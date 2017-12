Vožnja med oblaki: to so najvišje ceste na svetu #foto

Na svetu imamo precej nevarnih, razburljivih in nevsakdanjih cest. Nekatere se tja uvrščajo zaradi ekstremnih vremenskih razmer, druge zaradi ohranjenosti in tretje zaradi svoje lege. Tokrat smo si pogledali nekaj najvišjih cest, po katerih je mogoče voziti.

Voziti med oblaki na nadmorski višini nad pet tisoč metri

21. aprila 2007 sta Čilenca Gonzalo Bravo G. in Eduardo Canales Moya s predelanim suzuki samuraiem zapeljala na aktivni vulkan Ojos del Salado in dosegla višino 6.688. Do danes z avtomobilom še nihče ni priplezal tako visoko, a vrednost podviga znižuje dejstvo, da ne gre za običajno cesto, ki jo lahko prevozi vsak. Včasih je naziv najvišje ceste na svetu držala rudarska cesta Aucahquilcha v Čilu, ki se je končala na 6.176 metrih, vendar so po njej lahko vozili le 20-tonski tovornjaki. Danes je cesta zaprta za ves promet, po njej pa se po večini vozijo le kolesarji in preizkušajo svoje meje.

Za naslov najvišje ceste na svetu se poteguje kar precej gorskih prelazov, toda največje težave nastanejo pri kvalifikaciji ceste. Nekatere so prevozne z osebnimi vozili, druge le z zmogljivimi terenci, nekatere so le skupek makadama in blata, spet druge so asfaltirane.

Večina za najvišjo cesto na svetu razglaša Semo La v Tibetu na 5.566 metrih, ki je v celoti asfaltirana. Vsakodnevno po njej poleg avtomobilov vozi veliko tovornjakov in avtobusov. Drugi so za najvišjo prevozno cesto označili komaj prehoden prelaz Umling La, ki se nahaja 17 kilometrov zahodno od mesta Demchock v Indiji in v najvišji točki meri 5.800 metrov. Prelaz Mana pa ponuja povezavo med Indijo in Tibetom ter se na najvišji točki povzpne na 5.610 metrov.

V pokrajini Ladakh, ki ji pravijo tudi dežela prelazov, sta še dve težko prevozni in kamniti cesti. Prva in hkrati tudi zelo uporabljana je cesta Khardung La, ki leži na 5.359 metrih, druga in nekoliko slabše ohranjena Marsimik La pa leži na 5.582 metrih.

S predelanim suzuki samuraiem so do zdaj priplezali na najvišjo nadmorsko višino. Foto: Wikipedia

Večina za najvišjo cesto na svetu uvršča Semo La v Tibetu, ki se nahaja na 5.566 metrih. Foto: Wikipedia

Tako so v Tibetu gradili eno najzahtevnejših in najvišje ležečih cest na svetu. Foto: Wikipedia

Cestni prelaz Vršič je na najvišji točki visok 1.611 metrov. Od Kranjske Gore do vrha vodi strma pot, polna zavojev. Do Loga v Trenti voznik prevozi 50 zavojev. Tako kot večina visoko ležečih cest v Alpah je tudi Vršič običajno odprt le sedem mesecev na leto.

Lahko tudi z vlakom ali čezoceanko

Železnica, ki povezuje mesti Xining v provinci Qinghai in Lhasa v Tibetu, poteka čez prelaz Tanggula na višini 5.068 metrov in je najvišje ležeča železnica na svetu. Preden so leta 2006 končali gradnjo 1.956 metrov dolge železnice, je za najvišjo železniško povezavo veljala proga med Limo in Huancayom v Peruju, ki je dosegla višino 4.829 metrov.

Zelo visoko se lahko pride tudi s pomočjo ladje. Po kanalu Ren-Majna-Donava med mestoma Hilpoltstein in Bachhausen na Bavarskem se lahko s plovilom povzpnete na kar 406 metrov. Zelo atraktiven bo pristanek tudi na najvišje ležečem komercialnem letališču Daocheng Yading, ki leži na nadmorski višini 4.411 metrov. Naziv najvišjega bi lahko prevzelo načrtovano letališče v Tibetu, ki bi bilo na nadmorski višini 4.436 metrov. Še dva tisoč metrov višje je na višini 6.400 metrov v Indiji na ledeniku Siachen najvišji pristajalni depo za helikopterje.

Čudovit razgled imajo potniki na najvišje ležeči železniški progi na svetu. Foto: Wikipedia

Po kanalu Ren-Majna-Donava med mestoma Hilpoltstein in Bachhausen na Bavarskem se lahko s plovilom povzpnete na kar 406 metrov. Foto: Wikipedia

Tudi v Evropi imamo nekaj visokih prevoznih prelazov

Najvišje ležeča cesta je v Španiji, vendar je za vsa vozila odprta le do višine Hoya de la Mora na 2.526 metrih. Potem se močno zoži, vozila pa lahko po njej vozijo le s posebno dovolilnico. Na približno 3.300 metrih nadmorske višine se konča asfaltiran del, toda cesta se nadaljuje do višine 3.380 metrov.

Nam bližje je cesta iz smučarskega središča Sölden do ledenikov Rettenbachferner in Tiefenbachferner v Alpah. Cesta se na najvišji točki povzpne na 2.829 metrov. Najvišja tlakovana cesta v Alpah je Col de l'Iseran, ki se prevesi na 2.764 metrih. Po tem prelazu poteka tudi slovita kolesarska dirka Tour de France. Ljubitelji zavojev in športnih avtomobilov so navdušeni tudi na prelazom Stelvio. Skozi serijo zavojev se voznik povzpne na 2.760 metrov nadmorske višine.

Prelaz Stelvio je eden najbolj prepoznavnih evropskih prelazov in s številnimi zavoji velja za vozniško ekstazo vseh navdušencev športnih avtomobilov in motorjev. Foto: Wikipedia