov. Foto: Shutterstock

- Notranjo enoto klimatske naprave namestite v prostoru, kjer je ponavadi najbolj vroče oziroma ki je najbolj izpostavljen sončni svetlobi.

- Eden od najpomembnejših dejavnikov za učinkovito hlajenje prostora je prost pretok zraka, zato pred notranjo enoto klimatske naprave ne postavljajte zaves, omar, visokih sobnih rastlin.

- Klimatske naprave ne nameščajte v hodnik, saj ga bo, ker praviloma ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi, na želeno temperaturo ohladila razmeroma hitro in prenehala delovati s polno paro, zato bo v drugih prostorih še vedno vroče.

- Klimatsko napravo redno vzdržujte.