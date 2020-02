"Strah me je, da ve, da sem shranil njeno sliko. Je to mogoče?"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mnoge uporabnice in uporabniki Instagrama prek zgodb deli predvsem sprotne utrinke iz svojega zasebnega življenja, kot so aktivnosti, s katerimi se trenutno ukvarjajo, kraji, ki so jih obiskali ali pa preprosto spontane fotografije oziroma tako imenovani selfiji.

Mlajšega bralca skrbi, da je druga uporabnica priljubljenega družbenega omrežja Instagram po tem, ko je bralec naredil posnetek zaslona njene zgodbe, objave, ki po 24 urah izgine, prejela obvestilo, ki je izdalo njegovo zanimanje zanjo. Skrb je posledica nasprotujočih si informacij, ki krožijo med nekaterimi uporabniki Instagrama in pa dejstev, da je Instagram takšna obvestila nekaj časa res pošiljal in da jih v določenih primerih pokaže še zdaj. Kaj je res in kaj ne?

Zgodbe, ki jih je Instagram v veliki meri meri povzel po drugem družbenem omrežju in sicer Snapchatu, so se izkazale za gromozansko uspešnico. Ob lanskem štetju jih je namreč redno objavljajo okrog pol milijarde ljudi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ali Instagram uporabniku pošlje obvestilo, če naredimo posnetek zaslona njegove zgodbe?

Kratek odgovor je ne. Uporabniki družbenega omrežja Instagram lahko trenutno po mili volji in brez skrbi, da bi jih kdo zasačil, zajemajo posnetke zaslona tako zgodb, torej začasnih objav, ki so dostopne samo 24 ur, potem pa izginejo, kot klasičnih oziroma polnopravnih objav, torej fotografij in videoposnetkov, ki jih imajo uporabniki na svojih profilih.

Instagram spada v elitni klub "milijarderjev", družbenih omrežij, ki se lahko pohvalijo z vsaj milijardo uporabnikov. Foto: Reuters

Razlogov, zakaj bi nekdo želel ustvariti posnetek zgodbe drugega uporabnika, je več.

Pogost in morda najbolj "kontroverzen", kar pomeni, da si v teh primerih uporabniki najmanj želijo, da jih ujamejo pri dejanju, je že ta iz naslova, ko s posnetkom zaslona shranijo osebno fotografijo v zgodbi drugega uporabnika ali uporabnice, ki je po 24 urah od objave sicer ne bi mogli več videti.

Običajni razlogi za ustvarjanje posnetkov zaslona zgodb na Instagramu so tudi shranjevanje zanimivih vsebin ali smešnih slik, ki jih morda želimo pokazati prijateljem, ki sicer ne sledijo profilom, ki so jih objavili, pomembnih informacij in občasno tudi dokaznega gradiva.

Zakaj še vedno obstajajo nejasnosti glede pošiljanja obvestil ob posnetkih zaslona zgodb na Instagramu?

Poglavitni razlog je najverjetneje kombinacija dejstev:

- da Instagram v svojem središču za pomoč uporabnikom nikjer eksplicitno ne navaja podatka, da ob narejenem posnetku zaslona zgodbe uporabniku, ki jo je objavil, ne pošlje obvestila,

- da Instagram nikoli ni zagotovil, da takšne funkcionalnosti v preteklosti v prihodnje ne bo uvedel,

- da je Instagram med februarjem in junijem 2018 v omejenem obsegu res preizkušal pošiljanje tovrstnih obvestil, a po burnem odzivu s strani uporabnikov

Instagram v točno določenem primeru uporabnika res obvesti o posnetku zaslona. Kdaj?

Obvestilo o zajetem posnetku zaslona izginjajoče fotografije, ki smo jo poslali drugim, je zelo subtilno, marsikateri uporabnik ga verjetno sploh ne opazi. Foto: Matic Tomšič

To se zgodi samo takrat, ko uporabnik naredi posnetek zaslona izginjajoče (ogledaš si jo lahko enkrat ali dvakrat) fotografije oziroma videoposnetka, ki jo je od drugega uporabnika prejel v neposrednem sporočilu.

Še v tem primeru Instagram ne pošlje pravega obvestila, temveč uporabnika, ki je poslal fotografijo ali videoposnetek, o zajemu posnetka zaslona opozorili zgolj z majhno ikono fotografskega sprožilca (obkrožena zgoraj).

