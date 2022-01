Preizkusite to zimsko aktivnost

Redna vadba izboljša počutje

Zimsko vreme in z njim pomanjkanje sonca bistveno vplivata na vaše razpoloženje. Pa vendar je odgovor na zimsko utrujenost ravno redna, celoletna rekreacija. Ne zavrzite torej rekreacije ravno v času, ko jo vaše telo najbolj potrebuje.

Tudi pozimi potrebujemo rekreacijo. Ta pozitivno deluje na psihofizično počutje in dvig nivoja energije. Foto: Getty Images

Prednosti so neskončne, od zmanjšanja možnosti za zdravstvene zaplete, dobrega počutja, večjega optimizma, samozavesti, celo boljšega obvladovanja stresa, spoprijemanja z depresijo pa vse do zagotavljanja boljšega spanca. Ker pa so dnevi polni številnih obveznosti, zimski dnevi pa so kratki, je na mestu vprašanje, koliko dnevne vadbe resnično potrebuje vaše telo.

Minimalna priporočljiva količina vadbe

Za tiste bolj aktivne je odgovor preprost, saj lahko svoje parametre poletne rekreacije preprosto prezrcalijo v zimsko. Kakšna pa so splošna minimalna priporočila za odrasle posameznike? Tedenski cilj vseh aktivno sposobnih bi moral biti 150 minut zmerne vadbe na teden oziroma 75 minut visoke tedenske obremenitve, ob čemer se za zmerno aktivnost šteje rekreacija, ki vam dvigne srčni utrip, segreje telo in pospeši dihanje.

Zahtevan dnevni vložek je torej lahko dosegljiv. Za dodatno spodbudo si lahko postavljate vedno nove cilje. Ti naj ne bodo prezahtevni, saj bi bil v tem primeru lahko njihov učinek ravno nasproten. Pri spremljanju aktivnosti, postavljanju in izvedbi ciljev vam danes lahko pomagajo pametne ure, ki hkrati vadbo popestrijo. Med pametnimi pripomočki za rekreacijo izstopajo prav pametne ure, ki beležijo prav vse vaše aktivnosti.

Oglejte si video:

Zimski športi ne pomenijo le smučanja in sankanja

Ko pomislimo na zimske radosti na snegu, nam zagotovo na misel najprej pridejo smučanje, deskanje ... Tisti, ki imate male otroke pa najverjetneje pomislite tudi na sankanje. Radosti na snežnih strminah veljajo za dražje, kar pomeni, da za večino pridejo v poštev le nekajkrat na sezono, zato smo poiskali še nekaj drugih idej za zimske športe, ki ne bodo dodatno bremenile vaše denarnice in jih velja preizkusiti. Če vas vseeno vleče na smučišča, se lahko na Siol.net potegujete za smučarsko vozovnico za smučišče Krvavec. Vse, kar morate storiti, je, da sodelujete v izboru naj digitalnih naprav Naj digi. Predlagajte Naj Digi pametni telefon v treh kategorijah (najboljši nakup, najzmogljivejši telefon in najboljša kamera), Naj Digi pametno uro, Naj Digi slušalke in Naj Digi trgovino z mobilnimi dodatki in se uvrstite v žreb.

Drsanje na urejenih drsališčih

Drsate lahko na notranjih ali zunanjih drsališčih. In tudi vsa urejena drsališča niso plačljiva, nekatere občine so poskrbele tako za notranja kot tudi za zunanja drsališča ter jih brezplačno ponudila svojim občanom in preostalim obiskovalcem. Drsanje na zamrznjenih jezerih ima prav poseben čar. Bodite le pozorni, da je led resnično dovolj trd, preden stopite nanj.

Vse bolj priljubljen je tudi tek na smučeh. Omogoča dobro rekreacijo, katere zahtevnost lahko prilagodite svojim zmogljivostim, hkrati pa boste lahko uživali v čudovitih razgledih. Privoščite si še najljubšo glasbo in izkušnja bo popolna.

Slušalke Apple AirPods Pro 2021 V le petih minutah polnjenja boste brezžične slušalke Apple AirPods Pro napolnili za eno uro poslušanja. Odlikuje jih aktivno odpravljanje hrupa za popolno obdanost z zvokom, način transparentnosti, da slišite dogajanje okoli sebe, prilagodljivo prileganje za celodnevno udobje ter čarobnost zvoka, kot ga še niste slišali. Z enim samim polnjenjem boste lahko slušalke uporabljali kar štiri ure in pol. Polnilna torbica pa zdaj podpira Applovo MagSafe polnjenje.

Na sprehodu po čudoviti zimski pravljici se boste nadihali svežega zraka, nagledali dih jemajočih razgledov, obenem pa boste pospešili srčni utrip in tako zagotovo poskrbeli za dovoljšno količino zmerne dnevne vadbe. Izberite pot, katere zahtevnost ustreza vašim zmogljivostim, in ne pozabite na varnost.

Na kolo se lahko odpravite celo v snegu. Na zasneženi podlagi se uporabljajo kolesa s posebej debelimi gumami. Foto: Shutterstock

Kolesarjenje je lahko tudi zimski šport. Preden se odpravite, pa le preverite, da izbrana pot ni poledenela ali zasnežena. Za boljši oprijem so še posebej priporočljiva kolesa z debelejšimi gumami. Na daljši poti pa lahko uživate tudi v udobju, ki ga prinašajo električna kolesa.