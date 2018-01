Peterhansel in Sunderland v vodstvu, Marčič s solidarnostjo Srba do cilja

Reli Dakar, 4. etapa

Reli Dakar je nepredvidljiv, Marčič ga je lahko nadaljeval po zaslugi srbskega tekmeca Gaborja Sagmajsterja. Nekdanji srbski prvak v motokrosu, za katerega je ta Dakar že deseti po vrsti, je povedal, da je Marčiča srečal na 100. kilometru druge etape in mu dal orodje za popravilo verige. S svojim dejanjem je tvegal, da bo v primeru morebitnih težav tudi sam brez orodja, a solidarnost je na Dakarju prva vrednota.

Tretja etapa med Piscom in San Juanom de Marcono je bila dolga 501 kilometer, od teh je hitrostna preizkušnja štela 295 kilometrov. Skoraj popolnoma brezpotna etapa je dirkače popeljala globoko v puščavo in v kanjone regije Ica. Tokrat so spet prvi štartali motoristi, kar je olajšalo delo avtomobilistom. Peterhansel je namreč na cilju priznal, da praktično ni imel dela in da tudi ni napadel na vso moč. In če je Peterhansel užival, se je Marčič v cilj vrnil precej zdelan in tudi nekoliko razočaran nad sabo.

Simon Marčič ima tudi letos na Dakarju kar precej težav. Foto: Getty Images

Marčič: Nisem obupan, srečen pa tudi ne

"Danes sem naredil vsaj 100 kilometrov preveč. Včeraj sem do pol dvanajstih popravljal motor, nato sem šel jest, 'briefing' sem seveda zamudil, ker sem iskal dele za motor, tako da mi za potno knjigo ni ostalo dovolj časa. Danes sem se tako nekajkrat izgubil in to precej pozno ugotovil. Nisem obupan, srečen pa tudi ne. A reli je še dolg in še vedno verjamem, da lahko pridem v cilj," je v Ici na cilju povedal Marčič, ki je pristal na repu razpredelnice, na 121. mestu.

Današnja krožna etapa v San Juanu de Marconi bo dolga 444 kilometrov, "brzinec 330". Posebnost te etape bo tudi skupinski štart motociklistov na plaži.