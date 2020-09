Cela plejada pripomočkov za razumevanje vsega, kar je nad nami

Tisti, ki imajo srečo, da živijo bolj na podeželju, kjer je manj svetlobnega onesnaženja, lahko opazujejo zvezde in se veselijo kakšnega utrinka. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč tudi pametni telefon, ki lahko nadomesti zelo zmogljiv teleskop in družbo razgledanega astronoma.

Opazovanje planetov, zvezd in celotnih ozvezdij je ljudi vedno zanimalo, najbolj potrpežljive opazovalce pa lahko preseneti tudi kakšen mimobežni utrinek. Ne pozabite si zaželeti česa vznemirljivega. Ker pa opazovalne razmere niso vedno ugodne zaradi vremenskih razmera ali migotanja ozračja, je tukaj pametni telefon z vsemi svojimi skritimi možnostmi.

Aplikacij za opazovanje planetov, zvezd in ozvezdij je namreč cela plejada, tako da čisto vsi lahko postanemo ljubiteljski astronomi in se pustimo očarati skrivnostnemu nočnemu nebu. Letos je sploh zanimivo leto za opazovanje nebesnih pojavov.

Pred dnevi smo lahko opazovali roj Piscidov, v prihajajočih oktobrskih večerih pa bomo lahko na zahodu poiskali planeta Jupiter in Saturn, ki se približujeta drug drugemu in bosta 21. decembra zelo blizu skupaj. Planet Mars bo v začetku noči mogoče najti na vzhodu. 13. oktobra bo celo v opoziciji, kar pomeni, da bo večji in svetlejši kot katerikoli drug dan v letu.

Nad jutranjim vzhodnim obzorjem bo videti Danico oziroma planet Venero v bližini zvezde Regul v ozvezdju Lev. 21. oktobra bomo opazovali meteorski roj Orionidov, 18. novembra meteorski roj Leonidov, 14. decembra pa meteorski roj Geminidov.

Dobrodošli na vesoljskem igrišču

V uradni Huaweievi trgovini AppGallery se lahko o zvezdah in planetih poučimo s pomočjo aplikacije Solar System Scope 3, ki nas približa najbolj oddaljenim kotičkom vesolja in nam omogoča, da si od blizu ogledamo veliko vznemirljivih vesoljskih pokrajin. Aplikacija je zelo ilustrativna, lahko razumljiva in preprosta za uporabo, kot bi imeli v žepu čisto svoj observatorij za opazovanje nočnega neba, saj nam ponuja možnost opazovanja zvezd od koderkoli na Zemlji. Telefon usmerimo v nebo in preverimo, kaj se dogaja nad nami. Najbolj radovedni lahko tudi preverijo pretekle in prihodnje zvezdne postavitve.

Solar System Scope 3

Podobna aplikacija je Sun, moon and planets, ki nam pokaže pozicijo in razdaljo do Sonca, Lune in drugih planetov, na voljo imamo grafične prikaze trenutnih luninih men, nebesnih teles na našem obzorju, gledamo lahko Jupitrove, Marsove, Uranove, Neptunove in Plutonove lune, zvezde v naši vesoljski soseščini in določene planetarne sisteme. Na domači zaslon pa si lahko pripnemo lunin koledar, trenutni položaj nebesnih teles na obzorju, informacije o stanju planetov v našem sončnem sistemu, trenutno osvetlitev Zemlje, podatke o sončnem in luninem vzhodu ter zahodu.

Sun, moon and planets

Dogajanje na nočnem nebu lahko lažje razumemo tudi z aplikacijami SkySafari, Star Tracker, Skyview in Mobile Sky Map.

Natančni opisi zvezd so na voljo v aplikaciji Stars. Tudi aplikacija Hubble Space Telescope, ki nam ponuja fotografije nebesnih pojavov teleskopa Hubble, je izobraževalne narave. Prek aplikacije International Space Station pa lahko spremljamo dogajanje na Mednarodni vesoljski postaji.

Poiščite svoje najljubše aplikacije za opazovanje vesolja v iskalniku Petal Search. Novo orodje za iskanje aplikacij na telefonih Huawei Petal Search je nastalo v partnerstvu z vodilnimi globalnimi in evropskimi spletnimi iskalniki, uporabnikom pa ponuja inovativno in raznoliko izkušnjo iskanja.

Najljubše aplikacije na dosegu roke

Če aplikacije ne najdete v uradni Huaweievi trgovini AppGallery, je tu vrhunski Huaweiev iskalnik Petal Search, ki ponuja nov način pridobivanja aplikacij na novih telefonih Huawei. Gre za izjemno zmogljiv pripomoček, ki ga pripnete na začetni zaslon. Aplikacije išče v uradni trgovini in po spletu. Petal Search lahko uporabljate tudi za običajna iskanja, kot bi iskali prek katerega drugega iskalnika.

Od uvedbe serije P40 je Huawei vse svoje moči usmeril v to, da bi svojim uporabnikom omogočil uživanje v vseh aplikacijah, ki jih ponuja Android.

Medtem ko še naprej dodaja nove aplikacije v svojo trgovino AppGallery, hkrati ponuja tudi načine, kako lahko uporabniki pridejo do aplikacij, ki trenutno niso v uradni trgovini z aplikacijami. Najnovejša rešitev, ki Huaweievim uporabnikom omogoča hiter dostop do zaupanja vrednih aplikacij, je iskalnik Huawei Petal Search.

Vsak teden pet tisoč novih "naslovov"

Pripomoček za iskanje Petal Search podpira več kot 40 jezikov ter je na voljo v 45 državah in regijah, v prihodnje pa načrtujejo tudi njegovo postopno širjenje. Vnaprej je nameščen na nove naprave družine Huawei P40, vključno z modeli P40, P40 Pro in P40 Lite, na že kupljene naprave pa ga lahko namestite neposredno iz trgovine AppGallery. Seznam aplikacij je vsak teden bogatejši za pet tisoč novih "naslovov".