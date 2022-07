Britanci: To je Putinova naslednja tarča #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



Ukrajinsko obrambno ministrstvo je objavilo pregled žrtev in škode na ruski strani od začetka invazije.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/mffsfWvEzv — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 4, 2022

Britansko obrambno ministrstvo je v današnjem poročilu razkrilo, da je najverjetnejša naslednja tarča ruske vojske po osvojitvi Lisičanska regija Doneck. "Dozdajšnji boj za Donbas je bil izčrpavajoč in verjetno bo tako ostalo še nekaj tednov," so zapisali Britanci. Spomnimo, regijo Donbas sestavljata Doneck in Lugansk. Zadnji je s padcem mesta Lisičansk v celoti pod nadzorom Rusov in proruskih separatistov, medtem ko mnogo mest v Donecku še vedno nadzoruje ukrajinska vojska.

Ruska vojska naj bi se pripravljala na mobilizacijo prebivalstva okupiranega Krima, poroča Kyiv Independent. Med vpoklicanimi bodo tudi Ukrajinci, ki bi se tako morali boriti proti svojim sonarodnjakom.