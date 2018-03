Bi se fiasko z maketo drugega tira zgodil, če bi v vladi vedeli tole?

Excel: Kako najhitreje postati mojster enega najuporabnejših programov

Microsoft Excel je eden najbolj uporabljanih programov za osebne računalnike. Gre za izredno zmogljivo orodje, ki se lahko uporablja ne le za vnašanje podatkov v tabele, temveč tudi za kompleksne izračune, programiranje skript, ki ob vnosu podatkov izvedejo določene funkcije, ustvarjanje grafov. Izkušnje z delom v Excelu so tudi eno od pomembnih znanj, ki jih pri kandidatih za zaposlitev čedalje pogosteje iščejo delodajalci. Foto: Microsoft

Najpomembnejši nasvet za obvladovanje Excela: pozabite na miško

Veliko večino vseh stvari, ki jih povprečen uporabnik počne v programu Microsoft Excel, je mogoče storiti brez uporabe miške in samo s tipkovnico. Da je ta ne le izbirna, temveč kar ključna alternativa uporabi miške, uporabnikom Excela svetuje tudi Microsoft.

To je nekaj najpomembnejših ukazov na tipkovnici v Excelu.

Premikanje po tabeli: namesto miške uporabite smerne tipke za premikanje po posameznih celicah, Page Down oziroma Page Up za premikanje za en zaslon navzdol oziroma navzgor, Ctrl + Page Up oziroma Ctrl + Page Down za premik na naslednji oziroma prejšnji delovni list, Alt + Page Up oziroma Alt + Page Down za premik za en zaslon levo ali desno na delovnem listu.

Excel bo letos dopolnil že 33 let. Čeprav gre za Microsoftov program, je zanimivo, da sprva pravzaprav sploh ni bil namenjen uporabi z operacijskim sistemom Windows, temveč ga je Microsoft razvil za računalnik Macintosh svojega velikega tekmeca Apple. Foto: Microsoft

Urejanje vsebine celic: omogoči jo tipka F2, kopirate jo z bližnjico Ctrl + C, drugam jo prilepite z bližnjico Ctrl + V, izrežete in prestavite drugam jo z bližnjico Ctrl + X, izbrišete jo s tipko Delete (Del), dejanje razveljavite z bližnjico Ctrl + Z. Vsebino celice s krepko pisavo zapišete z bližnjico Ctrl + B. Tipka F4 ponovi zadnje dejanje, če je to mogoče.

Razno: tipka Alt na zaslon prikliče črke, ki predstavljajo različne zavihke s funkcijami na vrhu okna (Osnovno, Vstavljanje, Podatki, Ogled in drugi). Pritisk na eno od črk na tipkovnici preklopi na ustrezen zavihek in pokaže nove črke za posamezne funkcije. Ko se te mehanike enkrat privadimo, je mogoče praktično vse funkcije izbirati samo s tipkovnico. Celico, na primer, drugače pobarvamo z bližnjico Alt + N in nato dvojnim pritiskom tipke S, ki odpre meni z barvami, po katerih se lahko nato pomikamo s smernimi tipkami.

Bližnjic na tipkovnici za delo v Excelu je preprosto preveč, da bi vse napisali tukaj. Vse lahko najdete na uradni Microsoftovi spletni strani za podporo uporabnikom Excela, kjer so na voljo tudi v slovenščini. Kliknite tukaj.

Delal bi z Excelom, ampak zanj ne bi plačeval. Kaj lahko storim?



Delo v programu Excel Online Foto: Matic Tomšič Microsoft uporabnikom ponuja tudi brezplačno različico Excela, in sicer Excel Online, ki je na voljo v sklopu Microsoftovega oblaka OneDrive. Najdete ga na tej povezavi, se boste pa prej morali vpisati v svoj uporabniški račun Microsoft oziroma si ga brezplačno ustvariti, če ga še nimate.



Ker Excel Online deluje samo v spletnem brskalniku, so določene bližnjice na tipkovnici zanj malce drugačne kot pri samostojnem Excelu, saj se nekateri ukazi prekrivajo s tistimi za upravljanje spletnega brskalnika. Podroben seznam bližnjic za Excel Online najdete na tej povezavi, so pa prav vse razložene v slovenščini.

