Odpira se pekel: ta cesta kmalu čaka Rogliča in Pogačarja #foto

Prelaz na deveti etapi Dirke po Franciji je seveda odprt in že nestrpno čaka kolesarje. Foto: Gregor Pavšič Že nekaj dni vnaprej je ob trasi Dirke po Franciji vse pripravljeno na prihod karavane najboljših kolesarjev. Tak primer je tudi najtežja gorska etapa prvega tedna letošnje dirke, ki bo na sporedu v nedeljo in kolesarje pripeljala do dneva počitka v Tignesu. Nedeljska etapa bo dolga 144,9 kilometra in imela kar pet gorskih ciljev. Dva bosta prve, eden celo ekstra kategorije.

Savojske Alpe bodo kolesarje sprejele z osupljivimi cestami. Včeraj smo s prenovljenim škodo kodiaqom (več o avtomobilu napišemo jutri) prevozili začetni del te etape. Vse od štarta v Clusesu na nadmorski višini komaj 505 metrov, po slabih 20 kilometrih je sledil že prvi vzpon druge kategorije na Cote de Domancy, nato pa skozi smučarsko središče Megeve naprej proti prvemu nedeljskemu prelazu prve kategorije. Col de Saisies je visok 1.650 metrov, torej je več kot tisoč metrov višje od štarta etape. Do zdaj je že enajstkrat gostil Dirko po Franciji. Lani so na prelaz pripeljali z nasprotne strani, na vrhu je bil najhitreje Marc Hirschi.

Pri Domancyju je cesta v spomin na naslov svetovnega kolesarskega prvaka Bernarda Hinaulta. Foto: Gregor Pavšič

Začetni del etape poteka po tako imenovani kolesarski cesti Bernarda Hinaulta, francoske legende in petkratnega zmagovalca Dirke po Franciji. Po teh cestah, natančneje iz Sallanchesa do Megeva, je leta 1980 potekalo tudi svetovno kolesarsko prvenstvo. Trasa svetovnega prvenstva je bila v času Hinaultove kariere prvič zahtevna in selektivna, kar je izkoristil sebi v prid.

Ta klanec je sicer "le" druge kategorije, a dobra dva kilometra ima naklon 9,4 odstotka. Sledi leteči cilj v naselju Praz-sur-Alry in nato kmalu priprava na nov vzpon. Proti smučarskemu središču Les Saisies se cesta dviga s povprečnim naklonom 6,2 odstotka, vzpon pa je dolg 9,4 kilometra. Odpirajo se lepi pogledi in nato spust nazaj v dolino proti Beaufortu.

Prelaz Col de Sailiers je bil med drugo svetovno vojno zatoščišče francoskega upora. Avgusta leta 1994 so tam zavezniki iz 78 letal med operacijo Ebonite na tla spustili 899 zabojnikov orožja in tri tisoč vojakov padalcev.

Eden strmejših delov zaključka vzpona na Col de Saisles Foto: Gregor Pavšič

Na vsakem kilometru ob gorskem vzponu stoji obvestilo o preostalih kilometrih in naklonu. Foto: Gregor Pavšič

Štartno mesto svetovna prestolnica struženja, Megeve kraj največjega desanta padalcev med 2. svetovno vojno

Štartno mesto Cluses velja za svetovno prestolnico struženja, največ proizvodov delajo za avtomobilsko in letalsko industrijo, prav tako zobozdravstvo. To obrt so v dolini uvedli že v 18. stoletju in tako zagotavljali podporo urarjem iz le 45 kilometrov oddaljene Ženeve v Švici. Cluses je imel kraljevo šolo urarstva in razvilo se je veliko znanja za velikoserijsko proizvodnjo mikromehanskih delcev.

Cluses je do zdaj dvakrat (1994 in 2002) gostil cilj etape Dirke po Franciji, zdaj se bo v tem mestu etapa začela in nato karavani utirala pot proti Tignesu.

Cilj krepko pred dva tisoč metrov

Etapa bo torej imela več vrhuncev. Poleg vzpona prve stopnje na Col se Saislies bo to najprej klanec ekstra kategorije na 1.968 metrov visoki Cormet de Roselend. Klanec z naklonom 6,5 odstotka bo dolg 5,7 kilometra. V zadnjih 21 kilometrih etape sledi še vzpon proti cilju v Tignesu na nadmorski višini 2.107 metrov.

Utrinki s trase devete etape Dirke po Franciji:

