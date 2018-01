Walkner in Sainz na dobri poti do zmage na Dakarju

Reli Dakar, 11. etapa

V vodstvu vzdržljivostnega relija Dakar sta po 11. etapi, ki je dirkače vodila od Belena do Fiambale v Argentini, Avstrijec Matthias Walkner (KTM) med motociklisti in Španec Carlos Sainz (Peugeot) med avtomobilisti.

Sainzu so po enem dnevu tudi vrnili deset minut oziroma so mu odšteli kazenski časovni pribitek, ki jo je dobil zaradi domnevnega oviranja tekmeca v četrti etapi.

Danes je sicer etapo, ki je bila za avtomobiliste dolga 747 kilometrov, dobil Nizozemec Bernhard Ten Brinke (Toyota), Sainz je bil s štirimi minutami zaostanka tretji. Skupno pa ima Španec zdaj natančno uro naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Francozom Stephanom Peterhanslom.

"Ta etapa je ena od klasik na Dakarju. Leta 2009 sem tu zapravil zmago, ko sem startal s polurno prednostjo, končal pa v luknji. Dobro je, da sem letos to opravil brez težav," je bil uspeha vesel Sainz, ki se bliža svoji drugi zmagi na teh dirkah.

Med motociklisti vodi Avstrijec Matthias Walkner. Foto: Reuters

Pri motociklistih je etapo, dolgo 485 km, dobil Avstralec Toby Price (KTM), Walkner je bil peti in je zaostal 11 minit. Skupno je Avstrijec v vodstvu, ki ga je prevzel po prejšnji etapi in odstopu do tedaj vodilnega Francoza Adriena van Beverena, ima pa 32 minut naskoka pred domačinom Kevinom Benavidesom.

Naslednjo etapo oziroma njen del s hitrostno preizkušnjo, v četrtek bodo dirkači vozili od Chilecita do San Juana, so prireditelji skrajšali s 375 na 288 kilometrov zaradi pričakovanega slabega vremena in močnega dežja.