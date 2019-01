Nepozabno iz puščave: Se ta prizor letos lahko vrne? #video

Pred 30 leti sta na reliju Dakar vzporedno skozi puščavo z več kot 200 kilometri na uro divjala tovarniški Peugeotov dirkalnik in vrhunski tovornjak DAF z dvema motorjema, šestimi turbinskimi polnilniki in 1.220 'konji'. Tudi letos bodo na eni izmed etap Dakarja skupaj štartali avtomobili, motorji in tovornjaki.

Bilo je leta 1988, ko so znameniti reli Dakar vozili od Pariza in nato prek Alžirije proti Senegalu. Eden od najbolj nepozabnih trenutkov morda zadnjega resnično divjega Dakarja so ujele kamere v spremljevalnem helikopterju. Po puščavi sta se ramo ob rami podila favorit v avtomobilski konkurenci Ari Vatanen s tovarniškim peugeotom 405 T16 in Jan de Rooy s tovornjakom znamke DAF.

Tovornjak s šestimi turbinskimi polnilniki, 1.220 "konji", hitrostmi prek 200 km/h …

Hitrosti so bile krepko nad 200 kilometri na uro in naposled je Nizozemec z 10,5-tonskim tovornjakom zapeljal pred Vatanena. To je bilo zadnje leto neomejenih pravil za dirkaške tovornjake v puščavi. De Rooy je prepričal vodstvo DAF, da lahko izdela nepremagljiv štirikolesno gnani tovornjak. DAF X1 in X2 sta poganjala dva 11,1-litrska motorja, ki sta imela skupno šest turbinskih polnilnikov, 1.220 "konjev" in 4.700 njutonmetrov navora. Toda hitrosti so bile le previsoke in prav tega leta se je pripetila tragična nesreča, ko je eden izmed članov posadke DAF izgubil življenje. DAF se je umaknil z dirke, pravila pa so pozneje prilagodili in tovornjakom omejili moč.

Tudi letos skupinski štart 30 avtomobilov, motorjev in tovornjakov

Čeprav je reli Dakar že od leta 2009 v Južni Ameriki, je letošnja dirka spet obudila del spečega pristnega duha te izjemne avanture in puščavske pustolovščine. Na štartu vsaj med avtomobili ni pravih tovarniških moštev, čez dva dneva pa nas pri Ici čaka prav posebna etapa. Ta bo spomnila na Vatanenov in De Rooyev boj izpred 30 let. Na osmi etapi letošnje dirke bo namreč skupaj štartalo po deset najhitrejših tekmovalcev iz konkurence motoristov, avtomobilistov in tovornjakov s prejšnje etape. Tak množični štart bo kljub današnjim tehničnim omejitvam poskrbel za nepozaben prizor.

Med avtomobilisti na polovici dirke vodi Nasser Al-Attiyah (Toyota). Foto: Red Bull

Ricky Brabec (Honda) med motoristi tekmecem beži za skoraj eno uro. Lahko prekine zmagovalni niz avstrijskega KTM? Foto: Red Bull

Če ne strelja glinastih golobov, zmaguje na relijih

Na polovici letošnje dirke med avtomobilisti najbolje kaže puščavskemu mačku in staremu znancu Slovenije Nasserju Al-Attiyahu iz Katarja. Kot zelo uspešen tekmovalec v skatu (streljanje na glinaste golobe) je v preteklosti že večkrat obiskal naše kraje, dakarsko dirko pa v preteklosti dobil dvakrat. Al-Attiyah tekmuje s predelano toyoto hilux, ki ima spredaj sredinsko postavljen motor. To je atmosferski petlitrski pogonski agregat V8, ki zmore okrog 400 "konjev".

Katarec ima 24 minut naskoka pred glavnim tekmecem Stephanom Peterhanslom (X-Raid Mini) in že več,kot pol ure pred Nanijem Romo (X-Raid Mini). Lanski zmagovalec Carlos Sainz (X-Raid Mini) je že izpadel iz boja za zmago, kljub dvema etapnima zmagama za zdaj ne kaže najbolje niti Sebastienu Loebu (PH Sport Peugeot), ki kot zasebnik vozi nekdanji Peugeotov tovarniški dirkalnik 3008 DKR.

Bistveno bolj peščena trasa letošnjega Dakarja bi morala biti pisana na kožo dirkalnikom z zasnovo buggyjem. X-Raid Minijev ima letos trilitrski turbodizelski motor, a ima ta le še eno in ne več dva turbinska polnilnika. Moč znaša okrog 355 "konjev". Loebov dirkalni peugeot na drugi strani poganja trilitrski dizelski motor z dvema turbinskima polnilnikoma in močjo 340 "konjev". Oba turbodizelska motorja letos omejuje 38-milimetrski restriktor za dovod zraka.

Dakarski reli je tudi letos v Južni Ameriki postregel z izjemno pokrajino. Foto: Red Bull

Slovenski motorist Simon Marčič je moral letos žal na reliju Dakar že odstopiti. Foto: Getty Images

Avstrijski KTM brez zmage prvič po letu 2001?

Med motoristi ima na polovici dirke kar uro prednosti Ricky Brabec (Honda) in tako vse kaže na konec popolne dominacije avstrijskega KTM. Ti so od leta 2001 med motoristi dobili vse relije Dakar. Hondi je uspelo zadnjič zmagati leta 1989. Medtem ko ima Brabec veliko prednost, so razlike od drugega mesta naprej precej manjše. Brabcu sledijo Sam Sunderland (KTM), Pablo Quintanilla (Husqvarna), Toby Price (KTM), Adrien van Beveren (Yamaha), Kevin Benavides (Honda) in lanski zmagovalec Matthias Walkner (KTM). Med Sunderlandom in Walknerjem je komaj devet minut razlike in če bo vodilni Brabec zašel v težave, nas med motoristi čaka izjemen konec dirke.

Med tovornjaki trojno vodstvo drži ruski Kamaz, vodilni tovornjak pa vozi že lani najhitrejši Eduard Nikolaev. Na četrtem mestu je uvrščen Gerard de Rooy, sin zgoraj omenjenega Jana de Rooya iz nepozabnega dakarskega prizora.

Edini slovenski predstavnik na reliju je bil tudi letos Simon Marčič, ki pa je doživel nesrečo in v njej poškodoval motor. Kljub padcu je sicer lahko nadaljeval, a je nato odpovedal pogonski agregat njegovega motocikla.



V konkurenci ostaja hrvaška posadka Daniel Šaškin-Bittermann, ki ji je kljub številnim tehničnim težavam z buggyjem can-am uspelo prevoziti prvo polovico relija. Med najzaslužnejšimi za uspešno vožnjo Hrvatov je tudi večkrat slovenski reli prvak Darko Peljhan, ki kot mehanik skrbi za njun dirkalnik.



Zanimivo je tudi deveto mesto skupno med avtomobilisti Borisa Garafulica. Njegov oče je bil Hrvat, ki se je preselil v Južno Ameriko in obogatel s tamkajšnjimi rudniki. Garafulic se je v Čilu rodil leta 1963 in se letos bori za prvo uvrstitev med najboljšo deseterico na reliju Dakar. Vozi nekdanji poltovorniški dirkalnik X-raid na osnovi minija countrymana.