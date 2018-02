Ste opazili veliko spremembo na Googlu, ki že jezi ogromno ljudi?

Google je svojemu iskalniku slik potihoma vzel gumb Ogled slike, s klikom na katerega si je lahko uporabnik želeno sliko ali fotografijo takoj ogledal v polni velikosti in jo preprosto shranil na svoj računalnik ali telefon. Zdaj si jo lahko v polni velikosti ogleda šele na spletni strani, kjer se slika nahaja. Kaj je razlog za umik ene najbolj uporabnih funkcij Googlovega iskalnika in ali obstaja obvoz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporabnik lahko nahajališče fotografije zdaj le obišče, do nje pa prek Googla neposredno ne more več. Desni klik na fotografijo in izbira možnosti Odpri sliko v novem zavihku, ki fotografijo odpre na način, kot jo je včasih Google, pri nekaterih fotografijah še deluje (vidimo jih lahko v polni ločljivosti), pri nekaterih pa ne. Foto: Matic Tomšič

Google je umik gumba Ogled slike (View Image) napovedal in nato tudi uresničil pred dvema dnevoma, a ni takoj razkril pravega razloga za takšno potezo.

Internetni velikan je najprej postregel s pojasnilom, da bo dodaten korak pri brskanju za želenimi fotografijami pomagal povezati uporabnike in uporabne ali zanimive spletne strani, nato pa le priznal, da je to storil tudi zaradi pravnega prepira z znano fotoagencijo Getty.

Getty, eden glavnih dobaviteljev fotografij svetovnim medijem in oglaševalcem, je pri Evropski komisiji pred časom vložil pritožbo zoper Google, saj mu je šlo v nos, da so ljudje prek Googla zlahka našli njegove sicer plačljive fotografije v polni velikosti in jih uporabljali v druge namene.

Getty za uporabo svojih fotografij zaračunava kar visoke licenčnine - od 100 do 600 evrov na fotografijo. Foto: Matic Tomšič

Getty in Google sta pred tednom dni oznanila partnerstvo, kar je pomenilo, da je Getty umaknil tožbo zoper Google, ta pa je v zameno med drugim odstranil gumb Ogled slike.

Veliko uporabnikov je zaradi umika gumba zelo nezadovoljnih

Na Twitterju so uporabniki Googlovo potezo med drugim označili za "eno najslabših v zgodovini človeštva". Na forumu Reddit, ki je z več deset milijoni dnevno aktivnih uporabnikov šesta najpogosteje obiskana spletna stran na svetu, pa je objava o Googlovi "idiotski" odločitvi v eni uri postala ena petkovih največkrat všečkanih.

Kako nazaj do gumba Ogled slike?



Foto: Matic Tomšič Na spletu so se že pojavile gverilske metode, kako gumb Ogled slike pripeljati nazaj v spletne brskalnike. Za brskalnik Chrome je trenutno na voljo razširitev View Image (zgoraj), ki vsaj za zdaj res deluje in po namestitvi Googlovemu iskalniku slik vrne gumb Ogled slike (View Image).

Preberite tudi:

Tudi vi to počnete? Morda je bolje prenehati.

Kaj je dobro vedeti, preden greste danes spat