Konec ere: nogometna serija FIFA je preteklost

Lanska FIFA 23 je bila tako zadnja v priljubljeni seriji nogometnih simulacij, ki je izšla z imenom krovne svetovne nogometne organizacije. Dolgoletne ljubezni med Electronic Arts in organizacijo FIFA je bilo domnevno konec zato, ker je krovna nogometna organizacija od založnika videoiger za uporabo imena za obdobje do leta 2028 zahtevala kar milijardo ameriških dolarjev letno, kar je bilo dvakrat toliko kot prej.

Direktor Electronic Arts Andrew Wilson je pred časom izrazil stališče, da ime FIFA več ljudi pozna kot franšizo videoiger, in ne kot ime mednarodne nogometne zveze. Da bi spremenili ime serije videoiger, so pri Electronic Arts začeli razmišljati že konec leta 2021, saj naj bi jih ime in zavezanost partnerstvu s Fifo pravzaprav oviralo pri nadaljnjem razvoju in dopolnjevanju igre.

FIFA je bila najbolje prodajana franšiza športnih videoiger v zgodovini industrije. Foto: Shutterstock

Odločili so se, da se bo franšiza nadaljevala pod imenom EA Sports FC, njen prvi predstavnik pa je EA Sports FC 24, ki je izšel danes. Igra sicer sledi ustaljenemu receptu nogometne simulacije s podpisom EA Sports, saj vsebuje tako rekoč vse elemente predhodnika (in nekaj novih), obdržala pa je tudi imena klubov, stadionov in licenco FIFPro. To pomeni, da bomo v njej še naprej lahko videvali vse nogometaše in nogometašice, ki jih poznamo s TV-zaslonov.

Electronic Arts je ta teden sicer brez predhodnega opozorila iz digitalnih trgovin z igrami začel umikati pretekle izdaje serije FIFA, kar pomeni, da digitalnih različic po uradni poti tako rekoč ni več mogoče kupiti.

Zadnja FIFA Foto: Shutterstock

Začetki serije FIFA segajo v zdaj že davni december 1993, ko je sprva za igralno konzolo Sega Mega Drive (Sega Genesis na nekaterih trgih) izšla igra FIFA International Soccer. Od takrat se je pod imenom FIFA zvrstilo že nič manj kot 40 iger, med katerimi so bile tudi posebne izdaje, ki so pospremile svetovna prvenstva, in malce manj resne predstavnice zvrsti, kot je bil ulični nogomet FIFA Street.



FIFA je sicer daleč najbolje prodajana franšiza športnih videoiger. Electronic Arts je do konca leta 2021 prodal že več kot 325 milijonov izvodov.