To je šest največjih avtomobilskih tovarn na svetu #foto

Tovarne imajo pomembno vlogo pri razvoju same avtomobilske znamke, ki brez dodobra razdelane proizvodnje avtov ne zmore dosegati načrtovanih prodajnih številk. Bolj ko je tovarna moderna in dodelana, večji je njen izkoristek, zato ni presenečenje, da so v zadnjih nekaj letih številni vložili milijarde evrov v posodobitve svojih proizvodnih centrov. Največja tovarna avtomobilov tako lahko na leto izdela več kot milijon avtov.

Danes praktično vse večje tovarne avtomobilov na svetu izdelajo že več kot pol milijona avtov na leto, a tistih nekaj največjih je zmožnih na leto izdelati še precej več avtomobilov. Iz največjih večinoma prihajajo najbolj zaželeni avtomobili, tisti, ki jih znamka proda največ, posledično pa potrebuje stabilno in količinsko zajetno proizvodnjo.

S proizvodnega traku avto zapelje vsakih 51 sekund

Šesta največja tovarna na svetu je v lasti Kie in stoji v mestu Gvangdžu v Južni Koreji. Na leto tam izdelajo do 620 tisoč avtomobilov. Tovarna se imenuje Autoland Gwangju, v njej pa izdelujejo modele carens, soul in sportage. Gre za tri najbolj priljubljene modele znamke, ob največji proizvodni zmogljivosti pa vsakih 51 sekund s tekočega traku zapelje eden izmed prej omenjenih modelov. V tovarni izdelujejo tudi motorje, imajo lastno proizvodnjo karoserijskih delov, zato praktično v celoti avtomobil izdelajo v Autolandu.

Peta največja tovarna je Nissanova tovarna v ZDA. V mestu Smyrna v zvezni državi Tennessee leži največja avtomobilska tovarna v ZDA, kjer lahko ob polni zmogljivosti na leto izdelajo do 640 tisoč avtomobilov. Razteza se na 3,5 kvadratnega kilometra in v njej izdelujejo tudi električni model leaf. Zaposlenih ima 6.700 delavcev, tovarna pa deluje vse od leta 1983, ko so tam začeli izdelovati Datsunove poltovornjake.

Del Volkswagnove tovarne je železnica, ki skrbi za razvoz sestavnih delov znotraj same tovarne. Foto: Volkswagen

Največja v Evropi je Volkswagnova tovarna

965 kilometrov vzhodno od Moskve, tik ob reki Volgi, leži tovarna Togliatti. Zgradili so jo leta 1966, danes pa v njej lahko izdelajo do 650 tisoč avtov letno. V njej je zaposlenih 35 tisoč ljudi, ki izdelujejo različne modele iz skupine Renault. Iz tovarne pride največ Ladinih modelov granta in Renaultovih loganov. V njej izdelujejo tudi modele pod znamko Datsun.

Med največjimi tovarnami na svetu jih ni veliko v Evropi, a Volkswagnova tovarna v Wolfsburgu je ena največjih, kar jih je. V resnici lahko le še dve proizvedeta več avtomobilov na leto, kot jih Volkswagen naredi v Nemčiji. V njej lahko na leto izdelajo kar 815 tisoč avtomobilov, o tem, za kako velikansko tovarno gre, pa govori podatek o 58 kilometrih železniških prog in šestih lokomotivah, ki jih uporabljajo za premikanje sestavnih delov znotraj same tovarne. Po površini je tovarna večja kot Monako, v njej pa je zaposlenih več kot 60 tisoč ljudi. V njej izdelujejo modele golf, tiguan, touran in Seatovega tarraca. Gre za eno najbolj legendarnih avtomobilskih tovarn, saj so že leta 1955 izdelali svoj milijonti avtomobil.

Na leto izdelajo do 1,53 milijona avtov

Druga največja tovarna leži na Kitajskem v mestu Jančeng. Gre za skupno tovarno treh avtomobilskih proizvajalcev - Kie, Dongfeng Motor Corporation in Yueda Group. Na leto izdelajo do 890 tisoč avtomobilov, celoten kompleks pa se razteza na 3,3 kvadratnega kilometra. Tovarno so zgradili leta 2002, kar je v primerjavi z nekaterimi največjimi tovarnami na svetu zelo pozno. Sprva so tam izdelovali različne Kijine modele, predvsem pa modela sportage in rio (tudi KX7 za kitajski trg). Po sklenitvi dogovora z avtomobilskim proizvajalcem Dongfeng zdaj tam izdelujejo tudi njihove avtomobile. Kia in Dongfeng sta svoje sodelovanje še razširila in imata kar tri skupne tovarne na Kitajskem.

Naziv največje tovarne avtomobilov na svetu pripada Hyundaievi tovarni v Južni Koreji, ki stoji v mestu Ulsan. Gre za z naskokom največjo tovarno avtov na svetu, saj na leto lahko izdelajo neverjetnih 1,53 milijona avtov. Tovarna Ulsan je tako velika, da ima znotraj kompleksa kar pet individualnih tovarn ter ločeno proizvodnjo motorjev in menjalnikov. V njej izdelujejo štirinajst različnih modelov, avto pa sestavijo v pičlih desetih sekundah. Veliko priljubljenih hyundaiev nastane tukaj, med njimi santa fe, i30, i40, kona in ioniq 5. Zaposlenih ima 34 tisoč ljudi.

Pogled z zraka razkriva velikost Hyundaieve tovarne. Foto: Hyundai