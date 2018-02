Sem stereotipni kupec SUV: Kaj dobim, zakaj sem razočaran?

Športni terenci narekujejo avtomobilski trg in najpogosteje jih kupijo starejši vozniki. Kaj imam kot 70-letnik od njih, kaj bi od njih želel in kakšne podzvrsti vozil so danes že na voljo?

Foto: Gašper Pirman

Najprej takoj povem, da težko podam povsem objektiven pogled na športno-terenska vozila. SUV so mi sicer všeč, vendar se nikoli ne bi odločil za nakup vozila, ki diši po terencu, vendar ga poganja samo en kolesni par. Navdušenje nad štirikolesnim pogonom so mi pač vcepili džipi willys pred davnimi leti, nato "trening" mazda 1.6 in terenska igrača suzuki jimny.

"Kdo neki to kupi in zakaj," sem se odkrito čudil tudi v svojih člankih po preizkušanju samo dvopogonskih, po moje "polterencev". To je sicer osebni pogled in zagotovo marsikdo štirikolesnega pogona ne pogreša tako kot jaz. Današnji športni terenci in crossoverji so se izoblikovali v različne podsegmente in vsak lahko zadovolji svoj krog voznikov.

Statistični podatki navajajo, da je bilo v Evropi v letu 2017 novoregistriranih 15,57 milijona vozil, to je 3,1 odstotka več kot leto prej. Pri tem kar 29-odstotni delež oziroma 4,56 milijona vozil spada v skupino SUV (sport utility vehicle), ki je v primerjavi z letom 2016 zrasla za 19,5 odstotka.

Kaj je tako obnorelo množice kupcev?

Vse skupaj se je začelo na brezpotjih, kjer ni bilo cest. Jeep se je proslavil v vojni, pajero je bil nepremagljiv na Dakarju, defender, patrol, land cruiser pa tudi niva so postali legende. Njihove vrhunske terenske lastnosti, tako se je sčasoma pokazalo, je znala izkoristiti samo peščica voznikov. Večina je bila zadovoljna zgolj z razkazovanjem svojih terenskih vozil, ki so s svojo podobo nakazovala na voznikovo navezanost na naravo, kamor pa so se zapeljali kvečjemu po urejenih makadamih.

Prihod športno-terenskih vozil pred leti je bil torej posledica neuporabe pravih terencev na pravih terenih. Predvsem je šlo za mehčanje klenih terencev, ker spopadanje s grobimi brezpotji ni bilo več najpomembnejše. Najprej je odpadel reduktor, štirikolesni pogon se je umaknil s terenov, je pa ostal v funkciji varnejše vožnje na spolzkih in zasneženih podlagah, vendar na urejenih cestah. Omogočal je tudi bolj zanesljivo vleko priklopnih vozil. Eden od prvih znanilcev nove cestno-terenske usmeritve je bil Toyotin kompaktni izdelek RAV4.

Kia stonic je tipični primer urbanega crossoverja. Foto: Gašper Pirman Nove vsebine v terenski preobleki

Pravi naval kupcev na vozila terenskih oblik se je začel z izboljšanjem njihovih cestnih voznih lastnosti. V vseh velikostnih razredih so se pojavila rahlo dvignjena vozila, podobna terencem, vendar manj robatih in lepše zaobljenih oblik. Proizvajalci so vedno bolj uspešno kombinirali prostorsko ugodno obliko terencev z voznimi lastnostmi običajnih tri-, štiri- in petvratnih (kombi)limuzin.

Večina novodobnih športnih terencev nima veliko skupnega s premagovanjem ovir v naravnem okolju. Trdo terensko vzmetenje so zamenjala podvozja, ki lahko po dinamičnem premagovanju asfaltnih ovinkov zapeljejo še na manj urejene ceste. Današnje uporabnike vozil SUV zanima oddaljenost od tal tako bolj za vsak slučaj, pomembne pa so postale druge vrline. Od vozila zahtevajo lažje vstopanje, visoko sedenje z dobro preglednostjo, prostornost in udobje enoprostorcev (na primer v peugeotu 5008 in renaultu espace), prtljažni prostor karavanov (volvo V60 in V90 cross country) in vozno lahkotnost spretnih limuzin in celo kupejev (vzemimo za primer BMW X4).

Zaščitni znak dacie duster ostaja štirikolesni pogon. Podobno velja tudi za suzuki vitaro. Foto: Gašper Pirman Štirikolesni pogon postane izjema

Proizvajalci vozil so se hitro prilagodili potrebam oziroma "nepotrebam" kupcev po štirikolesnem pogonu. Razmerje med 2WD in 4WD pogonom vozili SUV je že krepko na strani prvih. Kot primer navajamo kio sportage. Med vzroki lahko naštejemo ceno, ki je pri štirikolesno gnanih vozilih praviloma dobra dva tisočaka višja, večji porabi goriva, nekaj vpliva pripišemo tudi zaostreni zakonodaji glede vožnje v naravnem okolju.

Danes obstaja cela vrsta športnih terencev, za številne od njih je primernejši izraz križanci, ki sploh ne ponujajo štirikolesnega pogona. Na primer Oplova crossland in grandland. Nekateri proizvajalci celo opuščajo vgradnjo sistemov za boljši oprijem pogonskih koles na slabših podlagah (kia stonic) ali pa jih ponujajo kot možnost (grip control pri peugeotu 3008). Prištevamo jih v enotni ali, če hočete, statistični razred SUV, čeprav so njihove vozne zmožnosti na neurejenih podlagah močno zmanjšane. Sicer pa vse SUV (prave in kvaziterenske) naši homologacijski organi prištevajo kar med karavane.

Peugeot 5008 in renault espace sta crossover gene (brez štirikolesnega pogona) vdihnila nekdanjim klasičnim enoprostorcem. Foto: Gašper Pirman SUV postajajo vedno bolj družinski

Opisane lastnosti cestnih izpeljank terenskih vozil so hitro privabile starejšo populacijo voznikov, ki se srečuje z različnimi težavami. Ustreza jim položaj za volanom z dobrim pregledom naprej, visoko, skoraj vzvišeno sedenje pa večini ustvarja občutek večje varnosti med upravljanjem vozila.

Danes tovrstna vozila niso zanimiva samo za seniorje, starostna lestvica se je pomaknila občutno navzdol. Z voznimi lastnostmi so športni terenci presegli enoprostorce in dosegli karavane ter se celo približali limuzinam. Z možnostjo skoka v naravo nakazujejo na aktiven in dinamičen življenjski slog vseh družinskih članov, proizvajalci pa so prilagodili ponudbo razponu finančnih zmožnosti kupcev.

Suzuki ignis je lahko mali kleni terenec. Foto: Gregor Pavšič Kleni terenci ostajajo v igri

Uvodoma omenjenih 29 odstotkov vozil SUV vključuje vse oblike terenskih in manj terenskih vozil, mestnih športnih terencev, crossoverjev, križancev in kolikor je še podobnih izrazov. Pri tem so legende in preostala prava terenska vozila pa tudi pick-upi res postali manjšina, vendar jim ne grozi "izumrtje". Živ dokaz je Suzukijev malček jimny, ki v tretji generaciji že 20 let prihaja s tekočih trakov skoraj nespremenjen in še vedno ga uspešno prodajajo za neverjetnih 17 tisočakov.