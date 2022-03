David Beckham Ukrajincem pomaga na poseben način #video

Na Beckhamovem računu nato zdravnica Irina, ki je vodja regionalnega perinatalnega centra in otroška anesteziologinja v več kratkih posnetkih oziroma storiejih prikazuje prizore bolnišničnega dela v vojnih razmerah.

"Danes vam bom pokazala, kako delamo v času vojne in kdo smo postali v vojnem času," je dejala med posnetki, na katerih so nosečnice in novopečene matere v kletnih prostorih, medtem ko novorojenčkov z intenzivne nege zaradi aparatov, od katerih so odvisni, niso mogli evakuirati v klet.

Beckham: Prosim, dajte vse od sebe, da podprete organizacije

Zdravnica Irina, katere priimka ne izvemo iz posnetkov, je dejala še, da zdaj vsi delajo 24/7 in da "verjetno tvegamo svoja življenja, vendar o tem ne razmišljamo".

"Prosim, dajte vse od sebe, da podprete organizacije, ki pomagajo ljudem v vojnih razmerah, da podprete ljudi, kot je Irina," je nekdanji nogometaš dejal v svojem videu in poudaril, da je želel v ospredje postaviti "neverjetno delo" zdravniškega osebja sredi ruske invazije.

Zdaj 46-letni Beckham je ambasador Unicefa od leta 2005.

Mesto Harkov, drugo največje ukrajinsko mesto, se nahaja na vzhodu Ukrajine, nedaleč od ruske meje, in je že tri tedne tarča ruskih napadov.