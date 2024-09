Slovenski inženir: po osmih letih pri Hyundaiju letos spet v Sloveniji #foto

Blaž Kušlan se je po osmih letih dela v Hyundai Motorsportu vrnil v Slovenijo. Poln izkušenj in vtisov, pravi sam, in poudarja, da je nanj največji vtis pustilo sodelovanje z devetkratnim svetovnim prvakom v reliju Sebastienom Loebom.

Več mladih slovenskih strokovnjakov na različnih področjih je v preteklosti že delalo v tovarniških moštvih, tako avtomobilskih kot motociklističnih. Med temi je bil dolgo tudi Blaž Kušlan, ki je bil dolga leta pomemben člen Hyundaijeve tovarniške ekipe. Sedež Hyundai Motorsporta je bil v mestu Alzenau pri Frankfurtu in tam so Korejci razvijali dirkalnike za svetovno prvenstvo v reliju in tudi razred TCR na krožnohitrostnih dirkah. Hyundai je osvojil naslov svetovnega prvaka v reliju med proizvajalci, letos se jim vendarle obeta celo dvojna krona – tako med proizvajalci kot po zaslugi Thierryja Neuvilla tudi med vozniki.

“Če te nekaj zanima, lahko napreduješ …”

“Ko sem bil star 21 let, sem se že preselil v Anglijo. V Ljubljani sem obiskoval strojno fakulteto, toda v Sloveniji z mojimi ambicijami, ki so že takrat segale na področju profesionalne kariere v avtomobilskem športu, ni bilo mogoče uspeti. Takrat sem se odzval na oglas in v Angliji začel z delom pri ekipi starejšega voznika na dirkališčih. Očitno sem se izkazal, saj v nasprotnem primeru tam ne bi mogel ostati,” se je svojih začetkov spomnil Kušlan.

Še preden je kot 21-letnik zapustil Slovenijo, mu je kot mentor pri pridobivanju znanja veliko pomagal nekdanji dirkač in znani predelovalec motorjev še v času nekdanje Jugoslavije Janez Urbančič.

“To sem kombiniral z znanjem iz šole. Pa zanimalo me je in če te nekaj zanima, lahko napreduješ,” dodaja.

Foto: Uroš Modlic

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nato je opazil prosto mesto pri Hyundai Motorsportu v Nemčiji. Sprejeli so ga v oddelek za menjalnike. Tam je delal pet let. Opravljal je revizije menjalnikov, diferencialov, polgredi, kardanskih sklopov in podobno. Obiskoval je tudi dirke in razvojna testiranja. Po petih letih se je za Blaža odprlo mesto v oddelku za motorje, kjer so takrat začeli z razvojem modela elantra TCR. Delo z motorji je bilo znotraj podjetja najbolj cenjeno.

"Sestavljal sem tudi motorje za dirkalnike WRC oziroma Rally1, zraven sem bil pri razvoju dirkalnika Rally2. Po osmih letih in pol pa sem se vendarle vrnil domov in se odločil za samostojno pot na tem področju. Nabralo se je veliko izkušenj. Kdaj se je primerila tudi kaka napaka, a sem se iz njih marsikaj naučil. Če si samokritičen, to odneseš in nadgradiš svoje znanje," razlaga Blaž.

Sodeloval je tudi s Sebastienom Loebom

Kušlan je sestavljal komponente dirkalnika tudi za prvo ime Hyundaijeve dirkaške zasedbe Neuvilla, ki letos prvič pelje proti naslovu svetovnega prvaka v reliju. Toda za Slovenca je bila še večja čast delati s Sebastienom Loebom, ki je v letih 2019 in 2020 za Hyundai odpeljal ducat relijev za svetovno prvenstvo. Devetkratni svetovni prvak je vendarle eno največjih imen v zgodovini tega špota.

"Re sem bil počaščen, da sem lahko pripravljal avtomobil in dajal podporo devetkratnemu svetovnemu prvaku. Delo s takimi vozniki je vedno zanimivo. Potrebuješ pravi profesionalen in tudi diplomatski odnos," pojasnjuje Kušlan.

Iz Frankfurta v Slovenijo: letos skrbi tudi za dirkalnik Roka Turka

V letošnji sezoni je postal pomemben del tehnične podpore za šestkratnega državnega reli prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2), ki letos s sovoznico Blanko Kacin vodi v skupnem seštevku državnega prvenstva. Turk do letošnje sezone pri tehnični podpori za dirkalnik sodeloval z italijanskim moštvom FriulMotor, letos pa ga je pripeljal k slovenski ekipi Servis Podlesnik Rally Sport.

Tudi zanje je bil dirkalnik razreda Rally2 novost, Kušlanove izkušnje neposredno iz Hyundai Motorsporta pa neprecenljive.

Bo Hyundai ostal v reliju?

Medtem ko Hyundai uživa v številnih uspehih tako na nacionalni kot svetovni ravni, je prihodnost moštva povsem negotova. Hyundai bo prihodnje leto še imel tovarniško ekipo v svetovnem reliju, za leto 2026 pa tak projekt ni več potrjen. Korejci se bodo namreč z znamko Genesis podali v svetovno prvenstvo vztrajnostnih dirk.